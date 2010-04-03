Koryu Delta Indicator

Koryu Delta

Koryu Delta è un indicatore MetaTrader 5. Identifica i punti di inversione di tendenza utilizzando l'analisi dei punti pivot e i dati del volume delta. Rileva i pattern di Market Shift e mostra segnali basati sulle dinamiche di mercato. Questo strumento può essere utilizzato dai trader che fanno scalping, swing trading o investimenti a lungo termine. Analizza fino a 500 barre storiche per individuare pattern passati. Utilizza la logica a barre chiuse per i segnali.

Caratteristiche di Koryu Delta





Rilevamento dei pattern: identifica i pattern di Market Shift rialzisti e ribassisti utilizzando l'analisi pivot.

Analisi del volume delta: utilizza il volume tick e la struttura delle candele per mostrare la pressione di acquisto e di vendita. La visualizzazione del delta può essere regolata. Calcola il delta esaminando la dimensione del corpo, i rapporti delle ombre e il volume tick per ciascuna candela nell'intervallo del pattern.

Tracciamento dei livelli di supporto: traccia i livelli di supporto per i pattern rilevati, inclusi i livelli di ingresso, stop-loss (SL) e tre livelli di take-profit (TP). È possibile impostare i rapporti rischio-rendimento per ciascuno. Gli offset per ingresso e stop-loss possono essere regolati in punti.

Elementi visivi: contrassegna i pattern con triangoli, livelli di supporto ed etichette. Utilizza cerchi e linee per evidenziare i punti pivot e i confini del pattern.

Opzioni segnale: gli utenti possono scegliere di visualizzare segnali rialzisti, ribassisti o entrambi.

Avvisi: invia notifiche push e avvisi pop-up per i nuovi pattern, con dettagli sui livelli di ingresso, stop-loss, take-profit e volume delta. Le notifiche includono simbolo, timeframe, direzione e livelli di trading.

Dashboard: una dashboard mostra aggiornamenti su pattern, tipi di segnale e livelli di supporto. Mostra il numero di pattern, l'ultimo tipo di segnale, i livelli di ingresso, stop-loss, take-profit e volume delta.

Segnali non ridipinti: i segnali si basano su barre chiuse.





Altre opzioni





Personalizzazione: gli utenti possono modificare la lunghezza del pattern, il conteggio dei pattern, la visibilità del volume delta e le dimensioni del carattere. Le opzioni per le dimensioni del carattere delta includono minuscolo, piccolo, normale, grande o enorme.

Gestione delle negoziazioni: estende i livelli di supporto e rimuove i pattern non validi. Verifica se i pattern sono invalidati dal superamento del livello di supporto da parte del prezzo.

Personalizzazione visiva: è possibile modificare i colori per i pattern, il volume delta e i livelli di supporto. I colori predefiniti includono lime per rialzista, rosso per ribassista, bianco per delta, rosso per stop-loss e verde acqua per l'ingresso.

Revisione storica: controlla fino a 500 barre passate per i pattern di Market Shift.

Validazione: rimuove le zone non valide.





Come funziona Koryu Delta

Koryu Delta individua i pattern di Market Shift identificando i punti pivot e confrontandoli con il volume delta. Per i pattern rialzisti, cerca un nuovo massimo al di sopra di un precedente massimo pivot, quindi un pullback verso un minimo, per impostare un livello di supporto. Per i pattern ribassisti, cerca un nuovo minimo al di sotto di un precedente minimo pivot, quindi un pullback verso un massimo, per impostare un livello di supporto. I pattern sono contrassegnati da triangoli e indicatori di supporto. È possibile visualizzare il volume delta. I livelli di trading utilizzano offset e rapporti rischio-rendimento impostati dall'utente. Le notifiche vengono inviate in tempo reale. Analizza i dati storici all'inizializzazione. Aggiorna le immagini e verifica la presenza di invalidazioni su ogni nuova barra. Limita il numero di pattern al numero impostato dall'utente.

Utenti di Koryu Delta

Questo indicatore è per i trader che:





Desiderano segnali di inversione di tendenza con punti di ingresso e di uscita.

Desiderano informazioni sul volume.

Desiderano un grafico personalizzabile.

Desiderano avvisi in tempo reale.





Differenze con altri indicatori

Koryu Delta combina price action, punti pivot e volume delta. Offre segnali non ridisegnati, gestione dei livelli di supporto e un'interfaccia intuitiva. Funziona su forex, azioni, materie prime e indici.

Creato da YASUKEEY