Classic MACD Histogram

Versione migliorata del MACD Histogram (per monitorare i cambiamenti del momentum)

L’indicatore MACD standard di MT5 utilizza il valore della linea MACD stessa per costruire l’istogramma. In condizioni di movimenti rapidi o mercati laterali, questi istogrammi cambiano lentamente e spesso non riflettono chiaramente l’accelerazione o il rallentamento della forza rialzista o ribassista. Ciò è particolarmente evidente quando il prezzo non mostra ancora un’inversione chiara, causando segnali in ritardo.

In questa versione viene utilizzata la definizione classica del MACD Histogram:

Istogramma = MACD − Signal

Questo approccio consente di rilevare in modo più sensibile le variazioni della forza di acquisto e vendita, aiutando i trader a osservare visivamente l’accelerazione o il rallentamento della tendenza. La transizione dell’istogramma dalla zona negativa (pressione di vendita) alla zona positiva (pressione di acquisto) fornisce segnali più precoci rispetto al MACD standard.

Note:

  • Questo indicatore non è un sistema di trading autonomo e non apre o chiude operazioni automaticamente

  • Non prevede il prezzo, è uno strumento per osservare il momentum

  • Si consiglia di usarlo insieme a livelli di supporto/resistenza, struttura del trend e altri indicatori

  • Questo indicatore è fornito gratuitamente e permette un’analisi più chiara delle variazioni di momentum in MT5

Inoltre, l’istogramma ha una chiara differenziazione dei colori: zona negativa rossa, zona positiva verde, consentendo di valutare rapidamente la forza di acquisto e vendita e i potenziali punti di inversione.


