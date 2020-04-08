Classic MACD Histogram
- Indicatori
- Wei Li
- Versione: 1.0
Versione migliorata del MACD Histogram (per monitorare i cambiamenti del momentum)
L’indicatore MACD standard di MT5 utilizza il valore della linea MACD stessa per costruire l’istogramma. In condizioni di movimenti rapidi o mercati laterali, questi istogrammi cambiano lentamente e spesso non riflettono chiaramente l’accelerazione o il rallentamento della forza rialzista o ribassista. Ciò è particolarmente evidente quando il prezzo non mostra ancora un’inversione chiara, causando segnali in ritardo.
In questa versione viene utilizzata la definizione classica del MACD Histogram:
Istogramma = MACD − Signal
Questo approccio consente di rilevare in modo più sensibile le variazioni della forza di acquisto e vendita, aiutando i trader a osservare visivamente l’accelerazione o il rallentamento della tendenza. La transizione dell’istogramma dalla zona negativa (pressione di vendita) alla zona positiva (pressione di acquisto) fornisce segnali più precoci rispetto al MACD standard.
Note:
-
Questo indicatore non è un sistema di trading autonomo e non apre o chiude operazioni automaticamente
-
Non prevede il prezzo, è uno strumento per osservare il momentum
-
Si consiglia di usarlo insieme a livelli di supporto/resistenza, struttura del trend e altri indicatori
-
Questo indicatore è fornito gratuitamente e permette un’analisi più chiara delle variazioni di momentum in MT5
Inoltre, l’istogramma ha una chiara differenziazione dei colori: zona negativa rossa, zona positiva verde, consentendo di valutare rapidamente la forza di acquisto e vendita e i potenziali punti di inversione.