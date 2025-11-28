Aquila Gridmaster PropVersion

AquilaGridMaster Prop Guardian ist eine optimierte Version des AquilaGridMaster-Systems – speziell entwickelt für den Einsatz in Prop Firm Evaluations & Live-Prop-Konten, mit OnChart-Dashboard.

Der EA kombiniert Scalping-Grid-Logik mit einem strikten, regelkonformen Tages-Risikomanagement, das automatisch sicherstellt, dass Daily-Drawdown-Limits Rechnung getragen wird.

Der Prop Guardian arbeitet Counter-Trend und nutzt dynamische Grid-Abstände, um kurzfristige Kurskorrekturen auszunutzen. Nach einem abgeschlossenen Basket werden die Gewinne sofort realisiert – ideal für ständige Equity-Akkumulation bei kontrolliertem Risiko.

Angehängt sind Screenshots der Backtests auf EURUSD H1 für die Jahre 2024 und 2025, simulierte Kontogröße 100.000 USD, 1:50 Leverage sowie ein Beispiel Preset mit welchem getestet wurde.

Haftungsausschluss:

Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.

Jeder Nutzer/Käufer übernimmt die eigene Verantwortung für den Handel mit dem EA. Die Beschreibung dient lediglich Dokumentationszwecken und ist keine Anlageberatung.

Prop Firm Compliance – Automatisiert

✔ Daily-Drawdown-Hardcut in USD

→ Wenn der definierte Tagesverlust erreicht wird:

sofortiger Total-Close + Handelstop bis Tageswechsel

✔ Gesamtvolumen-Limit

→ verhindert Broker-Fehler wie „Volume limit reached“ im MetaQuotes Market

✔ Margin-Schutz & Rescue-Modus

→ verhindert tiefe Grids in starken Trendphasen, insbesondere bei Risko durch eine zunehmend turbulente Geopolitik und makroökonomische Einflussfaktoren.

✔ Keine Hedge-Konflikte

→ klare Richtung & intelligente Umschaltung

Gedacht um den engen Trading-Regeln bei der Nutzung von Prop-Konten Rechnung zu tragen — vollautomatisch.

Zusatzfeature: OnChart Dashboard