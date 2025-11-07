Ichimoku Kinko Hyo System
- Indicatori
- Oleksandr Sheyko
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🌥️ Ichimoku Kinko Hyo System
🔮 Uno strumento intelligente per un’analisi di mercato precisa ed efficace
Questo indicatore si basa sul collaudato sistema Ichimoku Kinko Hyo, offrendo una visione completa della struttura del mercato, della sua dinamica e dei potenziali movimenti di prezzo. È progettato per aiutare i trader a prendere decisioni rapide grazie a segnali visivi chiari.
📊 Caratteristiche principali:
-
🧠 Alta precisione grazie all’analisi avanzata del mercato su più timeframe
-
👁️ Panoramica immediata del mercato – mostra chiaramente la direzione del prezzo e la forza del segnale
-
🎯 Segnali visivi – indicatori colorati e frecce: verde verso l’alto per acquisto, rosso verso il basso per vendita
-
⏱️ Analisi multi-timeframe – funziona perfettamente su tutti gli intervalli temporali
-
💱 Applicazione versatile – ideale per coppie di valute, materie prime e metalli preziosi
-
🕔 Timeframe consigliato – da 5 minuti in su per prestazioni ottimali
💼 Perfetto per i trader che preferiscono un’analisi visiva pulita, con enfasi su chiarezza, precisione e interpretazione rapida del mercato.