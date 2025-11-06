Power Moving Average Signals
- Indicatori
- Oleksandr Sheyko
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
⚡️ Power Moving Average Signals
🔍 Panoramica:
Power Moving Average Signals è una strategia di trading basata sul trend che utilizza l’incrocio di due medie mobili — una veloce e una lenta — per generare segnali chiari di acquisto e vendita:
-
✅ Segnale di acquisto: quando la media mobile veloce incrocia quella lenta dal basso verso l’alto
-
❌ Segnale di vendita: quando la media mobile veloce incrocia quella lenta dall’alto verso il basso
💱 Ottimizzata per le coppie di valute: Questa strategia funziona particolarmente bene sugli strumenti del mercato Forex, soprattutto in condizioni di mercato con trend ben definiti. È progettata per cogliere il momentum iniziale e seguire il trend in modo efficiente.
⏱️ Timeframe consigliati: Si consiglia l’utilizzo su grafici da 5 minuti in su (M5, M15, H1, ecc.), dove il rumore di mercato è ridotto e i segnali risultano più affidabili.
📊 Vantaggi principali:
-
Logica semplice e intuitiva
-
Adatta sia ai principianti che ai trader esperti
-
Compatibile con la maggior parte delle piattaforme MetaTrader 5
-
Funziona su diversi strumenti e timeframe
⚙️ Consiglio professionale: Per aumentare la precisione e ridurre i falsi segnali, si consiglia di combinarla con filtri di volatilità o indicatori di conferma.