Clever Parabolic RSI
- Indicatori
- Oleksandr Sheyko
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
📈 Clever Parabolic RSI
🔍 Un oscillatore intelligente che combina Parabolic SAR e RSI per segnali di mercato precisi
Questo oscillatore unisce la potenza di due indicatori tecnici molto apprezzati — Parabolic SAR e RSI — creando un sistema intelligente che mostra chiaramente lo stato del mercato, la forza del trend e fornisce segnali visivi affidabili di acquisto o vendita.
📊 Come funziona:
-
✅ Un punto quadrato verde indica l’inizio di un trend rialzista
-
❌ Un punto quadrato rosso segnala l’inizio di un trend ribassista
-
🔄 Dopo il primo segnale, l’oscillatore mostra altri tre punti nella stessa direzione — si entra nel trade dopo il terzo punto
-
📸 Negli screenshot si può vedere chiaramente come il segnale si confermi esattamente entro tre candele dal cambio di trend
📈 Strategia e utilizzo:
-
🕔 Funziona al meglio su timeframe da 5 minuti in su
-
💱 Adatto a coppie di valute, materie prime, indici e criptovalute
-
🎯 Ideale per scalping, trading intraday e swing trading
💼 Clever Parabolic RSI è pensato per i trader che cercano segnali rapidi, visivamente chiari e altamente precisi, senza interpretazioni complesse. Grazie alla combinazione di SAR e RSI, anticipa i cambi di trend con grande accuratezza.