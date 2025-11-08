📈 Clever Parabolic RSI

🔍 Un oscillatore intelligente che combina Parabolic SAR e RSI per segnali di mercato precisi

Questo oscillatore unisce la potenza di due indicatori tecnici molto apprezzati — Parabolic SAR e RSI — creando un sistema intelligente che mostra chiaramente lo stato del mercato, la forza del trend e fornisce segnali visivi affidabili di acquisto o vendita.

📊 Come funziona:

✅ Un punto quadrato verde indica l’inizio di un trend rialzista

❌ Un punto quadrato rosso segnala l’inizio di un trend ribassista

🔄 Dopo il primo segnale, l’oscillatore mostra altri tre punti nella stessa direzione — si entra nel trade dopo il terzo punto

📸 Negli screenshot si può vedere chiaramente come il segnale si confermi esattamente entro tre candele dal cambio di trend

📈 Strategia e utilizzo:

🕔 Funziona al meglio su timeframe da 5 minuti in su

💱 Adatto a coppie di valute, materie prime, indici e criptovalute

🎯 Ideale per scalping, trading intraday e swing trading

💼 Clever Parabolic RSI è pensato per i trader che cercano segnali rapidi, visivamente chiari e altamente precisi, senza interpretazioni complesse. Grazie alla combinazione di SAR e RSI, anticipa i cambi di trend con grande accuratezza.