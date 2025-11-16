Trend Reversal Signals

🔁 TREND REVERSAL SIGNALS – segnali precisi di inversione di tendenza

TREND REVERSAL SIGNALS è un indicatore avanzato progettato per identificare i punti di inversione del trend con la massima precisione. Analizza i dati di prezzo (OHLC) e riconosce le principali formazioni di candele che segnalano possibili cambiamenti di direzione. Combinando price action, volatilità (ATR) e struttura del mercato, fornisce chiari segnali di ACQUISTO o VENDITA direttamente sul grafico.

📊 Fondamenti analitici:

  • Price Action (OHLC) – rileva pattern di inversione come doppi massimi/minimi e testa e spalle

  • Volatilità (ATR) – misura la forza del movimento e filtra i falsi segnali

  • Struttura del mercato – segue massimi/minimi crescenti o decrescenti per confermare la direzione

  • Indicatori tecnici – utilizza medie mobili, RSI, MACD e bande di Bollinger per validazione

  • Analisi dei volumi – reagisce a improvvisi aumenti di volume e monitora il VWAP come livello di riferimento

Cosa offre:

  • Segnali di ACQUISTO/VENDITA posizionati con precisione su candele specifiche

  • Funziona su tutti gli strumenti e timeframe

  • Adatto sia al trading intraday che allo swing trading

💬 «Decidi con sicurezza. TREND REVERSAL SIGNALS ti mostra quando il mercato cambia direzione.»


