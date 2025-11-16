Trend Reversal Signals

Power Market Strength Panel Pro – Un unico pannello con tutti gli indicatori chiave Power Market Strength Panel Pro non è un semplice indicatore. È uno strumento di trading avanzato che combina diversi indicatori tecnici fondamentali e analizza automaticamente il mercato per te. Include i seguenti indicatori principali: EMA (Media Mobile Esponenziale) – determina la direzione del trend ADX + DI+/- – misura la forza del trend e la pressione di acquisto/vendita RSI (Indice di Forza Relativa