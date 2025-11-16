Trend Reversal Signals
- Indicatori
- Oleksandr Sheyko
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 5
🔁 TREND REVERSAL SIGNALS – segnali precisi di inversione di tendenza
TREND REVERSAL SIGNALS è un indicatore avanzato progettato per identificare i punti di inversione del trend con la massima precisione. Analizza i dati di prezzo (OHLC) e riconosce le principali formazioni di candele che segnalano possibili cambiamenti di direzione. Combinando price action, volatilità (ATR) e struttura del mercato, fornisce chiari segnali di ACQUISTO o VENDITA direttamente sul grafico.
📊 Fondamenti analitici:
-
Price Action (OHLC) – rileva pattern di inversione come doppi massimi/minimi e testa e spalle
-
Volatilità (ATR) – misura la forza del movimento e filtra i falsi segnali
-
Struttura del mercato – segue massimi/minimi crescenti o decrescenti per confermare la direzione
-
Indicatori tecnici – utilizza medie mobili, RSI, MACD e bande di Bollinger per validazione
-
Analisi dei volumi – reagisce a improvvisi aumenti di volume e monitora il VWAP come livello di riferimento
✅ Cosa offre:
-
Segnali di ACQUISTO/VENDITA posizionati con precisione su candele specifiche
-
Funziona su tutti gli strumenti e timeframe
-
Adatto sia al trading intraday che allo swing trading
💬 «Decidi con sicurezza. TREND REVERSAL SIGNALS ti mostra quando il mercato cambia direzione.»