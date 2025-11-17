Auto Levels Master

🔷 AutoLevels – Rilevamento intelligente di supporti e resistenze

AutoLevels è un indicatore avanzato che identifica automaticamente le zone chiave del mercato utilizzando i dati del grafico in tempo reale. Analizza i punti di swing (massimi e minimi locali), la volatilità del mercato (ATR) e le reazioni ripetute del prezzo per individuare livelli di supporto e resistenza affidabili.

📊 Basato su:

Swing High e Swing Low con sensibilità regolabile (LeftBars e RightBars)

Larghezza dinamica delle zone adattata alla volatilità tramite ATR

Conferma opzionale del trend con medie mobili

Analisi opzionale dei volumi per validare i livelli importanti

⚙️ Come funziona:

Raggruppa punti di reazione vicini in zone chiare di supporto/resistenza

Filtra i livelli deboli utilizzando una soglia minima di tocchi

Visualizza le zone direttamente sul grafico — più tocchi, più forte è la zona

✅ Funziona perfettamente su tutti i timeframe e strumenti — forex, azioni, indici e criptovalute. Ideale per i trader che vogliono individuare rapidamente i livelli chiave senza doverli tracciare manualmente.

💡 AutoLevels – lascia che sia il mercato a parlare.