Auto Levels Master
- Indicatori
- Oleksandr Sheyko
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🔷 AutoLevels – Rilevamento intelligente di supporti e resistenze
AutoLevels è un indicatore avanzato che identifica automaticamente le zone chiave del mercato utilizzando i dati del grafico in tempo reale. Analizza i punti di swing (massimi e minimi locali), la volatilità del mercato (ATR) e le reazioni ripetute del prezzo per individuare livelli di supporto e resistenza affidabili.
📊 Basato su:
Swing High e Swing Low con sensibilità regolabile (LeftBars e RightBars)
Larghezza dinamica delle zone adattata alla volatilità tramite ATR
Conferma opzionale del trend con medie mobili
Analisi opzionale dei volumi per validare i livelli importanti
⚙️ Come funziona:
Raggruppa punti di reazione vicini in zone chiare di supporto/resistenza
Filtra i livelli deboli utilizzando una soglia minima di tocchi
Visualizza le zone direttamente sul grafico — più tocchi, più forte è la zona
✅ Funziona perfettamente su tutti i timeframe e strumenti — forex, azioni, indici e criptovalute. Ideale per i trader che vogliono individuare rapidamente i livelli chiave senza doverli tracciare manualmente.
💡 AutoLevels – lascia che sia il mercato a parlare.