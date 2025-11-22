SMC Strategy EA

Nessun Grid, nessun Martingale, nessun Averaging!!!

Backtest con tick reali, qualità di modellazione 99.9%.

Progettato per superare le sfide delle Prop Firms (FTMO, The5ers, ecc.).
FTMO SMC Pro si basa su Smart Money Concepts (SMC) e Price Action. Evita completamente metodi rischiosi come Martingale o Grid. Si concentra su setup ad alto rapporto rischio/rendimento (1:2.5+) identificando FVG in linea con il trend dominante.

Caratteristiche principali:

  • Sicurezza Prop Firm: Hard Stop per la perdita massima giornaliera.

  • Entrate logiche: struttura di mercato + mitigazione FVG con filtro EMA.

  • Risk management: ogni trade ha SL + breakeven intelligente.

  • No HFT/arbitraggio: sicuro con qualsiasi broker.

Raccomandazioni:

  • Coppia: EURUSD

  • Timeframe: M15

  • Set files: ottimizzati per rischio 0.5–2% per trade


