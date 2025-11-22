SMC Strategy EA
- Experts
- Lim Kang Ming
- Versione: 10.0
- Attivazioni: 5
Nessun Grid, nessun Martingale, nessun Averaging!!!
Backtest con tick reali, qualità di modellazione 99.9%.
Progettato per superare le sfide delle Prop Firms (FTMO, The5ers, ecc.).
FTMO SMC Pro si basa su Smart Money Concepts (SMC) e Price Action. Evita completamente metodi rischiosi come Martingale o Grid. Si concentra su setup ad alto rapporto rischio/rendimento (1:2.5+) identificando FVG in linea con il trend dominante.
Caratteristiche principali:
-
Sicurezza Prop Firm: Hard Stop per la perdita massima giornaliera.
-
Entrate logiche: struttura di mercato + mitigazione FVG con filtro EMA.
-
Risk management: ogni trade ha SL + breakeven intelligente.
-
No HFT/arbitraggio: sicuro con qualsiasi broker.
Raccomandazioni:
-
Coppia: EURUSD
-
Timeframe: M15
-
Set files: ottimizzati per rischio 0.5–2% per trade