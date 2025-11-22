SMC Strategy EA

Pas de Grid, pas de Martingale, pas d’Averaging !!!

Backtest avec ticks réels, qualité de modélisation 99.9%.

Conçu spécialement pour réussir les défis Prop Firms (FTMO, The5ers, etc.).

FTMO SMC Pro repose sur les Smart Money Concepts (SMC) et le Price Action. Il évite strictement toute méthode dangereuse comme Martingale ou Grid. Il se concentre sur des setups à fort ratio risque/rendement (1:2.5+) en identifiant les FVG dans le sens de la tendance.

Fonctionnalités clés :

Sécurisé pour Prop Firms : Hard Stop des pertes journalières.

Entrées logiques : structure de marché + mitigation FVG filtrée par EMA.

Gestion du risque : chaque trade avec SL + breakeven intelligent.

Sans HFT/arbitrage : compatible avec tous les brokers.

Recommandations :