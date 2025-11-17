Line Chart Signals PRO
- Utilidades
- Ivar Uibukant
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Line Chart PRO EA es una herramienta versátil de alertas de señales que muestra líneas de señal personalizables directamente en su gráfico. Simplemente mueva y posicione estas líneas en cualquier lugar del gráfico para establecer sus niveles de precio deseados. Cuando el precio toca o cruza sus líneas posicionadas, recibirá alertas emergentes instantáneas, manteniéndole informado de movimientos importantes del mercado sin necesidad de monitorear constantemente el gráfico. Perfecto para traders que desean una gestión de señales visual y flexible con notificaciones en tiempo real.