Gangorra Risk EURUSD

📄 Descrizione di EURUSD_Gangorra_Risk

EURUSD_Gangorra_Risk – Robot contrarian M30 con confluences e gestione del rischio in %

Panoramica

EURUSD_Gangorra_Risk è un Expert Advisor professionale di mean-reversion (contro-tendenza) progettato per EURUSD su M30 (può essere utilizzato anche su altre coppie/TF con adeguamento dei parametri).
Identifica i tocchi/avvicinamenti del prezzo a zone di supporto/resistenza (Donchian/Bollinger) e conferma l’ingresso tramite confluenze configurabili (RSI, deviazione da EMA misurata in ATR, bias contrarian su H1).
La gestione è completa: rischio in % del “capitale” (Balance/Equity/Free Margin), SL/TP dinamici basati su ATR, Break-Even/Trailing, target a cestino (USD/%), recovery in griglia corta e martingale controllato.
La disciplina è garantita da regole di timeout, chiusura/inversione su segnale opposto, cooldown e limite di drawdown giornaliero.

Caratteristiche principali

Core dei segnali (contro-tendenza M30)

  • Acquisti sui supporti (Donchian Low / Bollinger Lower), vendite sulle resistenze (Donchian High / Bollinger Upper).

  • Buffer in pips e opzione wick-touch (conteggia i tocchi tramite ombre).

  • Confluenze (punteggio minimo configurabile):

    • Re-entry nelle Bande di Bollinger (da fuori a dentro);

    • RSI in zone estreme (buy ≤ RSIBuyMax; sell ≥ RSISellMin);

    • Distanza dall’EMA misurata in ATR;

    • Bias contrarian su H1 (EMA50 come filtro HTF).

Gestione del rischio in % del “capitale”

  • Fonte configurabile (Balance / Equity / Free Margin).

  • Hard cap per trade e vincoli sul volume (min/max/step).

  • Regola opzionale per micro-conti (es. Equity < $100 ⇒ lotto minimo 0.01).

Stop e protezioni

  • SL/TP basati su ATR (moltiplicatori indipendenti) o pips fissi.

  • Break-Even con lock e Trailing con start/step configurabili.

Cestino, Recovery e Martingale controllato

  • Target a cestino in USD e/o %: chiude tutte le posizioni del simbolo al raggiungimento.

  • Recovery (griglia corta): rinforzi distanziati da GridStepPips, con cooldown e limite ordini.

  • Martingale controllato (fattore e moltiplicatore massimo), con reset opzionale al profitto.

Disciplina & Sicurezza

  • DailyMaxDrawdownPct: pausa automatica di 12h al raggiungimento del DD giornaliero.

  • Cooldown dopo perdite consecutive; controllo spread; blocco weekend.

  • Solo nuova barra (default) o ingressi intrabar con delay minimo.

Uscite intelligenti (Lifecycle)

  • Timeout per numero di barre o minuti.

  • CloseOnOpposite: chiusura su segnale opposto.

  • FlipOnOpposite: inversione opzionale della posizione con ricalcolo SL/rischio.

Log chiari

  • Messaggi informativi sul perché del trade (entrata/non entrata), confluenze raggiunte e protezioni attivate.

Come utilizzare

  1. Agganciare l’EA al grafico EURUSD M30 (un grafico per simbolo).

  2. Regolare i parametri principali: confluenza minima, ATR (SL/TP), RSI estremi, rischio per trade, griglia e target a cestino.

  3. Definire la fonte del “capitale” (Balance/Equity/Free Margin) e l’hard cap di rischio.

  4. Opzionale: abilitare FlipOnOpposite, Recovery e/o Martingale secondo il profilo di rischio.

  5. Testare nello Strategy Tester (dati multi-anno, forward 20–30%, costi reali broker) prima dell’uso in reale.

Parametri iniziali consigliati (EURUSD M30)

  • Confluenza minima: 2

  • RSI: Periodo 14 | RSIBuyMax 35 | RSISellMin 65

  • EMA: 20 | HTF: H1 EMA50

  • ATR: Periodo 14 | SL_ATR 1.6 | TP_ATR 2.0

  • Rischio per trade: 1.0–1.5% (hard cap fino al 3%)

  • Recovery: GridStep 15 pips | max 2 ordini | cooldown 120s

  • Protezioni: BreakEven 8 / lock 2 pips | Trailing start 10 / step 5 pips
    (Aggiustare secondo condizioni broker).

File inclusi

  • EA EURUSD_Gangorra_Risk.mq5

  • File .set predefinito (EURUSD M30) per avvio rapido

⚠️ Note

  • Strategia contrarian: più operazioni in mercati laterali, meno in forti trend.

  • Martingale/Recovery aumentano il rischio – usarli con cautela e limiti giornalieri.

  • I risultati passati non garantiscono performance future; testare sempre prima su demo.

  • Compatibile con account hedging e netting; utilizza MagicNumber.

Automatizza le entrate contrarian con solide confluences e gestione professionale del rischio su EURUSD M30 con EURUSD_Gangorra_Risk.


