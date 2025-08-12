Gangorra Risk EURUSD
- Experts
- Willian Roberto Silva Klafke
- Versione: 1.4
- Attivazioni: 5
📄 Descrizione di EURUSD_Gangorra_Risk
EURUSD_Gangorra_Risk – Robot contrarian M30 con confluences e gestione del rischio in %
Panoramica
EURUSD_Gangorra_Risk è un Expert Advisor professionale di mean-reversion (contro-tendenza) progettato per EURUSD su M30 (può essere utilizzato anche su altre coppie/TF con adeguamento dei parametri).
Identifica i tocchi/avvicinamenti del prezzo a zone di supporto/resistenza (Donchian/Bollinger) e conferma l’ingresso tramite confluenze configurabili (RSI, deviazione da EMA misurata in ATR, bias contrarian su H1).
La gestione è completa: rischio in % del “capitale” (Balance/Equity/Free Margin), SL/TP dinamici basati su ATR, Break-Even/Trailing, target a cestino (USD/%), recovery in griglia corta e martingale controllato.
La disciplina è garantita da regole di timeout, chiusura/inversione su segnale opposto, cooldown e limite di drawdown giornaliero.
Caratteristiche principali
✅ Core dei segnali (contro-tendenza M30)
-
Acquisti sui supporti (Donchian Low / Bollinger Lower), vendite sulle resistenze (Donchian High / Bollinger Upper).
-
Buffer in pips e opzione wick-touch (conteggia i tocchi tramite ombre).
-
Confluenze (punteggio minimo configurabile):
-
Re-entry nelle Bande di Bollinger (da fuori a dentro);
-
RSI in zone estreme (buy ≤ RSIBuyMax; sell ≥ RSISellMin);
-
Distanza dall’EMA misurata in ATR;
-
Bias contrarian su H1 (EMA50 come filtro HTF).
-
✅ Gestione del rischio in % del “capitale”
-
Fonte configurabile (Balance / Equity / Free Margin).
-
Hard cap per trade e vincoli sul volume (min/max/step).
-
Regola opzionale per micro-conti (es. Equity < $100 ⇒ lotto minimo 0.01).
✅ Stop e protezioni
-
SL/TP basati su ATR (moltiplicatori indipendenti) o pips fissi.
-
Break-Even con lock e Trailing con start/step configurabili.
✅ Cestino, Recovery e Martingale controllato
-
Target a cestino in USD e/o %: chiude tutte le posizioni del simbolo al raggiungimento.
-
Recovery (griglia corta): rinforzi distanziati da GridStepPips, con cooldown e limite ordini.
-
Martingale controllato (fattore e moltiplicatore massimo), con reset opzionale al profitto.
✅ Disciplina & Sicurezza
-
DailyMaxDrawdownPct: pausa automatica di 12h al raggiungimento del DD giornaliero.
-
Cooldown dopo perdite consecutive; controllo spread; blocco weekend.
-
Solo nuova barra (default) o ingressi intrabar con delay minimo.
✅ Uscite intelligenti (Lifecycle)
-
Timeout per numero di barre o minuti.
-
CloseOnOpposite: chiusura su segnale opposto.
-
FlipOnOpposite: inversione opzionale della posizione con ricalcolo SL/rischio.
✅ Log chiari
-
Messaggi informativi sul perché del trade (entrata/non entrata), confluenze raggiunte e protezioni attivate.
Come utilizzare
-
Agganciare l’EA al grafico EURUSD M30 (un grafico per simbolo).
-
Regolare i parametri principali: confluenza minima, ATR (SL/TP), RSI estremi, rischio per trade, griglia e target a cestino.
-
Definire la fonte del “capitale” (Balance/Equity/Free Margin) e l’hard cap di rischio.
-
Opzionale: abilitare FlipOnOpposite, Recovery e/o Martingale secondo il profilo di rischio.
-
Testare nello Strategy Tester (dati multi-anno, forward 20–30%, costi reali broker) prima dell’uso in reale.
Parametri iniziali consigliati (EURUSD M30)
-
Confluenza minima: 2
-
RSI: Periodo 14 | RSIBuyMax 35 | RSISellMin 65
-
EMA: 20 | HTF: H1 EMA50
-
ATR: Periodo 14 | SL_ATR 1.6 | TP_ATR 2.0
-
Rischio per trade: 1.0–1.5% (hard cap fino al 3%)
-
Recovery: GridStep 15 pips | max 2 ordini | cooldown 120s
-
Protezioni: BreakEven 8 / lock 2 pips | Trailing start 10 / step 5 pips
(Aggiustare secondo condizioni broker).
File inclusi
-
EA EURUSD_Gangorra_Risk.mq5
-
File .set predefinito (EURUSD M30) per avvio rapido
⚠️ Note
-
Strategia contrarian: più operazioni in mercati laterali, meno in forti trend.
-
Martingale/Recovery aumentano il rischio – usarli con cautela e limiti giornalieri.
-
I risultati passati non garantiscono performance future; testare sempre prima su demo.
-
Compatibile con account hedging e netting; utilizza MagicNumber.
✨ Automatizza le entrate contrarian con solide confluences e gestione professionale del rischio su EURUSD M30 con EURUSD_Gangorra_Risk.