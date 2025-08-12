📄 Descrizione di EURUSD_Gangorra_Risk

EURUSD_Gangorra_Risk – Robot contrarian M30 con confluences e gestione del rischio in %

Panoramica

EURUSD_Gangorra_Risk è un Expert Advisor professionale di mean-reversion (contro-tendenza) progettato per EURUSD su M30 (può essere utilizzato anche su altre coppie/TF con adeguamento dei parametri).

Identifica i tocchi/avvicinamenti del prezzo a zone di supporto/resistenza (Donchian/Bollinger) e conferma l’ingresso tramite confluenze configurabili (RSI, deviazione da EMA misurata in ATR, bias contrarian su H1).

La gestione è completa: rischio in % del “capitale” (Balance/Equity/Free Margin), SL/TP dinamici basati su ATR, Break-Even/Trailing, target a cestino (USD/%), recovery in griglia corta e martingale controllato.

La disciplina è garantita da regole di timeout, chiusura/inversione su segnale opposto, cooldown e limite di drawdown giornaliero.

Caratteristiche principali

✅ Core dei segnali (contro-tendenza M30)

Acquisti sui supporti (Donchian Low / Bollinger Lower), vendite sulle resistenze (Donchian High / Bollinger Upper).

Buffer in pips e opzione wick-touch (conteggia i tocchi tramite ombre).

Confluenze (punteggio minimo configurabile): Re-entry nelle Bande di Bollinger (da fuori a dentro); RSI in zone estreme (buy ≤ RSIBuyMax; sell ≥ RSISellMin); Distanza dall’EMA misurata in ATR; Bias contrarian su H1 (EMA50 come filtro HTF).



✅ Gestione del rischio in % del “capitale”

Fonte configurabile (Balance / Equity / Free Margin).

Hard cap per trade e vincoli sul volume (min/max/step).

Regola opzionale per micro-conti (es. Equity < $100 ⇒ lotto minimo 0.01).

✅ Stop e protezioni

SL/TP basati su ATR (moltiplicatori indipendenti) o pips fissi.

Break-Even con lock e Trailing con start/step configurabili.

✅ Cestino, Recovery e Martingale controllato

Target a cestino in USD e/o %: chiude tutte le posizioni del simbolo al raggiungimento.

Recovery (griglia corta) : rinforzi distanziati da GridStepPips, con cooldown e limite ordini.

Martingale controllato (fattore e moltiplicatore massimo), con reset opzionale al profitto.

✅ Disciplina & Sicurezza

DailyMaxDrawdownPct : pausa automatica di 12h al raggiungimento del DD giornaliero.

Cooldown dopo perdite consecutive; controllo spread ; blocco weekend .

Solo nuova barra (default) o ingressi intrabar con delay minimo.

✅ Uscite intelligenti (Lifecycle)

Timeout per numero di barre o minuti.

CloseOnOpposite : chiusura su segnale opposto.

FlipOnOpposite: inversione opzionale della posizione con ricalcolo SL/rischio.

✅ Log chiari

Messaggi informativi sul perché del trade (entrata/non entrata), confluenze raggiunte e protezioni attivate.

Come utilizzare

Agganciare l’EA al grafico EURUSD M30 (un grafico per simbolo). Regolare i parametri principali: confluenza minima, ATR (SL/TP), RSI estremi, rischio per trade, griglia e target a cestino. Definire la fonte del “capitale” (Balance/Equity/Free Margin) e l’hard cap di rischio. Opzionale: abilitare FlipOnOpposite, Recovery e/o Martingale secondo il profilo di rischio. Testare nello Strategy Tester (dati multi-anno, forward 20–30%, costi reali broker) prima dell’uso in reale.

Parametri iniziali consigliati (EURUSD M30)

Confluenza minima : 2

RSI : Periodo 14 | RSIBuyMax 35 | RSISellMin 65

EMA : 20 | HTF : H1 EMA50

ATR : Periodo 14 | SL_ATR 1.6 | TP_ATR 2.0

Rischio per trade : 1.0–1.5% (hard cap fino al 3%)

Recovery : GridStep 15 pips | max 2 ordini | cooldown 120s

Protezioni: BreakEven 8 / lock 2 pips | Trailing start 10 / step 5 pips

(Aggiustare secondo condizioni broker).

File inclusi

EA EURUSD_Gangorra_Risk.mq5

File .set predefinito (EURUSD M30) per avvio rapido

⚠️ Note

Strategia contrarian : più operazioni in mercati laterali, meno in forti trend.

Martingale/Recovery aumentano il rischio – usarli con cautela e limiti giornalieri.

I risultati passati non garantiscono performance future; testare sempre prima su demo.

Compatibile con account hedging e netting; utilizza MagicNumber.

✨ Automatizza le entrate contrarian con solide confluences e gestione professionale del rischio su EURUSD M30 con EURUSD_Gangorra_Risk.