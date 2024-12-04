Trendlines with Breaks Scanner MT5
Trendlines with Breaks Scanner è uno strumento di trading all’avanguardia progettato per aiutare i trader a identificare tendenze critiche e rilevare rotture in tempo reale. Con linee di tendenza generate automaticamente basate su punti pivot, questo indicatore consente ai trader di cogliere opportunità di trading con precisione e sicurezza.
Caratteristiche principali
1. Rilevamento delle rotture in tempo reale
- Avvisi di rottura: Ricevi notifiche istantanee quando il prezzo supera una linea di tendenza. Gli avvisi integrati ti assicurano di non perdere mai un movimento critico del mercato.
- Rotture senza repaint: Le rotture vengono rilevate nel momento in cui si verificano, fornendo segnali precisi e affidabili senza repaint.
- Linee di tendenza dinamiche: Linee di tendenza tracciate automaticamente basate su punti pivot per identificare le tendenze con facilità.
- Pendenza regolabile: Personalizza la pendenza delle linee di tendenza in base alla tua strategia di trading.
- ATR (Average True Range): Produce linee di tendenza stabili e coerenti, ideali per mercati meno volatili.
- Stdev (Deviazione standard): Perfetto per catturare tendenze nei mercati altamente volatili.
- Linreg (Regressione lineare): Linee di tendenza modellate statisticamente, ideali per analisi di tendenze a lungo termine.
- Scansione coppie: Monitora e analizza più coppie contemporaneamente.
- Rilevamento multi-temporale: Identifica le rotture su diversi timeframe, dai grafici a 1 minuto agli intervalli giornalieri e settimanali, offrendo flessibilità per tutti gli stili di trading.
Trendlines with Breaks Scanner è compatibile con qualsiasi metodologia di trading, consentendo ai trader di individuare rotture e anticipare i movimenti futuri dei prezzi.Aumenta la precisione con i metodi di calcolo della pendenza
- ATR: Fornisce linee di tendenza stabili con meno falsi segnali.
- Stdev: Ottimizzato per mercati volatili, catturando cambiamenti di tendenza rapidi.
- Linreg: Ideale per previsioni di tendenza a lungo termine e stabili.
- Modalità predefinita: Le linee di tendenza vengono repaintate (spostate nel passato) per analizzare l’andamento storico dei prezzi.
- Modalità in tempo reale: Disattiva il repaint per aggiornamenti in tempo reale delle linee di tendenza e rilevamento delle rotture.
|Impostazione
|Descrizione
|Lunghezza
|Definisce il periodo del punto pivot per la generazione delle linee di tendenza.
|Pendenza
|Regola la pendenza delle linee di tendenza. Valori superiori a 1 creano linee più inclinate.
|Metodo di calcolo della pendenza
|Scegli il metodo per il calcolo della pendenza: ATR, Stdev o Linreg.
|Repaint
|Attiva o disattiva il repaint per alternare tra analisi storiche e in tempo reale delle linee di tendenza.
|Impostazioni dello scanner
|Scegli coppie forex specifiche per la scansione dei segnali di rottura.
|Avvisi
|Abilita avvisi per il rilevamento delle rotture in tempo reale.
Trendlines with Breaks Scanner non è solo uno strumento di linee di tendenza: è il tuo assistente completo per il trading. Con avvisi di rottura in tempo reale, funzionalità personalizzabili e capacità di scansione multi-coppie, questo indicatore ti garantisce un vantaggio nei mercati in rapida evoluzione.
Che tu sia un trader giornaliero o un investitore a lungo termine, questo strumento offre le informazioni necessarie per prendere decisioni informate e massimizzare il tuo potenziale di trading.
Good indicator 15-minute or higher time signal works fine.