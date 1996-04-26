SpreadTracker
- Utilità
- Arkadii Zagorulko
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 22 agosto 2025
SpreadTracker – Monitor di Spread in Tempo Reale per MT5
Monitora in tempo reale gli spread attuali, medi e massimi di tutti i simboli nella finestra "Market Watch".
I simboli sono ordinati in base allo spread medio, con una visualizzazione dinamica su più colonne.
Clicca su un qualsiasi simbolo per aprire istantaneamente il suo grafico. Colori, layout e velocità di aggiornamento sono completamente personalizzabili.
Perfetto per scalper, day trader e analisti che necessitano di una visione immediata dello spread di mercato.