Bollinger RSI ReEntry
- Indicatori
- Mattia Impicciatore
- Versione: 1.10
- Aggiornato: 13 agosto 2025
Versione Expert Advisor (EA)
Se preferisci il trading automatizzato invece dei segnali manuali, puoi trovare qui la versione Expert Advisor di questo indicatore:
https://www.mql5.com/en/market/product/148222
Questo indicatore calcola i momenti di rientro del prezzo dopo che una candela ha attraversato esternamente le Bollinger Bands, combinando tale segnale con una conferma tramite RSI per ridurre i falsi positivi.
Viene rilevato un segnale di Buy ReEntry quando il prezzo era uscito sotto la banda inferiore e ritorna dentro, con la conferma opzionale che l’RSI abbia appena lasciato una condizione di oversold.
Un segnale di Sell ReEntry viene generato quando il prezzo era uscito sopra la banda superiore e rientra, con la conferma opzionale che l’RSI sia appena uscito da una condizione di overbought.
I segnali vengono marcati con frecce sul grafico, posizionate leggermente al di fuori dei massimi/minimi per chiarezza.
Caratteristiche principali
-
Calcolo manuale di Bollinger Bands (media mobile + deviazione standard).
-
Filtro opzionale con RSI per confermare rientri validi (uscita da oversold/overbought).
-
Segnali di reentry (buy/sell) basati sul ritorno del prezzo dentro le bande dopo un’uscita.
-
Visualizzazione con frecce distinte per acquisto e vendita.
-
Parametri completamente configurabili: periodo BB, deviazione, periodo RSI, soglie overbought/oversold, timeframe, prezzo applicato.
-
Non blocca il segnale se RSI non è disponibile (fallback intelligente).
Parametri di input
-
InpBBPeriod – Periodo delle Bollinger Bands.
-
InpBBDeviation – Deviazione standard usata per le bande.
-
InpAppliedPrice – Prezzo su cui calcolare le bande (es. close).
-
InpTimeframe – Timeframe da analizzare.
-
UseRSIConfirmation – Abilita/disabilita la conferma RSI.
-
InpRSIPeriod – Periodo dell’RSI.
-
RSI_Oversold – Soglia di oversold per conferma buy.
-
RSI_Overbought – Soglia di overbought per conferma sell.
Come funziona
-
Viene calcolata la media mobile semplice e la deviazione standard per determinare le Bollinger Bands.
-
Si verifica se il prezzo ha “sceso” sotto o “salito” sopra le bande e poi è rientrato (reentry).
-
Se abilitata, la conferma della direzione viene presa dall’RSI: uscita da oversold per buy, da overbought per sell.
-
Viene disegnata una freccia di segnale nel punto di rientro (leggermente offset per visibilità).
Vantaggi
-
Riduce i falsi breakout sfruttando il rientro invece del semplice superamento.
-
La conferma RSI aggiunge contesto di momentum, filtrando segnali deboli.
-
Facile da combinare con altri strumenti per validazione multipla.
Suggerimenti d’uso
-
Usa questo indicatore insieme a un'analisi del pattern di prezzo per confermare la struttura: ad esempio, integra con Candlestick Pattern Analyzer per validare la price action immediatamente prima/dopo il rientro.
-
Evita di entrare solo sul segnale: cerca confluenza con supporti/resistenze o trend maggiori.
-
Puoi accoppiare con volume o filtri di trend per migliorare il rapporto rischio/rendimento.
Integrazione raccomandata
Per aumentare la precisione e contestualizzare il segnale, si consiglia di usarlo in combinazione con il Candlestick Pattern Analyzer che identifica pattern di inversione o continuazione sulla candela che genera o conferma il reentry. Puoi trovarlo qui:
https://www.mql5.com/en/market/product/145419