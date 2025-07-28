False Breakout Detector

Versione Expert Advisor

Se preferisci il trading automatico invece dei segnali manuali, puoi trovare la versione Expert Advisor di questo indicatore qui:

https://www.mql5.com/en/market/product/148310


False Breakout Detector è un indicatore progettato per individuare situazioni in cui il prezzo supera un livello di supporto o resistenza recente e successivamente rientra rapidamente nel range. Il rilevamento di questi falsi breakout può essere utile nell’ambito di analisi tecnica discrezionale o per lo sviluppo di strategie di tipo contrarian.

Funzionalità principali:

  • Rilevamento automatico di falsi breakout su massimi e minimi delle ultime N barre

  • Visualizzazione grafica tramite frecce, linee e sfondi per evidenziare i segnali

  • Notifiche configurabili, sia popup che push, per ricevere avvisi in tempo reale

  • Parametri personalizzabili, inclusi numero di barre, tolleranza in pips, distanza delle frecce e colori

  • Codice ottimizzato per rapidità di esecuzione, utile sia in fase di backtest che in ambiente reale

Compatibilità:

  • Timeframe: da M1 a H4

  • Strumenti: adatto a Forex, indici, azioni, materie prime

L'indicatore non utilizza algoritmi predittivi, non garantisce risultati operativi e non genera segnali automatici di trading. È destinato a essere utilizzato come strumento di supporto nell'analisi tecnica.


Indicatore consigliato

Questo indicatore può essere utilizzato in combinazione con lo strumento Candlestick Pattern Analyzer, disponibile su MQL5, per rafforzare l’analisi dei setup:
https://www.mql5.com/en/market/product/145419

Parole chiave

False Breakout, Fakeout, Stop Hunt, False Breakout Detector, Support Breakout, Resistance Breakout, Contrarian Trading, Price Rejection, Price Trap, Market Trap, Reversal Signal, Liquidity Grab, Support Level, Resistance Level, Breakout Failure, Swing High, Swing Low, False Breakout Pattern, Price Action, Market Manipulation, Failed Breakout, False Breakout Indicator, Stop Loss Hunt, Breakout Trap, Analisi Tecnica, Price Fakeout, High Low Breakout, Trend Reversal, Chart Patterns, Backtest Indicator


Prodotti consigliati
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Indicatori
Multi-timeframe trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator with Fibonacci levels The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. Fibonacci levels are added to the price chart, which have flexible settings. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then   it`s
FREE
RSI Divergence MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nei mercati finanziari dinamici, identificare i segnali di inversione di tendenza è essenziale per un trading efficace. L'RSI Divergence Scanner è progettato per aiutarti a rilevare segnali di divergenza RSI su varie coppie di valute e timeframe in modo accurato ed efficiente. Vedi più v
FREE
Ichimoku V2
Quang Huy Quach
Indicatori
1. Overview The Ichimoku Kinko Hyo (or Ichimoku Cloud) is a comprehensive, all-in-one technical analysis indicator designed to provide a deep understanding of market trends, momentum, and dynamic support and resistance levels. This indicator provides a clean, standard implementation of the five core Ichimoku lines. Its key feature is a non-intrusive Status Dashboard that gives you an at-a-glance summary of the current market situation according to the Ichimoku system, allowing for quick and effi
FREE
AdaptiveCCiMt5
Francis Dube
4 (2)
Indicatori
The Commodity Channel Index computes the deviation of the typical price of each bar from the average price over a particular time period. Multiplying the median deviation by 0.015 facilitates normalization, which makes all deviations below the first standard deviation less than  -100, and all deviations above the first standard deviation more than 100. This adaptive version is based on the indicator described by John Ehlers, in the book Rocket Science for traders. The indicator uses the homodyne
FREE
VR Donchian MT5
Vladimir Pastushak
4.87 (15)
Indicatori
L'indicatore VR Donchian è una versione migliorata del canale Donchian. I miglioramenti hanno interessato quasi tutte le funzioni del canale, ma l'algoritmo operativo principale e la costruzione del canale sono stati preservati. All'indicatore a sfera è stato aggiunto un cambiamento nel colore dei livelli a seconda della tendenza attuale: questo mostra chiaramente al trader un cambiamento di tendenza o un livello piatto. È stata aggiunta la possibilità di informare il trader del superamento di u
FREE
Auto Fibonacci
Ali Gokay Duman
5 (3)
Indicatori
This indicator calculates fibonacci levels via moving averages trend and draw these lines. You can change fast and slow Moving Averages settings for customization. Inputs: Fast MA Time Period :  64 Fast MA Shift: 0 Fast MA Method: Smoothed Fast MA Apply To: Median Price Slow MA Time Period: 32 Slow MA Shift: 0 Slow MA Method: Smoothed Slow MA Apply To: Median Price ZigZag: False ZigZag Color: Red ZigZag Type: DashDot ZigZag Width: VeryThin Fibo Settings TrendFibonacci: True FiboTrendColor: Black
FREE
Three Bars High Low indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
3 Bars High Low indicator for MT5 The 3 Bars High Low Indicator combines the concepts of the Commodity Channel Index (CCI) and Average True Range (ATR) to display trend movement and volatility.  This indicator includes a dynamic line and Williams Fractal points. When the price moves above the indicator line, the color changes to green , and when the price moves below it, the color changes to red .  Consecutive Williams points indicate the price's inclination to move in a particular direction. «I
FREE
TrailingStop MA
Andrej Nikitin
3.5 (2)
Indicatori
The indicator draws two simple moving averages using High and Low prices. The MA_High line is displayed when the moving average is directed downwards. It can be used for setting a stop order for a sell position. The MA_Low line is displayed when the moving average is directed upwards. It can be used for setting a stop order for a buy position. The indicator is used in the TrailingStop Expert Advisor. Parameters Period - period of calculation of the moving average. Deviation - rate of convergence
FREE
ThreePointsChannelFree
Dimitr Trifonov
5 (1)
Indicatori
This is a free version of the indicator, the period between the vertical lines is always 30 bars. In the paid version the period can be set by user, so a configuration with many ThreePointsChannel indicators with different periods is possible. The principle of construction - on top of any number of bars set by the user, a channel is constructed with maximum and minimum lines so that the bars touch the maximum and minimum of the channel at exactly three points. The name of the indicator follows
FREE
Cart Indicator MT5
Akira Egashira
Indicatori
This is a regression tree indicator for MT4/MT5. This indicator classificate nodes on the time period so that the deviation becomes smaller, and displays regression line and channel for each node. It's free! Attached CartDemo.ex4 and CartDemo.ex5 is a Demo version and has the following limitations: Can't use HighSpeed method (default method is RandomForest) Maximum number of bars is 260 (increase from 200) There is no expiration date and can be started many times, but it stops after an hour.
FREE
STM Signal MT5
Aren Davidian
5 (1)
Indicatori
Introducing the Professional Arka STM Signal Indicator With Arka Candle Close Time – 100% Free Version Fast, Accurate, and Unmatched in Identifying Trading Opportunities This indicator is the result of combining advanced price action analysis with specialized market algorithms, delivering clear, timely, and profitable signals. Completely Free – No Installation or Usage Limits ️ An automated trading bot, fully synchronized with it, is also ready to run. The Power of ARKA STM Signa
FREE
Renko Chart Line Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Renko Chart Line Indicator MT5 The Renko Chart Line Indicator applies colored bricks to visually represent meaningful price movements. By filtering out minor market fluctuations and focusing on significant price changes, this tool offers traders a clearer understanding of trend direction. In this format, pink bricks represent bullish conditions, while blue bricks signal bearish price action. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Renko Chart Line Indicator MT4   | 
FREE
AdaptiveBollingerBandsMt5
Francis Dube
3 (1)
Indicatori
Bollinger Bands Technical Indicator (BB) is similar to envelopes. The only difference is that the bands of Envelopes are plotted a fixed distance (%) away from the moving average, while the Bollinger Bands are plotted a certain number of standard deviations away from it. Standard deviation is a measure of volatility, therefore Bollinger Bands adjust themselves to the market conditions. When the markets become more volatile, the bands widen and they contract during less volatile periods. This ada
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicatori
RSI ABCD Pattern Finder: Strategia Tecnica 1. Come Funziona l'Indicatore Combina il RSI classico con il rilevamento automatico di pattern armonici ABCD . Componenti Principali RSI standard (periodo regolabile) Marcatori di massimi e minimi (frecce) Pattern ABCD (linee verdi/rosse) Filtri ipercomprato (70) e ipervenduto (30) 2. Configurazione su MT5 period = 14 ; // Periodo RSI size = 4 ; // Dimensione massima del pattern OverBought = 70 ; // Livello ipercomprato OverSold = 30 ; // Livello iperve
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Indicatori
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicatori
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Indicator MA Channel
Alexey Smirnov
Indicatori
I present the well-known Moving Average indicator. This indicator is presented as a channel, where the upper and lower lines are equidistant from the main line by a percentage set by the user. The indicator is easy to use. The basic settings of the moving average have been saved and a percentage parameter (Channel%) has been added. Basic parameters: Channel% - shows how much we want to deviate from the main line. The indicator is freely available.
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicatori
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
RSI Divergence F
Andrey Dik
5 (3)
Indicatori
A professional tool for trading - the divergence indicator between the RSI and the price, which allows you to receive a signal about a trend reversal in a timely manner or catch price pullback movements (depending on the settings). The indicator settings allow you to adjust the strength of the divergence due to the angle of the RSI peaks and the percentage change in price, which makes it possible to fine-tune the signal strength. The indicator code is optimized and is tested very quickly as par
FREE
Best Linear Regression Trending
Manh Toan Do
Indicatori
Linear Regression Trending indicator analyzes price trends by plotting a linear regression channel based on user-defined parameters such as source (for example, close prices), channel length, and deviation multiplier. How It Works: - The indicator calculates a linear regression line over the specified length, forming a channel with upper and lower boundaries offset by the deviation value. - It detects price breaks from the channel and optionally displays broken channel lines (in a customizable
FREE
Qunity ADX Trend
Rodion Kachkin
Indicatori
Trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then it`s bullish movement; if PDI is less than NDI, then it`s bearish movement; if ADX is less than or equal to the filter value specified in the parameters, then there is no movement state. Input parameters of the indicator: Calculate Timeframe - timeframe for calculation; ADX Type - type of ADX calculation based
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.8 (41)
Indicatori
The indicator identifies when a divergence occurs between price and an indicator or oscillator. It identifies both regular and hidden divergences. Combined with your own rules and techniques, this indicator will allow you to create (or enhance) your own powerful system. For higher probability setups I can recommend you to use my Supply Demand indicator and trade only if the divergence occurs inside a zone. Supply zone for bearish div and demand zone for bullish div. The optimal scenario is if it
FREE
ACI Bollinger Bands
Marat Sultanov
4 (3)
Indicatori
Tired of adjusting the indicator settings losing precious time? Tired of the uncertainty regarding their efficiency? Afraid of the uncertainty in their profitability? Then the indicator ACI (automatically calibrateable indicator) is designed exactly for you. Launching it, you can easily solve these three issues just performing the simplest action: clicking a single Calibrate button. To achieve the highest efficiency, you should perform another additional action: move the power slider to the maxi
FREE
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Supertrend Fakeout è una versione migliorata del classico indicatore Supertrend , progettata per fornire segnali di tendenza più affidabili. Integrando funzionalità avanzate come Fakeout Index Limit e Fakeout ATR Mult , questo indicatore aiuta a filtrare i falsi segnali di i
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend
Rodion Kachkin
Indicatori
Multi-timeframe trend indicator, based on the ADX / ADXWilder indicator The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then it`s bullish movement; if PDI is less than NDI, then it`s bearish movement; to determine any trend, it is
FREE
RFOC Mini Chart
Ronaldo Franco De Oliveira Cardoso
Indicatori
The RFOC Mini Chart was created to project a macro view of the market, which the option to select the timeframe of interest other than the main chart, it is possible to include 2 indicators: 1 - Moving average channel On the mini chart, the moving average will be created based on the prices of the selected time frame for the RFOC Mini Chart. The moving average period must be selected in the indicator settings pannel. 2 - Boillinger Band In the mini chart, a boillinger band will be created based
FREE
Sideway Trend Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Sideway Trend Indicator for MetaTrader 5 The Sideway Trend Indicator for MetaTrader 5 is a practical analytical tool designed to detect consolidation phases where the market lacks directional movement. During such periods of reduced volatility, the indicator visualizes the range-bound behavior. Once the price breaks out of this sideways phase, the tool issues clear entry signals, enabling traders to act with improved timing and accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Instal
FREE
Positive Volume Oscillator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Positive Volume Oscillator (PVO) MetaTrader 5 In MetaTrader 5, the Positive Volume Oscillator (PVO) analyzes trading volume to anticipate potential price trends. It applies two Exponential Moving Averages (EMAs) with periods of 10 and 2 to detect fluctuations within specific ranges. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Positive Volume Oscillator MT4 | ALL Products By  TradingFinderLab  | Best MT5 Indicator:  Refined Order Block Indicator for MT 5  | Best MT5 Util
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicatori
Gold Stuff mt5 è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazioni e un bonus personale!   I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato.    IMPOSTAZIONI
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicatori
Gold Entry Sniper – Dashboard ATR Multi-Timeframe per Scalping e Swing Trading sull’Oro Gold Entry Sniper è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 che offre segnali di acquisto/vendita precisi per XAUUSD e altri strumenti, basato sulla logica ATR Trailing Stop e l' analisi multi-timeframe . Caratteristiche e Vantaggi Analisi Multi-Timeframe – Visualizza trend su M1, M5, M15 in un'unica dashboard. Trailing Stop Basato su ATR – Stop dinamici che si adattano alla volatilità. Dashboard Professional
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Canale Trading Tools su MQL5 : unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Questo indicatore traccia zone di rilevamento del breakout, denominate “Smart Breakout Channels”, basate sul movimento dei prezzi normalizzato per la volatilità. Queste zone sono visualizzate come box dinamici con overlay di volume. Lo strumento rileva range temporanei di ac
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Altri dall’autore
Smart Volume Profile
Mattia Impicciatore
Indicatori
Smart Volume Profile è un indicatore professionale di profilo volumetrico che calcola e visualizza in tempo reale la distribuzione dei volumi tra due linee verticali, con segmentazione compratori venditori e livelli POC VAH VAL. Progettato per operatività discrezionale e sistematica, consente di leggere dove il mercato ha scambiato di più e come si è distribuita la pressione tra acquisti e vendite nel periodo selezionato. Perché questo indicatore Controllo totale del periodo di analisi grazie a
FREE
Candlestick Pattern Analyzer
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione Candlestick Pattern Analyzer è uno strumento avanzato per trader discrezionali e sistematici, progettato per identificare automaticamente i principali pattern di candele giapponesi e fornire un’analisi statistica dettagliata delle loro performance storiche. L’indicatore è ideale per chi desidera verificare l’efficacia reale dei pattern e utilizzarli insieme a filtri di conferma (trend, livelli chiave, volumi, ecc.) e a una strategia di gestione del rischio ben definita. Funzionalit
Support and Resistance MultiTime
Mattia Impicciatore
5 (1)
Indicatori
Panoramica Questo indicatore monitora tre tipi di supporti e resistenze basati sui periodi precedenti: Daily (massimo e minimo di ieri), Weekly e Monthly . Fornisce una mappa visiva dei livelli chiave dove il prezzo tende a reagire, utile sia per individuare potenziali inversioni sia per catturare breakout significativi. Cosa fa Disegna automaticamente i livelli di: Massimo/Minimo di ieri (Daily) Massimo/Minimo della settimana precedente (Weekly) Massimo/Minimo del mese precedente (Monthly) Ogni
FREE
Bollinger RSI ReEntry
Mattia Impicciatore
Indicatori
Versione Expert Advisor (EA) Se preferisci il trading automatizzato invece dei segnali manuali, puoi trovare qui la versione Expert Advisor di questo indicatore: https://www.mql5.com/en/market/product/148222 Questo indicatore calcola i momenti di rientro del prezzo dopo che una candela ha attraversato esternamente le Bollinger Bands , combinando tale segnale con una conferma tramite RSI per ridurre i falsi positivi. Viene rilevato un segnale di Buy ReEntry quando il prezzo era uscito sotto la
FREE
SMA ReEntry
Mattia Impicciatore
Indicatori
Cos’è SMA Reentry SMA Reentry è un indicatore professionale che segnala i punti di rientro a favore di trend utilizzando due medie mobili semplici (SMA): una veloce e una lenta. L’indicatore mostra chiaramente quando il prezzo rientra sopra o sotto la media mobile veloce, in presenza di un trend definito dalla SMA lenta. È lo strumento ideale per chi cerca segnali chiari di pullback, breakout e rientro su trend già avviati. Come Funziona Identifica il trend di fondo grazie all’incrocio tra SMA
FREE
Opening range
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione per MQL5 Market Opening‑Range Sessions (GMT‑Aware) è un indicatore leggero che disegna in tempo reale l’opening‑range (high, low e box colorato) delle principali finestre di mercato – Sydney, Tokyo, London, New York – con rilevazione automatica del fuso orario del server. Ideale per breakout, mean‑reversion e analisi di volatilità su qualunque strumento e timeframe. Caratteristiche principali Auto‑Time‑Zone – il calcolo usa l’offset del server, perciò gli orari delle sessioni risulta
FREE
Market Phase Analyzer
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione generale Indicatori chiari e regole semplici per leggere le tre fasi chiave del mercato. Questo indicatore identifica in tempo reale una fase di accumulazione basata sulla sessione asiatica, rileva eventuali sweep di liquidità durante la manipolazione e conferma la fase direzionale nella distribuzione. Mostra frecce verdi per la fase rialzista e rosse per la fase ribassista, disegna la Asia box con colore e bordo personalizzabili e opzionalmente la linea di apertura giornaliera per
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione generale Questo indicatore è una versione avanzata del classico Donchian Channel , arricchita con funzioni operative per il trading reale. Oltre alle tre linee tipiche (massimo, minimo e linea centrale), il sistema rileva i breakout e li segnala graficamente con frecce sul grafico, mostrando solo la linea opposta alla direzione del trend per semplificare la lettura. L’indicatore include: Segnali visivi : frecce colorate al breakout Notifiche automatiche : popup, push e email Filtro R
FREE
False Breakout MT4
Mattia Impicciatore
Indicatori
False Breakout MT4 è un indicatore pensato per individuare i casi in cui il prezzo rompe temporaneamente un livello recente di supporto o resistenza per poi rientrare rapidamente nel range precedente. Questi falsi breakout sono utili per analisi discrezionali o strategie contrarian, offrendo segnali visivi chiari senza fare previsioni automatiche. Caratteristiche principali: Rilevazione automatica dei falsi breakout su massimi e minimi recenti (es. daily estesi su 2 giorni). Rappresentazione vis
FREE
Bollinger RSI ReEntry MT4
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione (MT4) Questo indicatore individua i momenti di reentry del prezzo dopo che una candela ha superato esternamente le Bollinger Bands, combinando quel segnale con una conferma RSI opzionale per ridurre i falsi positivi. Un segnale Buy ReEntry viene generato quando il prezzo era sceso sotto la banda inferiore e poi rientra all’interno, con l’eventuale conferma che l’RSI è appena uscito da una condizione di oversold. Un segnale Sell ReEntry si crea quando il prezzo era salito sopra la ba
FREE
Bollinger RSI ReEntry EA
Mattia Impicciatore
Experts
Scarica i file di set pronti all’uso per Bollinger RSI ReEntry EA: https://c.mql5.com/31/1515/bollinger-rsi-Ea-Sets.zip Introduzione Bollinger RSI ReEntry EA è un Expert Advisor per MetaTrader che combina le Bande di Bollinger e l’RSI per individuare punti di ingresso ad alta probabilità. La strategia è progettata per identificare i rientri a mercato dopo i picchi di volatilità, con filtri di conferma per aumentare l’affidabilità dei segnali. Introduzione Bollinger RSI ReEntry EA è un Expert Ad
Support and Resistance MultiTime MT4
Mattia Impicciatore
Indicatori
SR PrevPeriods MT4 Panoramica SR PrevPeriods traccia in tempo reale i massimi e i minimi del giorno precedente, della settimana precedente e del mese precedente direttamente sul grafico di MetaTrader 4. È un indicatore leggero pensato per evidenziare aree di supporto e resistenza storiche che spesso coincidono con zone di reazione del prezzo, breakout e ribilanciamenti. Cosa fa Disegna linee orizzontali sui livelli chiave precedenti e, se desideri, etichette testuali con il valore esatto. Le l
FREE
Advanced Economic Calendar
Mattia Impicciatore
Indicatori
Indicatore Calendario Economico Avanzato Questo indicatore mostra direttamente sul grafico tutti gli eventi economici futuri rilevanti per la coppia o lo strumento selezionato, permettendo di anticipare i momenti di maggiore volatilità e pianificare le proprie strategie con precisione. Funzionalità principali Visualizzazione degli eventi futuri fino a 5 giorni avanti (configurabile). Filtraggio per impatto della notizia (alto, medio, basso). Possibilità di scegliere se mostrare linee verticali s
FREE
SMA ReEntry MT4
Mattia Impicciatore
5 (1)
Indicatori
Descrizione SMA Reentry è un indicatore per MetaTrader 4 progettato per identificare punti di rientro nel trend principale. Utilizza due medie mobili semplici: una veloce per catturare i movimenti a breve termine e una lenta per filtrare la direzione generale del mercato. Un segnale di acquisto si verifica quando la media veloce è sopra la lenta e il prezzo rientra sopra la veloce dopo essere stato sotto nella candela precedente. Un segnale di vendita si verifica quando la media veloce è sotto
FREE
Market Phase Analyzer MT4
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione Market Phase Analyzer è un indicatore avanzato progettato per identificare le tre principali fasi del mercato: Accumulation , Manipulation e Distribution . Grazie all’analisi automatica delle sessioni, l’indicatore traccia la Asia Box , rileva i movimenti di sweep sopra o sotto i livelli chiave e conferma le inversioni con il filtro ATR per ridurre i falsi segnali. Funzionalità principali Evidenzia la fascia oraria asiatica con box personalizzabile. Rilevamento automatico di sweep
FREE
Market correlation indicator
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione Generale Questo indicatore calcola in tempo reale il coefficiente di correlazione di Pearson tra diversi strumenti finanziari. Mostra una matrice di correlazione dinamica che evidenzia la forza e la direzione delle relazioni tra valute, indici, azioni e materie prime. Parametri Principali SymbolsList : lista degli strumenti da confrontare (separati da virgola) BarsToAnalyze : numero di barre storiche utilizzate per il calcolo TimeFrame : timeframe scelto per l’analisi della correla
FREE
NR4 and NR7 indicator
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione: NR4 & NR7 Inside Bar Highlighter è un indicatore che rileva automaticamente i pattern di compressione del prezzo, basati sulla combinazione di NR4 o NR7 con una candela Inside Bar. Il pattern NR4 (Narrow Range 4) identifica la candela con il range più stretto delle ultime 4 candele, mentre NR7 (Narrow Range 7) considera le ultime 7. Quando queste condizioni coincidono con un’Inside Bar (una candela completamente contenuta all’interno della precedente), si evidenziano situazioni di c
FREE
Spread History Indicator
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione Spread History è un indicatore semplice ma fondamentale che consente di visualizzare lo spread storico, barra per barra, in una finestra separata, insieme alla media mobile dello spread. Grazie alla linea in tempo reale e al testo sovrapposto sul grafico principale, puoi monitorare facilmente lo spread applicato dal broker in ogni fase del mercato. A cosa serve Visualizzare lo spread reale fornito dal broker per ogni candela Calcolare e mostrare la media dello spread su base config
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione Generale Il Fair Gap Value Indicator individua e mette in evidenza i “fair value gap” sul grafico di MetaTrader 5. Un fair gap si crea quando tra il minimo di una barra e il massimo di un’altra, separate da una barra intermedia, si forma un vuoto di prezzo. L’indicatore disegna rettangoli colorati (rialzisti e ribassisti) per evidenziare queste aree, offrendo un valido supporto visivo nelle strategie di price action. Principali Caratteristiche Rilevamento gap rialzisti : evidenzia ga
FREE
ATR crossover histogram
Mattia Impicciatore
Indicatori
ATR Volatility Histogram per MT5 – Analisi tecnica della volatilità Questo indicatore calcola e visualizza la differenza tra un ATR veloce e un ATR lento sotto forma di istogramma, permettendo di osservare in tempo reale le variazioni della volatilità di mercato. Calcolo Differenza di volatilità = ATR veloce - ATR lento Interpretazione Valori positivi (barre verdi): indicano un aumento della volatilità e possono confermare la spinta di un breakout. Valori negativi (barre rosse): indicano una d
FREE
Body Ratio Indicator
Mattia Impicciatore
Indicatori
Body Ratio Indicator per MT5 – Analizzatore della Forza delle Candele e della Compressione del Range Il Body Ratio Indicator è uno strumento tecnico progettato per analizzare la struttura delle candele giapponesi e identificare la condizione del mercato in base al rapporto tra il corpo della candela (differenza tra apertura e chiusura) e la sua escursione totale (massimo – minimo). Questo calcolo semplice ma efficace aiuta i trader a rilevare candele con forte direzionalità, candele di indecisi
FREE
NR4 and NR7 indicator MT4
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione: NR4 & NR7 Inside Bar Highlighter per MetaTrader 4 è un indicatore che rileva automaticamente pattern di compressione del prezzo basati sulla combinazione di NR4 o NR7 con un Inside Bar . Come funziona: Il pattern NR4 (Narrow Range 4) individua la candela con il range più stretto tra le ultime 4 barre, mentre NR7 considera le ultime 7. Quando questa condizione di range ridotto si verifica insieme a un Inside Bar (una candela completamente contenuta nella precedente), segnala spess
FREE
Simple Range Filter
Mattia Impicciatore
Indicatori
Simple Range Filter è un indicatore progettato per evidenziare le candele caratterizzate da elevata o bassa volatilità . Calcola il range medio (High - Low) su un numero definito di candele e adatta automaticamente le soglie in base al contesto di mercato. Funzionalità principali: Calcolo dinamico del range medio Evidenziazione visiva delle barre con range superiore o inferiore alla media Parametri configurabili per colori e periodo di calcolo Aggiornamento in tempo reale (tick-by-tick) Applica
FREE
Candlestick Pattern Analyzer MT4
Mattia Impicciatore
Indicatori
Candlestick Pattern Analyzer per MT4 Descrizione Candlestick Pattern Analyzer è uno strumento avanzato per trader discrezionali e sistematici, progettato per riconoscere automaticamente i principali pattern di candele giapponesi e fornire un’analisi statistica dettagliata delle loro performance passate. Questo indicatore è ideale per chi vuole verificare in modo oggettivo l’efficacia reale dei pattern e usarli assieme a filtri di conferma (es. trend, livelli chiave, volume) e a una strategia di
Performance indicator
Mattia Impicciatore
Utilità
Overview Performance Indicator mostra una heatmap dei rendimenti percentuali per una lista di simboli su intervalli temporali configurabili. Serve a confrontare in modo visivo forza e debolezza relativa, senza dare alcuna garanzia di risultati. Configuration SymbolsList: simboli separati da virgola, deve corrispondere esattamente ai nomi nel terminale. BaseTF: timeframe base per i calcoli. UpdateSeconds: intervallo in secondi per l’aggiornamento automatico. CapPercent: valore di normalizzazio
FREE
Efficiency Ratio Indicator
Mattia Impicciatore
Indicatori
Nome Prodotto: Efficiency Ratio Indicator (Standalone) Descrizione Breve: Uno strumento potente per misurare l’efficienza del trend e filtrare il rumore di mercato. Passa da un elegante grafico a linea a un istogramma colorato con avvisi sulle soglie. Caratteristiche Principali: Due Modalità di Visualizzazione: Grafico a linea (simile all’RSI) oppure istogramma colorato (Trend/Neutro/Range). Soglie Configurabili: Imposta i tuoi livelli superiori (trend) e inferiori (range). Visualizzazione Mul
FREE
ATR Crossover Histogram MT4
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione Volatility ATR Crossover Histogram è un indicatore per MetaTrader 4 che misura l’espansione e la contrazione della volatilità confrontando un ATR veloce con un ATR lento. Il risultato è mostrato in un istogramma a colori in finestra separata. Le barre verdi indicano una fase di volatilità in aumento, mentre le barre rosse indicano una volatilità in diminuzione. È pensato come filtro universale per timing di ingresso, gestione della posizione e rilevazione del regime di mercato. Com
FREE
Bias Seasonal Pattern Analyzer MT4
Mattia Impicciatore
Indicatori
Cos’è il Bias Finder Il Bias Finder (with Export) è un indicatore avanzato che permette di individuare e analizzare i bias statistici del mercato, offrendo una chiara visualizzazione delle tendenze ricorrenti. Questo strumento è particolarmente utile per trader discrezionali e sistematici che vogliono integrare l’analisi quantitativa nelle proprie strategie operative. Modalità di Analisi L’indicatore consente di calcolare e mostrare il bias del prezzo secondo diverse logiche temporali: Hourly Bi
Bias Seasonal Pattern Analyzer
Mattia Impicciatore
Utilità
Bias Seasonal Pattern Analyzer per MT5 – Analisi dei Bias Stagionali in Tempo Reale Bias Finder è uno strumento avanzato per l’analisi stagionale dei mercati, progettato per visualizzare con chiarezza i profitti medi generati in diversi segmenti temporali: Hourly Bias – le ore del giorno più redditizie Weekday Bias – il giorno della settimana con le migliori performance per ogni simbolo Day‑of‑Month Bias – analizza il comportamento di inizio e fine mese Monthly Bias – ideale per l’analisi stagi
False Breakout EA MT5
Mattia Impicciatore
Experts
Scarica i file set pronti per False Breakout EA: https://c.mql5.com/31/1514/False-Breakout-EA.zip False Breakout EA è un Expert Advisor sviluppato per individuare e sfruttare i falsi breakout su supporti e resistenze. Il sistema utilizza la logica delle candele giornaliere e rileva i rientri dopo una falsa rottura, con possibilità di conferma tramite RSI per incrementare l’affidabilità dei segnali. Logica di trading Identificazione automatica di falsi breakout su supporti e resistenze. Conferm
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione