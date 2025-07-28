False Breakout Detector
- Indicatori
- Mattia Impicciatore
- Versione: 1.10
Versione Expert Advisor
Se preferisci il trading automatico invece dei segnali manuali, puoi trovare la versione Expert Advisor di questo indicatore qui:
https://www.mql5.com/en/market/product/148310
False Breakout Detector è un indicatore progettato per individuare situazioni in cui il prezzo supera un livello di supporto o resistenza recente e successivamente rientra rapidamente nel range. Il rilevamento di questi falsi breakout può essere utile nell’ambito di analisi tecnica discrezionale o per lo sviluppo di strategie di tipo contrarian.
Funzionalità principali:
-
Rilevamento automatico di falsi breakout su massimi e minimi delle ultime N barre
-
Visualizzazione grafica tramite frecce, linee e sfondi per evidenziare i segnali
-
Notifiche configurabili, sia popup che push, per ricevere avvisi in tempo reale
-
Parametri personalizzabili, inclusi numero di barre, tolleranza in pips, distanza delle frecce e colori
-
Codice ottimizzato per rapidità di esecuzione, utile sia in fase di backtest che in ambiente reale
Compatibilità:
-
Timeframe: da M1 a H4
-
Strumenti: adatto a Forex, indici, azioni, materie prime
L'indicatore non utilizza algoritmi predittivi, non garantisce risultati operativi e non genera segnali automatici di trading. È destinato a essere utilizzato come strumento di supporto nell'analisi tecnica.
Indicatore consigliato
Questo indicatore può essere utilizzato in combinazione con lo strumento Candlestick Pattern Analyzer, disponibile su MQL5, per rafforzare l’analisi dei setup:
https://www.mql5.com/en/market/product/145419
