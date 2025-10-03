Miracle IQ7
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Versione: 25.92
- Attivazioni: 5
Trading manuale con un consulente (pannello e segnali visivi)
Welcome, professional traders!
Now you can experience a new way of manual trading with our innovative EA.
Ecco cosa fa:
- - Aiuta i trader a prendere decisioni più consapevoli fornendo informazioni importanti.
- - È stato creato da analisti di fama mondiale utilizzando centinaia di algoritmi autonomi.
- - È facile da usare per persone di tutti i livelli di competenza, compresi gli esperti autodidatti che utilizzano il metodo "subconscio".
- - Visualizza informazioni in tempo reale per analizzare tendenze, inversioni e persino strategie di scalping.
- - Ti aiuta a prendere le giuste decisioni di trading, come ad esempio ricevere consigli segreti dagli "addetti ai lavori".
- - Funziona perfettamente con tutti i simboli disponibili nel MetaTrader del tuo broker.
- - Puoi condividerlo con il tuo team su un massimo di 5 dispositivi, fino al limite massimo della licenza.
Funzioni:
Analisi e automazione di più grafici:
- "8 SIMBOLI": cambia automaticamente 8 coppie di valute ogni 18 secondi.
- "TIMEFRAMES": passaggio fluido tra intervalli di tempo per analisi dinamiche.
- "8 SHADOWS": visualizza le valutazioni delle coppie in tempo reale per un confronto rapido.
- "GIUSTIFICATO": regola automaticamente l'allineamento del grafico per un aspetto pulito e organizzato.
- "REVERSAL CODE" e "REFRESH": ricalcolo intelligente per l'inversione di tendenza e l'ottimizzazione del sistema.
Caratteristiche aggiuntive:
- I pulsanti "8 simboli" e "Intervalli di tempo" sono funzioni uniche che consentono allo schermo di cambiare ogni 18 secondi, aiutandoti a focalizzare le tue osservazioni. Si consiglia di disattivare queste funzioni quando si fa trading tramite il pannello.
- La funzione "SWAP" è un modo rapido per sostituire il pulsante da 8 paia con un nuovo paio che puoi prendere direttamente da "Market Watch". E molte altre funzionalità che potrai scoprire durante i test o l'utilizzo.
- I pulsanti Expert Advisor attivano automaticamente gli ordini Limit/Stop in base alla posizione del punto pivot, del supporto 123 e della resistenza 123.
Pulsanti Smart Trade: Stop/Limite automatici in base alla struttura del mercato
Il nostro EA è dotato di pulsanti intuitivi Acquista | Vendi che configurano automaticamente i livelli di Stop Loss e Take Profit in base all'analisi in tempo reale di:
- Posizionamento del punto pivot
- Livelli di supporto 1, 2, 3
- Livelli di resistenza 1, 2, 3
Questa configurazione dinamica garantisce che ogni operazione sia allineata alle principali concentrazioni di mercato, senza bisogno di modifiche manuali. Basta un clic e l'EA si occuperà del posizionamento preciso per te.
Installation blog >>> https://www.mql5.com/en/blogs/post/762286
Execution: blog >>> https://www.mql5.com/en/blogs/post/761325
------------------------------------Perché scegliere ThinkBot IQ7 ?
- Nessuna strategia nascosta: trasparenza, onestà e informazione.
- Impara come un professionista: padroneggia il trading in una sola settimana con indicazioni visive intuitive.
- Assicurati che MetaTrader sia attivo durante gli orari di mercato.
- Eseguire il programma sul grafico attivo e attendere 10 minuti per il caricamento stabile dei dati storici.
- Se il sistema si blocca, riavvia MetaTrader finché tutte e 8 le coppie non vengono caricate correttamente.
- Per risultati ottimali, utilizzare l'ultima versione di MetaTrader.
AVVISO IMPORTANTE: consigliamo ai membri che hanno completato una transazione di contattarci immediatamente per ottenere un codice ID che consentirà a questo prodotto di connettersi al data center necessario affinché l'intelligenza artificiale funzioni sulla rete Google. Forniamo inoltre assistenza per garantire un'installazione corretta e senza intoppi. | Per la soddisfazione del cliente, è disponibile una prova gratuita del prodotto della durata di una settimana. Assicurati di attivare prima il file "DEMO GRATUITA" poiché attiva il tester del prodotto. | Cerca " Miracle IQ7 Tester " nella sezione MT4.
Caratteristiche principali:
Pannello di esecuzione intelligente → effettua ordini facilmente con trascina e rilascia , non è necessario alcun inserimento manuale.
Segnali visivi completi → analisi chiare visualizzate sullo schermo per aiutarti a prevedere le tendenze del mercato per i prossimi giorni.
Multi-Timeframe e Multi-Pair → analizza fino a 8 coppie e intervalli di tempo con potenti "onde ombra".
Basato sull'intelligenza artificiale → WYSIWYG in tempo reale (ciò che vedi = ciò che ottieni).
Perfetto per trader manuali e professionisti che desiderano:
Accedi ad analisi visive pronte all'uso.
Formare i clienti o le comunità affinché siano più indipendenti.
Concentrati sulle grandi strategie e sul marketing mantenendo il controllo.
Include Tester gratuito di 1 settimana → dimostra tu stesso le sue prestazioni! | Informazioni: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK
Supporto completo e aggiornamenti tramite il nostro Bot ufficiale di Telegram : @YourTelegramBot [ Esempio: @CyberbotProject]
Some initial settings on Metatrader for Expert Advisor products: Menu MT4 | MT5 Check & Uncheck 1. Remove alert sounds if they are considered disturbing //Tools/Options/Events [Uncheck] Enable sound events 2. Enable trading execution function by the program: //Tools/Options/Trade [Check] One Click Trading ---------------------- next---------------------- //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow algorithmic trading 3. Enable telegram bot function to your chatID: //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow WebRequest fo listed URL ----------------------next---------------------- + add: https://api . telegram . org ----------------------next---------------------- + add: https://script . google . com
We encourage you to take your time and efficiently download the 'FREE DEMO' located in the left column of this screen. You may test it by practicing in accordance with the comprehensive presentation video we have provided. Should you wish to proceed with the rental immediately, please contact us directly for guidance to ensure a 100% smooth experience. Additionally, if the actual product does not align with the presentation video, we offer a 'money-back guarantee,' which can be referenced in the 'Comments' column. [F The MT5 version will be released next month. ] | Info: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK
>>> Launch Special Offer <<<
We truly value your feedback! During our launch period, every user who submits 5 or more approved reviews (minimum 20 words each, published on MQL5) for this content will receive a 50% refund via PayPal .
Act fast — this offer is limited to the first 10 participants only !