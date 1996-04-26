MT5 to Telegram Repeater
- Utilità
- Stepan Sinic
- Versione: 10.3
- Attivazioni: 5
### Pannello Telegram FTBP - Il Tuo Centro Notifiche sul Grafico
Il **Pannello Telegram FTBP** non è solo un Expert Advisor, ma uno strumento completo per i trader che vogliono ricevere notifiche istantanee delle loro operazioni su Telegram e gestire lo stile visivo del loro terminale. Il prodotto è completamente gratuito!
### Caratteristiche Principali
* **Notifiche istantanee su Telegram:** Ricevi avvisi per ogni operazione aperta e chiusa, inclusi ticker, volume e risultato finanziario.
* **Pannello di controllo interattivo:** Dimentica la finestra delle impostazioni standard `F7`. Tutte le funzioni sono gestite da un pannello comodo e intuitivo direttamente sul grafico.
* **Interfaccia flessibile:** Il pannello può essere ridotto a un singolo pulsante e spostato liberamente sul grafico, in modo da non interferire con la tua analisi.
* **Personalizzazione del grafico:** Nella scheda "Colori", puoi passare istantaneamente tra tre schemi di colori professionali (Scuro, Chiaro, Blu) per ridurre l'affaticamento degli occhi.
* **Report manuali:** In qualsiasi momento, genera e invia report sulle operazioni delle ultime 24 ore o dell'ultima settimana al tuo Telegram.
* **Supporto multilingue:** L'interfaccia del pannello è completamente tradotta in tre lingue: **inglese, russo e tedesco**.
### Come Usare
1. Collega l'Expert Advisor a un grafico.
2. Nella finestra delle impostazioni standard (`Inputs`), inserisci il tuo `Token del Bot di Telegram` e il tuo `ID Chat di Telegram`.
3. Nel tuo terminale, vai su `Strumenti > Opzioni > Expert Advisor`.
4. Seleziona la casella `Consenti WebRequest per i seguenti URL:`.
5. Fai clic sull'icona `+` e aggiungi il seguente indirizzo: `https://api.telegram.org`
6. Un pulsante "Show Panel" apparirà sul grafico. Cliccaci sopra per espandere il pannello di controllo.
7. Usa le schede per navigare tra le funzioni.
Questo strumento è stato creato per rendere il tuo trading più comodo ed efficiente.