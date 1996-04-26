Chart Revolution EA

🚀 CHART REVOLUTION EA - Una Rivoluzione nel Trading Semiautomatico!

Stanco della goffa interfaccia standard di MT5? Dimentica il continuo passaggio tra finestre e calcoli complessi!

Chart Revolution EA è un pannello di trading professionale di nuova generazione che trasformerà il tuo grafico in un centro di comando completo per il trader!

⚡ PERCHÉ SCEGLIERE CHART REVOLUTION?

Tutto su un unico schermo - niente più finestre extra
Esecuzione istantanea - apri operazioni in un clic
Calcolo intelligente del rischio - calcolo automatico del lotto in base alla % del capitale
Controllo visivo - tutti i livelli delle posizioni direttamente sul grafico
4 temi eleganti - da Cyberpunk a Matrix

🎯 FUNZIONALITÀ CHIAVE

📊 Pannello di Trading:

  • Apertura di posizioni BUY/SELL con un clic
  • Impostazione rapida di lotto, SL e TP
  • Pulsanti di selezione rapida (lotto 0.01 - 1.00)
  • Livelli di SL/TP preimpostati (25, 50, 100, 200 punti)
  • Chiusura di tutte le posizioni / solo di quelle in profitto
  • Pannello a scomparsa per risparmiare spazio

💰 Gestione del Capitale:

  • Money Management - calcolo automatico del lotto in base al rischio
  • Massima perdita giornaliera - protezione contro il "tilt"
  • Limite di operazioni giornaliere - controllo dell'attività
  • Rischio per operazione - dallo 0.1% al 10% del capitale

🔧 Funzioni Automatiche:

  • Trailing Stop - inseguimento automatico del profitto
  • Break Even - sposta lo stop a pareggio
  • Partial Close - chiusura parziale al raggiungimento di un obiettivo

⚙️ DESCRIZIONE DETTAGLIATA DI TUTTE LE IMPOSTAZIONI

🎨 STILE VISIVO (VISUAL STYLE)

▪️ Tema Visivo (Visual Theme)

Predefinito: Cyberpunk 2077
Scopo: Ti permette di scegliere uno schema di colori dell'interfaccia che sia confortevole per i tuoi occhi
Opzioni:

  • Cyberpunk 2077 - Sfondo blu scuro con elementi ciano e magenta brillanti. Un design elegante e futuristico.
  • Matrix - Classico tema nero e verde. Minimo affaticamento visivo durante lunghe ore di lavoro.
  • Neon - Colori al neon brillanti su sfondo scuro. Per chi ama il contrasto.
  • Dark Mode - Un tema scuro universale con toni di grigio. Adatto a qualsiasi momento della giornata.

💡 Raccomandazione: Scegli un tema a seconda dell'illuminazione e dell'orario di trading.

💼 IMPOSTAZIONI DI TRADING (TRADING SETTINGS)

▪️ Dimensione Lotto Predefinita (Default Lot Size)

Predefinito: 0.01
Intervallo: 0.01 - 100.00
Scopo: Imposta la dimensione del lotto iniziale che verrà visualizzata sul pannello all'avvio.
Come usarlo: Imposta il tuo lotto di lavoro abituale. Può essere modificato direttamente sul pannello durante l'operatività.
💡 Consiglio: Ai principianti si consiglia di iniziare con la dimensione minima del lotto di 0.01.

▪️ Stop Loss Predefinito (Default Stop Loss)

Predefinito: 50 punti
Intervallo: 0 - 1000 punti
Scopo: Imposta automaticamente uno stop-loss protettivo per tutte le nuove posizioni.
Caratteristiche: Per l'Oro, 50 punti = $5 di movimento del prezzo; per le coppie di valute = 5 pips.
💡 Consiglio: Imposta il valore in base alla tua strategia. 0 = nessuno stop-loss (sconsigliato).

▪️ Take Profit Predefinito (Default Take Profit)

Predefinito: 100 punti
Intervallo: 0 - 5000 punti
Scopo: Imposta automaticamente un obiettivo di profitto for tutte le nuove posizioni.
Caratteristiche: L'EA adatta automaticamente il calcolo allo strumento.
💡 Consiglio: Un rapporto TP/SL di 2:1 è considerato ottimale per la maggior parte delle strategie.

▪️ Numero Magico (Magic Number)

Predefinito: 12345
Intervallo: Qualsiasi numero intero
Scopo: Un identificatore unico per separare le operazioni di questo EA da altre.
Importante: Cambia questo numero se usi più copie dell'EA.
💡 Consiglio: Usa Numeri Magici diversi per strategie o strumenti diversi.

💰 GESTIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT)

▪️ Usa Money Management (Use Money Management)

Predefinito: true (Abilitato)
Scopo: Abilita il calcolo automatico della dimensione del lotto in base al rischio specificato.
Come funziona: Quando è abilitato, l'EA ignora la Dimensione Lotto Predefinita e calcola il lotto in base al rischio %.
💡 Consiglio: Tienilo sempre abilitato per proteggere il tuo capitale.

▪️ Rischio per Operazione (Risk Per Trade)

Predefinito: 1.0%
Intervallo: 0.1% - 10.0%
Scopo: Determina quale percentuale del tuo capitale sei disposto a perdere in una singola operazione.
Esempio: Con un capitale di $1000 e un rischio dell'1%, la perdita massima = $10.
💡 Consiglio: I professionisti raramente rischiano più del 2% per operazione.

▪️ Massima Perdita Giornaliera (Max Daily Loss)

Predefinito: 5.0%
Intervallo: 1.0% - 20.0%
Scopo: Blocca automaticamente il trading al raggiungimento del limite di perdita giornaliero.
Protezione: Previene il trading emotivo e il "tilt".
💡 Consiglio: 5% è un valore ottimale per mantenere il comfort psicologico.

▪️ Massimo Operazioni Giornaliere (Max Daily Trades)

Predefinito: 10
Intervallo: 1 - 100
Scopo: Limita il numero di operazioni al giorno per prevenire l'overtrading.
Vantaggio: Ti costringe a scegliere i punti di ingresso con più attenzione.
💡 Consiglio: Per lo scalping, imposta 20-30; per il day trading, 5-10.

📈 TRAILING STOP

▪️ Usa Trailing Stop (Use Trailing Stop)

Predefinito: false (Disabilitato)
Scopo: Sposta automaticamente lo stop-loss per seguire il prezzo e proteggere i profitti.
Come funziona: Quando il prezzo si muove a tuo favore, lo stop viene trascinato automaticamente.
💡 Consiglio: Funziona alla grande nei mercati in tendenza.

▪️ Inizio Trailing (Trailing Start)

Predefinito: 30 punti
Intervallo: 10 - 500 punti
Scopo: Il profitto minimo in punti dopo il quale si attiva il trailing stop.
Esempio: Con un'impostazione di 30 punti, il trailing inizierà solo quando la posizione sarà in profitto di 30+ punti.
💡 Consiglio: Non impostare un valore troppo piccolo; dai alla posizione spazio per "respirare".

▪️ Passo Trailing (Trailing Step)

Predefinito: 10 punti
Intervallo: 5 - 100 punti
Scopo: La distanza dal prezzo attuale alla quale verrà impostato il trailing stop.
Esempio: Con un passo di 10, lo stop sarà sempre a 10 punti di distanza dal prezzo di picco.
💡 Consiglio: Più volatile è lo strumento, più grande dovrebbe essere il passo.

🔒 BREAK EVEN (PAREGGIO)

▪️ Usa Break Even (Use Break Even)

Predefinito: false (Disabilitato)
Scopo: Sposta automaticamente lo stop-loss al prezzo di entrata al raggiungimento di un certo profitto.
Vantaggio: Assicura che un'operazione profittevole non diventi una perdita.
💡 Consiglio: Usalo durante notizie importanti e quando mantieni posizioni durante la notte.

▪️ Inizio Break Even (Break Even Start)

Predefinito: 20 punti
Intervallo: 10 - 200 punti
Scopo: Il profitto minimo richiesto per spostare lo stop a pareggio.
Logica: Quando il profitto raggiunge questo valore, lo stop verrà spostato al livello di entrata.
💡 Consiglio: Impostalo a circa il 40-50% del tuo solito take-profit.

▪️ Profitto a Break Even (Break Even Profit)

Predefinito: 5 punti
Intervallo: 0 - 50 punti
Scopo: Profitto aggiuntivo che verrà bloccato quando scatta il break even.
Esempio: Con un valore di 5, lo stop verrà impostato 5 punti sopra il punto di entrata per una posizione BUY.
💡 Consiglio: Imposta un valore minimo per coprire commissioni e swap.

✂️ CHIUSURA PARZIALE (PARTIAL CLOSE)

▪️ Usa Chiusura Parziale (Use Partial Close)

Predefinito: false (Disabilitato)
Scopo: Chiude automaticamente una parte della posizione al raggiungimento del primo obiettivo.
Strategia: Ti permette di bloccare una parte del profitto e lasciare che il resto della posizione corra per un movimento più ampio.
💡 Consiglio: Un'eccellente funzione per le strategie di trend-following.

▪️ Percentuale Chiusura Parziale (Partial Close Percent)

Predefinito: 50%
Intervallo: 10% - 90%
Scopo: Determina quale porzione della posizione verrà chiusa.
Esempio: Al 50% con un lotto di 0.10, verrà chiuso 0.05 lotto.
💡 Consiglio: 50% è la via di mezzo ideale tra la messa in sicurezza del profitto e il potenziale.

▪️ Profitto Chiusura Parziale (Partial Close Profit)

Predefinito: 30 punti
Intervallo: 10 - 500 punti
Scopo: Il livello di profitto al quale avviene la chiusura parziale.
Logica: Di solito impostato al 30-50% dell'obiettivo di take-profit.
💡 Consiglio: Sperimenta con questo parametro per ottimizzare la tua strategia.

📊 FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE DEL PANNELLO

Il blocco informativo mostra:

  • Balance - saldo attuale del conto
  • Equity - patrimonio (saldo + profitto/perdita attuale)
  • Profit - profitto/perdita attuale sulle posizioni aperte
  • Daily P/L - profitto/perdita per la giornata in corso
  • Daily Trades - numero di operazioni di oggi / massimo
  • Risk Amount - importo del rischio nella valuta del capitale
  • Calculated Lot - dimensione del lotto calcolata automaticamente

Pulsanti di selezione rapida:

  • Quick Lot - impostazione istantanea del lotto (0.01, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00)
  • Quick SL - impostazione rapida dello stop-loss (25, 50, 100 punti)
  • Quick TP - impostazione rapida del take-profit (50, 100, 200 punti)

Gestione delle Posizioni:

  • BUY - apri una posizione lunga con un clic
  • SELL - apri una posizione corta con un clic
  • CLOSE ALL - chiudi tutte le posizioni (con conferma)
  • CLOSE IN PROFIT - chiudi solo le posizioni in profitto

🏆 SUPPORTO PER TUTTI GLI STRUMENTI

L'EA rileva automaticamente il tipo di strumento e calcola correttamente la dimensione del punto:

  • Oro (XAUUSD) - 1 punto = $0.10 di movimento del prezzo
  • Argento (XAGUSD) - 1 punto = $0.01 di movimento del prezzo
  • Petrolio (WTI/BRENT) - 1 punto = $0.01 di movimento del prezzo
  • Indici (US30, NAS100) - 1 punto = 1.0 punto indice
  • Forex 5 cifre - 1 punto = 0.1 pip
  • Forex 4 cifre - 1 punto = 1 pip
  • Criptovalute - adattamento automatico

🎯 PER CHI È QUESTO EA?

  • Per Scalper - apertura e chiusura istantanea delle posizioni
  • Per Day Trader - controllo totale sul trading giornaliero
  • Per Swing Trader - gestione automatica delle posizioni
  • Per Principianti - interfaccia semplice e protezione dagli errori
  • Per Professionisti - risparmio di tempo e convenienza

📱 INSTALLAZIONE E CONFIGURazione SEMPLICI

  1. Associa l'EA a un grafico - funziona su qualsiasi timeframe
  2. Scegli un tema visivo - seleziona quello più riposante per i tuoi occhi
  3. Configura la gestione del rischio - imposta il tuo rischio accettabile
  4. Imposta le dimensioni di SL/TP - in base alla tua strategia
  5. Abilita le funzioni desiderate - trailing stop, breakeven, chiusura parziale
  6. Inizia a fare trading! - tutto è pronto per l'uso

⚠️ INFORMAZIONI IMPORTANTI

Chart Revolution EA è un expert advisor semiautomatico che richiede la tua partecipazione nel prendere decisioni di trading. L'EA non apre operazioni da solo, ma fornisce un'interfaccia comoda e automatizza le operazioni di routine.

Requisiti di sistema:

  • MetaTrader 5 build 3000 o superiore
  • Capitale minimo: $100
  • Capitale raccomandato: $1000+
  • Leva raccomandata: 1:100 o superiore
  • VPS non richiesto (per trading manuale)

Avvertenza sul Rischio: Il trading sui mercati finanziari comporta un alto rischio di perdita di capitale. Le performance passate non garantiscono profitti futuri. Utilizza solo fondi che puoi permetterti di perdere. Assicurati di testare l'EA su un conto demo prima di utilizzarlo su un conto reale.

🎁 COSA OTTIENI?

  • ✅ Expert advisor di trading completamente funzionante con codice sorgente
  • ✅ Licenza a vita per 5 attivazioni
  • ✅ Aggiornamenti gratuiti per sempre
  • ✅ Manuale dettagliato in russo e inglese
  • ✅ Supporto tecnico dallo sviluppatore
  • ✅ Accesso a una chat privata per gli utenti

❓ DOMANDE FREQUENTI

D: È un EA automatico?
R: No, è un assistente semiautomatico. La decisione di aprire le operazioni spetta a te.

D: Funziona su tutti gli strumenti?
R: Sì, l'EA si adatta automaticamente a qualsiasi strumento.

D: Posso usare più copie?
R: Sì, basta impostare un Numero Magico diverso per ogni copia.

D: È richiesto un VPS?
R: Solo se vuoi che le funzioni di trailing stop e breakeven funzionino 24/7.

📞 SUPPORTO E CONTATTI

✉️ Per qualsiasi domanda, contattaci tramite il sistema di messaggistica di MQL5
⏰ Risposta entro 24 ore
💬 Telegram @blueprint_support

🎯 Chart Revolution EA - Investi nella comodità, risparmia tempo e nervi!

Inizia a fare trading con comfort oggi stesso!

Prodotti consigliati
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicatori
L'indicatore costruisce le quotazioni attuali, che possono essere confrontate con quelle storiche e su questa base fanno una previsione del movimento dei prezzi. L'indicatore ha un campo di testo per una rapida navigazione fino alla data desiderata. Opzioni: Simbolo - selezione del simbolo che visualizzerà l'indicatore; SymbolPeriod - selezione del periodo da cui l'indicatore prenderà i dati; IndicatorColor - colore dell'indicatore; HorisontalShift - spostamento delle virgolette disegnate d
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Force Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
Force Trade X MT5 is an EA based on Force Index. Force Index parameters such as Period, BuyShift, BuyValue, SellShift, and SellValue can be adjusted. Force Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Force Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Magic Storm MT5
- Reni
5 (1)
Experts
Best Tested Pairs :-  Step Index (Also can use on other pairs which spread is lowest) How does the Magic Storm work The Magic Storm will commence only if the Initial Trade becomes a losing trade. In case the initial trade is a profitable one, or has been closed by the trader there is no need for the Magic Stormto be initiated. Let’s assume that the initial trade was a 1 lot buy trade with Recovery Zone Range Pips is 50 and Recovery Zone Exit Pips is 150 pips. The take profit for this tr
H4 Candles And Openline Sessions MT5
Guillermo Alfonso Monge Padilla
Indicatori
H4 Candles And OpenLine Sessions MT5 is a professional indicator for MetaTrader 5 that visualizes your trading sessions and key 4-hour candle ranges with clear, customizable boxes and stylish opening price lines. Highlight Asia , London , and New York market sessions plus up to 6 custom H4 candle ranges — each with fully adjustable colors, line styles, thickness, opacity, and labels. The powerful OpenLine feature marks the exact opening price for each session or H4 range, helping you instantly s
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Indicatori
This is a multi-symbol and multi-timeframe table-based indicator designed for a candlestick patterns detection with 46 patterns for META TRADER 5. Each formation has own image for easier recognition. Here you find most popular formations such as "Engulfing", "Hammer", "Three Line Strike", "Piercing" or Doji - like candles. Check my full list of patterns on my screenshots below. Also you can not only switch all bearish or bullish patterns from input, but also select formation for a specified symb
DYJMobileGamingTradingWinner
Daying Cao
Experts
Il DYJ MOBILE GAMING TRADING WINNER può utilizzare i vari terminali (TELEFONO CELLULARE, WEB, TRADINGVIEW, MT5) per il trading manuale e quindi elaborato automaticamente da EA. Il trading mobile può utilizzare le varie modalità di griglia di EA, la modalità scalp, la modalità di arbitraggio di copertura e la modalità di ordine indipendente per aprire le posizioni manualmente, EA può impostare automaticamente lo stop loss per l'apertura mobile. E usa il tuo cellulare per aprire una griglia, sc
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Daily Bias
Barend Paul Stander
Indicatori
Daily Bias Indicator with Statistics and Dashboard Unlock the power of market bias analysis with the Multi-Timeframe Bias Indicator, a versatile tool designed for traders seeking a clear edge in the markets. This indicator provides actionable insights by displaying Daily Bias, Weekly Bias, and Custom Period Bias, enabling you to align your trades with the prevailing market direction across multiple timeframes and symbols. Key Features: Daily Bias Analysis: Identify the bullish, bearish, or neutr
DAX H1 3stars MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 3Eas MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Experts
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
Affirmation Coach MT5
Part-time Day Trader
Utilità
Affirmations are a powerful way to overcome negative thought patterns and support the path toward profitable trading. Working with affirmations is a far more affordable alternative to hiring a trading coach — and in many cases, can be even more effective. But affirmations only work when they are well formulated and repeated consistently over time. That’s exactly where Affirmation Coach MT5 steps in. This tool helps traders build a stronger mindset and improve long-term consistency by placing af
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indicatori
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
Project Maximum Heat MT5
Ruslan Pishun
Experts
Project Maximum Heat is a unique fully automated system designed to operate on 28 currency pairs and 5 timeframes: M5, M15, M30, H1, H4. The strategy is based on numerous strategies such as working on a sideways trend, downtrend, uptrend, breakout of triangular trends and others. To calculate the required combinations, such indicators are used as: Moving Average, MACD, Standard Deviation, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Bollinger Bands. The EA uses a hidden one: stop loss, take profit, b
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
ICT Killzones and Macros
Barend Paul Stander
Indicatori
ICT Kill zone and Macros Indicator mark and display the following zone times on the chart: Kill zones   Kill zone Forex Asian London Open New York Open London Close Central Bank Dealing range Kill zone Indices Asian London Open New York AM New York Lunch New York PM Power Hour Macros London 1 London 2 New York Am 1 New York AM 2 New York Lunch New York PM 1 New York PM 2 Silver bullet London Open New York AM New York PM Sessions Asian London New York Chart The display of  Kill zone , Macro ,
The Ghost
Rares Cristian Dumitrache
Experts
Elevate your trading game with   TheGhost . Engineered for traders who demand excellence, TheGhost combines cutting-edge algorithms with meticulous coding to deliver exceptional profitability and unmatched performance in the dynamic world of financial markets. Key Features: Comprehensive Risk Management Protect your investments with TheGhost’s sophisticated risk management protocols. Automated Trade Execution Eliminate emotional trading and ensure swift execution with TheGhost’s fully automated
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Pip Movement Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Rimani al passo con il momentum del mercato con il Pip Movement Alert MT5, un indicatore versatile a più valute progettato per tracciare e avvisare i trader sui movimenti precisi in pip su più simboli, ideale per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e evidenziato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di rilevare cambiamenti improvvisi del mercato, questo indicatore è indi
FREE
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experts
"Universal US100 HFT" is a high-frequency scalping bot designed to trade the NASDAQ 100 index (US100). The robot focuses on short-term trades, capitalizing on minor market fluctuations to generate profits. It does not employ risky strategies such as grid or martingale, making it safer and more resilient to market volatility. Key Features: High-Frequency Scalping:   The bot is designed for rapid trades with minimal holding time, allowing it to profit even from small market movements. Flexible Set
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicatori
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy. ########    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.   ###########
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicatori
Una delle sequenze numeriche è chiamata "Sequenza di incendi boschivi". È stata riconosciuta come una delle nuove sequenze più belle. La sua caratteristica principale è che questa sequenza evita andamenti lineari, anche quelli più brevi. È questa proprietà che ha costituito la base di questo indicatore. Quando si analizza una serie temporale finanziaria, questo indicatore cerca di rifiutare tutte le possibili opzioni di tendenza. E solo se fallisce, riconosce la presenza di una tendenza e dà il
Maemamia Scalping Beta
Erdem Kuyumcu
Experts
This strategy is use differences between moving avarages and supported by the RSI. It can be used semi-automated trading systems, hedging, and the pair tradings. In pair tradings ı used this strategy  for a long time to looking for good long and short opportunities. Key Features: Smart Moving Average Spreads : Harness the dual strategy of EMA and SMA to adapt dynamically to market trends, ensuring timely and accurate trade entries. RSI-Based Momentum Analysis : Capitalize on RSI-driven signals
Price Action Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
Utilità
Price Action Trade Panel MT5   calcola il saldo del livello della forza di acquisto/vendita di qualsiasi simbolo/strumento, sulla base dei dati puri sull'azione del prezzo delle candele passate specificate (8 per impostazione predefinita). Questo ti darà il sentimento di mercato più vicino possibile monitorando l'azione del prezzo di 32 simboli/strumenti disponibili sul pannello dell'indicatore. Un livello di forza di acquisto/vendita superiore al 60% fornisce un livello abbastanza solido per l
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilità
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (105)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il   Local Trade Copier EA MT5 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista,   Local Trade Copier EA MT5   offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze speci
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Utilità
Versione Beta Telegram to MT5 Signal Trader è attualmente in versione beta. Alcune funzioni sono ancora in sviluppo e potrebbero esserci piccoli bug. Se riscontri problemi, segnalali — i tuoi feedback aiuteranno a migliorare il prodotto. Il prezzo aumenterà dopo il rilascio ufficiale. Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram al tuo account MetaTrader 5 . Supporta canali pubblici e privati e consente di collega
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilità
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (84)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincro
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (26)
Utilità
MT5 to Telegram Signal Provider è un'utilità facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali specificati a una chat, canale o gruppo Telegram, rendendo il tuo account un fornitore di segnali. A differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, non utilizza importazioni DLL. [ Dimostrativo ] [ Manuale ] [ Versione MT4 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configurazione Una guida utente passo-passo è disponibile. Nessuna cono
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Utilità
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilità
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Utilità
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e inver
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilità
Cerberus the Equity Watcher è uno strumento di gestione del rischio che monitora costantemente il valore della tua equity ed evita grosse perdite causate da EA difettosi o dall'emotivitá. È estremamente utile per i trader sistematici che si affidano a EA che potrebbero contenere bug o che potrebbero non funzionare bene in condizioni di mercato impreviste. Cerberus ti consente di impostare un valore minimo della equity e (opzionalmente) un valore massimo, se uno di questi valori viene raggiunto,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilità
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Con il nostro pannello di trading, puoi eseguire operazioni con un solo clic direttamente dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. I calcoli automatici di parametri e funzioni rendono il trading più veloce e conveniente per i trader. Suggerimenti grafici, etichette informative e informazioni complete sugl
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilità
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilità
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Utilità
Attention: Demo version for review and testing can be downloaded here . It does not allow trading and can only be run on one chart. Active Lines - a powerful professional tool for operations with lines on charts. Active Lines provides a wide range of actions for events when the price crosses lines. For example: notify, open/modify/close a position, place/remove pending orders. With Active Lines you can assign several tasks to one line, for each of which you can set individual trigger conditions
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilità
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Altri dall’autore
Burning Scalper
Stepan Sinic
Indicatori
Burning Scalper - Advanced MFI Trading System Indicator Description Burning Scalper is a comprehensive trading system based on an enhanced Money Flow Index (MFI) indicator, designed for precise identification of market entry and exit points. The indicator combines volume and price analysis, providing traders with a complete picture of market dynamics. Key Features Intelligent Trading Signals The indicator automatically identifies optimal market entry points by analyzing extre
FREE
MT5 to Telegram Repeater
Stepan Sinic
Utilità
### Pannello Telegram FTBP - Il Tuo Centro Notifiche sul Grafico Il **Pannello Telegram FTBP** non è solo un Expert Advisor, ma uno strumento completo per i trader che vogliono ricevere notifiche istantanee delle loro operazioni su Telegram e gestire lo stile visivo del loro terminale. Il prodotto è completamente gratuito! ### Caratteristiche Principali * **Notifiche istantanee su Telegram:** Ricevi avvisi per ogni operazione aperta e chiusa, inclusi ticker, volume e risultato finanziario. *
Veritas EA
Stepan Sinic
Experts
Veritas EA: Reinventare il Trading Algoritmico La Filosofia di Veritas Dopo molti anni nel settore, ci siamo convinti che i modelli statici non funzionano in questi mercati. Veritas — è la prova che solo un modello dinamico può vincere. Abbiamo costruito questo robot basandoci su due principi: totale trasparenza e nessuna logica statica. L'algoritmo si adatta costantemente alle condizioni di mercato, perché ogni giorno sul mercato è unico. Il nostro obiettivo non è solo vendere un prodotto in un
TrenderFlex PRO
Stepan Sinic
Indicatori
TrendFlex Pro - Sistema Professionale di Canali Adattivi TrendFlex Pro è un innovativo indicatore di nuova generazione che utilizza inviluppi gaussiani adattivi per identificare con precisione i livelli dinamici di supporto e resistenza. L'indicatore si adatta automaticamente alla volatilità del mercato e genera segnali di trading di alta precisione. Vantaggi Chiave: Tecnologia Adattiva - si adatta automaticamente a qualsiasi strumento e timeframe Due Modalità Operative - Dinamica (con
BluePrint Adaptive Trader
Stepan Sinic
Indicatori
BluePrint Adaptive Trader - Professional Trading System Advanced Channel Trading System based on our proprietary TrenderFlex PRO algorithm Learn more about TrenderFlex PRO KEY FEATURES • TrenderFlex PRO Channel Technology - Advanced channel calculation based on our proven algorithm • Adaptive Risk Management - Automatic TP/SL calculation based on channel width • Win Rate Statistics - Real-time tracking of TP1, TP2, TP3 success rates • Multi-Timeframe Analysis - Monitor 7 timeframes simultaneou
Reflex Panel
Stepan Sinic
Utilità
CHART REVOLUTION EA - Una Rivoluzione nel Trading Semiautomatico! Stanco della goffa interfaccia standard di MT5? Dimentica il continuo passaggio tra finestre e calcoli complessi! Chart Revolution EA è un pannello di trading professionale di nuova generazione che trasformerà il tuo grafico in un centro di comando completo per il trader! PERCHÉ SCEGLIERE CHART REVOLUTION? Tutto su un unico schermo - niente più finestre extra Esecuzione istantanea - apri operazioni in un clic Calcolo in
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione