Chart Revolution EA
🚀 CHART REVOLUTION EA - Una Rivoluzione nel Trading Semiautomatico!
Stanco della goffa interfaccia standard di MT5? Dimentica il continuo passaggio tra finestre e calcoli complessi!
Chart Revolution EA è un pannello di trading professionale di nuova generazione che trasformerà il tuo grafico in un centro di comando completo per il trader!
⚡ PERCHÉ SCEGLIERE CHART REVOLUTION?
✅ Tutto su un unico schermo - niente più finestre extra
✅ Esecuzione istantanea - apri operazioni in un clic
✅ Calcolo intelligente del rischio - calcolo automatico del lotto in base alla % del capitale
✅ Controllo visivo - tutti i livelli delle posizioni direttamente sul grafico
✅ 4 temi eleganti - da Cyberpunk a Matrix
🎯 FUNZIONALITÀ CHIAVE
📊 Pannello di Trading:
- Apertura di posizioni BUY/SELL con un clic
- Impostazione rapida di lotto, SL e TP
- Pulsanti di selezione rapida (lotto 0.01 - 1.00)
- Livelli di SL/TP preimpostati (25, 50, 100, 200 punti)
- Chiusura di tutte le posizioni / solo di quelle in profitto
- Pannello a scomparsa per risparmiare spazio
💰 Gestione del Capitale:
- Money Management - calcolo automatico del lotto in base al rischio
- Massima perdita giornaliera - protezione contro il "tilt"
- Limite di operazioni giornaliere - controllo dell'attività
- Rischio per operazione - dallo 0.1% al 10% del capitale
🔧 Funzioni Automatiche:
- Trailing Stop - inseguimento automatico del profitto
- Break Even - sposta lo stop a pareggio
- Partial Close - chiusura parziale al raggiungimento di un obiettivo
⚙️ DESCRIZIONE DETTAGLIATA DI TUTTE LE IMPOSTAZIONI
🎨 STILE VISIVO (VISUAL STYLE)
▪️ Tema Visivo (Visual Theme)
Predefinito: Cyberpunk 2077
Scopo: Ti permette di scegliere uno schema di colori dell'interfaccia che sia confortevole per i tuoi occhi
Opzioni:
- Cyberpunk 2077 - Sfondo blu scuro con elementi ciano e magenta brillanti. Un design elegante e futuristico.
- Matrix - Classico tema nero e verde. Minimo affaticamento visivo durante lunghe ore di lavoro.
- Neon - Colori al neon brillanti su sfondo scuro. Per chi ama il contrasto.
- Dark Mode - Un tema scuro universale con toni di grigio. Adatto a qualsiasi momento della giornata.
💡 Raccomandazione: Scegli un tema a seconda dell'illuminazione e dell'orario di trading.
💼 IMPOSTAZIONI DI TRADING (TRADING SETTINGS)
▪️ Dimensione Lotto Predefinita (Default Lot Size)
Predefinito: 0.01
Intervallo: 0.01 - 100.00
Scopo: Imposta la dimensione del lotto iniziale che verrà visualizzata sul pannello all'avvio.
Come usarlo: Imposta il tuo lotto di lavoro abituale. Può essere modificato direttamente sul pannello durante l'operatività.
💡 Consiglio: Ai principianti si consiglia di iniziare con la dimensione minima del lotto di 0.01.
▪️ Stop Loss Predefinito (Default Stop Loss)
Predefinito: 50 punti
Intervallo: 0 - 1000 punti
Scopo: Imposta automaticamente uno stop-loss protettivo per tutte le nuove posizioni.
Caratteristiche: Per l'Oro, 50 punti = $5 di movimento del prezzo; per le coppie di valute = 5 pips.
💡 Consiglio: Imposta il valore in base alla tua strategia. 0 = nessuno stop-loss (sconsigliato).
▪️ Take Profit Predefinito (Default Take Profit)
Predefinito: 100 punti
Intervallo: 0 - 5000 punti
Scopo: Imposta automaticamente un obiettivo di profitto for tutte le nuove posizioni.
Caratteristiche: L'EA adatta automaticamente il calcolo allo strumento.
💡 Consiglio: Un rapporto TP/SL di 2:1 è considerato ottimale per la maggior parte delle strategie.
▪️ Numero Magico (Magic Number)
Predefinito: 12345
Intervallo: Qualsiasi numero intero
Scopo: Un identificatore unico per separare le operazioni di questo EA da altre.
Importante: Cambia questo numero se usi più copie dell'EA.
💡 Consiglio: Usa Numeri Magici diversi per strategie o strumenti diversi.
💰 GESTIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT)
▪️ Usa Money Management (Use Money Management)
Predefinito: true (Abilitato)
Scopo: Abilita il calcolo automatico della dimensione del lotto in base al rischio specificato.
Come funziona: Quando è abilitato, l'EA ignora la Dimensione Lotto Predefinita e calcola il lotto in base al rischio %.
💡 Consiglio: Tienilo sempre abilitato per proteggere il tuo capitale.
▪️ Rischio per Operazione (Risk Per Trade)
Predefinito: 1.0%
Intervallo: 0.1% - 10.0%
Scopo: Determina quale percentuale del tuo capitale sei disposto a perdere in una singola operazione.
Esempio: Con un capitale di $1000 e un rischio dell'1%, la perdita massima = $10.
💡 Consiglio: I professionisti raramente rischiano più del 2% per operazione.
▪️ Massima Perdita Giornaliera (Max Daily Loss)
Predefinito: 5.0%
Intervallo: 1.0% - 20.0%
Scopo: Blocca automaticamente il trading al raggiungimento del limite di perdita giornaliero.
Protezione: Previene il trading emotivo e il "tilt".
💡 Consiglio: 5% è un valore ottimale per mantenere il comfort psicologico.
▪️ Massimo Operazioni Giornaliere (Max Daily Trades)
Predefinito: 10
Intervallo: 1 - 100
Scopo: Limita il numero di operazioni al giorno per prevenire l'overtrading.
Vantaggio: Ti costringe a scegliere i punti di ingresso con più attenzione.
💡 Consiglio: Per lo scalping, imposta 20-30; per il day trading, 5-10.
📈 TRAILING STOP
▪️ Usa Trailing Stop (Use Trailing Stop)
Predefinito: false (Disabilitato)
Scopo: Sposta automaticamente lo stop-loss per seguire il prezzo e proteggere i profitti.
Come funziona: Quando il prezzo si muove a tuo favore, lo stop viene trascinato automaticamente.
💡 Consiglio: Funziona alla grande nei mercati in tendenza.
▪️ Inizio Trailing (Trailing Start)
Predefinito: 30 punti
Intervallo: 10 - 500 punti
Scopo: Il profitto minimo in punti dopo il quale si attiva il trailing stop.
Esempio: Con un'impostazione di 30 punti, il trailing inizierà solo quando la posizione sarà in profitto di 30+ punti.
💡 Consiglio: Non impostare un valore troppo piccolo; dai alla posizione spazio per "respirare".
▪️ Passo Trailing (Trailing Step)
Predefinito: 10 punti
Intervallo: 5 - 100 punti
Scopo: La distanza dal prezzo attuale alla quale verrà impostato il trailing stop.
Esempio: Con un passo di 10, lo stop sarà sempre a 10 punti di distanza dal prezzo di picco.
💡 Consiglio: Più volatile è lo strumento, più grande dovrebbe essere il passo.
🔒 BREAK EVEN (PAREGGIO)
▪️ Usa Break Even (Use Break Even)
Predefinito: false (Disabilitato)
Scopo: Sposta automaticamente lo stop-loss al prezzo di entrata al raggiungimento di un certo profitto.
Vantaggio: Assicura che un'operazione profittevole non diventi una perdita.
💡 Consiglio: Usalo durante notizie importanti e quando mantieni posizioni durante la notte.
▪️ Inizio Break Even (Break Even Start)
Predefinito: 20 punti
Intervallo: 10 - 200 punti
Scopo: Il profitto minimo richiesto per spostare lo stop a pareggio.
Logica: Quando il profitto raggiunge questo valore, lo stop verrà spostato al livello di entrata.
💡 Consiglio: Impostalo a circa il 40-50% del tuo solito take-profit.
▪️ Profitto a Break Even (Break Even Profit)
Predefinito: 5 punti
Intervallo: 0 - 50 punti
Scopo: Profitto aggiuntivo che verrà bloccato quando scatta il break even.
Esempio: Con un valore di 5, lo stop verrà impostato 5 punti sopra il punto di entrata per una posizione BUY.
💡 Consiglio: Imposta un valore minimo per coprire commissioni e swap.
✂️ CHIUSURA PARZIALE (PARTIAL CLOSE)
▪️ Usa Chiusura Parziale (Use Partial Close)
Predefinito: false (Disabilitato)
Scopo: Chiude automaticamente una parte della posizione al raggiungimento del primo obiettivo.
Strategia: Ti permette di bloccare una parte del profitto e lasciare che il resto della posizione corra per un movimento più ampio.
💡 Consiglio: Un'eccellente funzione per le strategie di trend-following.
▪️ Percentuale Chiusura Parziale (Partial Close Percent)
Predefinito: 50%
Intervallo: 10% - 90%
Scopo: Determina quale porzione della posizione verrà chiusa.
Esempio: Al 50% con un lotto di 0.10, verrà chiuso 0.05 lotto.
💡 Consiglio: 50% è la via di mezzo ideale tra la messa in sicurezza del profitto e il potenziale.
▪️ Profitto Chiusura Parziale (Partial Close Profit)
Predefinito: 30 punti
Intervallo: 10 - 500 punti
Scopo: Il livello di profitto al quale avviene la chiusura parziale.
Logica: Di solito impostato al 30-50% dell'obiettivo di take-profit.
💡 Consiglio: Sperimenta con questo parametro per ottimizzare la tua strategia.
📊 FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE DEL PANNELLO
Il blocco informativo mostra:
- Balance - saldo attuale del conto
- Equity - patrimonio (saldo + profitto/perdita attuale)
- Profit - profitto/perdita attuale sulle posizioni aperte
- Daily P/L - profitto/perdita per la giornata in corso
- Daily Trades - numero di operazioni di oggi / massimo
- Risk Amount - importo del rischio nella valuta del capitale
- Calculated Lot - dimensione del lotto calcolata automaticamente
Pulsanti di selezione rapida:
- Quick Lot - impostazione istantanea del lotto (0.01, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00)
- Quick SL - impostazione rapida dello stop-loss (25, 50, 100 punti)
- Quick TP - impostazione rapida del take-profit (50, 100, 200 punti)
Gestione delle Posizioni:
- BUY - apri una posizione lunga con un clic
- SELL - apri una posizione corta con un clic
- CLOSE ALL - chiudi tutte le posizioni (con conferma)
- CLOSE IN PROFIT - chiudi solo le posizioni in profitto
🏆 SUPPORTO PER TUTTI GLI STRUMENTI
L'EA rileva automaticamente il tipo di strumento e calcola correttamente la dimensione del punto:
- Oro (XAUUSD) - 1 punto = $0.10 di movimento del prezzo
- Argento (XAGUSD) - 1 punto = $0.01 di movimento del prezzo
- Petrolio (WTI/BRENT) - 1 punto = $0.01 di movimento del prezzo
- Indici (US30, NAS100) - 1 punto = 1.0 punto indice
- Forex 5 cifre - 1 punto = 0.1 pip
- Forex 4 cifre - 1 punto = 1 pip
- Criptovalute - adattamento automatico
🎯 PER CHI È QUESTO EA?
- ✅ Per Scalper - apertura e chiusura istantanea delle posizioni
- ✅ Per Day Trader - controllo totale sul trading giornaliero
- ✅ Per Swing Trader - gestione automatica delle posizioni
- ✅ Per Principianti - interfaccia semplice e protezione dagli errori
- ✅ Per Professionisti - risparmio di tempo e convenienza
📱 INSTALLAZIONE E CONFIGURazione SEMPLICI
- Associa l'EA a un grafico - funziona su qualsiasi timeframe
- Scegli un tema visivo - seleziona quello più riposante per i tuoi occhi
- Configura la gestione del rischio - imposta il tuo rischio accettabile
- Imposta le dimensioni di SL/TP - in base alla tua strategia
- Abilita le funzioni desiderate - trailing stop, breakeven, chiusura parziale
- Inizia a fare trading! - tutto è pronto per l'uso
⚠️ INFORMAZIONI IMPORTANTI
Chart Revolution EA è un expert advisor semiautomatico che richiede la tua partecipazione nel prendere decisioni di trading. L'EA non apre operazioni da solo, ma fornisce un'interfaccia comoda e automatizza le operazioni di routine.
Requisiti di sistema:
- MetaTrader 5 build 3000 o superiore
- Capitale minimo: $100
- Capitale raccomandato: $1000+
- Leva raccomandata: 1:100 o superiore
- VPS non richiesto (per trading manuale)
Avvertenza sul Rischio: Il trading sui mercati finanziari comporta un alto rischio di perdita di capitale. Le performance passate non garantiscono profitti futuri. Utilizza solo fondi che puoi permetterti di perdere. Assicurati di testare l'EA su un conto demo prima di utilizzarlo su un conto reale.
🎁 COSA OTTIENI?
- ✅ Expert advisor di trading completamente funzionante con codice sorgente
- ✅ Licenza a vita per 5 attivazioni
- ✅ Aggiornamenti gratuiti per sempre
- ✅ Manuale dettagliato in russo e inglese
- ✅ Supporto tecnico dallo sviluppatore
- ✅ Accesso a una chat privata per gli utenti
❓ DOMANDE FREQUENTI
D: È un EA automatico?
R: No, è un assistente semiautomatico. La decisione di aprire le operazioni spetta a te.
D: Funziona su tutti gli strumenti?
R: Sì, l'EA si adatta automaticamente a qualsiasi strumento.
D: Posso usare più copie?
R: Sì, basta impostare un Numero Magico diverso per ogni copia.
D: È richiesto un VPS?
R: Solo se vuoi che le funzioni di trailing stop e breakeven funzionino 24/7.
