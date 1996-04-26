MT5 to Telegram Repeater

### Panneau Telegram FTBP - Votre Centre de Notification sur le Graphique

Le **Panneau Telegram FTBP** n'est pas seulement un Expert Advisor, mais un outil complet pour les traders qui souhaitent recevoir des notifications instantanées de leurs transactions sur Telegram et gérer le style visuel de leur terminal. Le produit est entièrement gratuit !

### Caractéristiques Principales

* **Notifications instantanées sur Telegram :** Recevez des alertes pour chaque transaction ouverte et fermée, y compris le ticker, le volume et le résultat financier.
* **Panneau de contrôle interactif :** Oubliez la fenêtre de paramètres standard `F7`. Toutes les fonctions sont gérées depuis un panneau pratique et intuitif directement sur le graphique.
* **Interface flexible :** Le panneau peut être minimisé en un seul bouton et déplacé librement sur le graphique, afin de ne pas interférer avec votre analyse.
* **Personnalisation du graphique :** Dans l'onglet "Couleurs", vous pouvez basculer instantanément entre trois thèmes de couleurs professionnels (Sombre, Clair, Bleu) pour réduire la fatigue oculaire.
* **Rapports manuels :** À tout moment, générez et envoyez des rapports de transactions des dernières 24 heures ou de la dernière semaine sur votre Telegram.
* **Support multilingue :** L'interface du panneau est entièrement traduite en trois langues : **anglais, russe et allemand**.

### Comment Utiliser

1.  Attachez l'Expert Advisor à un graphique.
2.  Dans la fenêtre des paramètres standard (`Inputs`), entrez votre `Telegram Bot Token` et votre `Telegram Chat ID`.
3.  Dans votre terminal, allez dans `Outils > Options > Experts Advisors`.
4.  Cochez la case `Autoriser WebRequest pour les URL suivantes :`.
5.  Cliquez sur l'icône `+` et ajoutez l'adresse suivante : `https://api.telegram.org`
6.  Un bouton "Show Panel" apparaîtra sur le graphique. Cliquez dessus pour déployer le panneau de contrôle.
7.  Utilisez les onglets pour naviguer entre les fonctions.

Cet outil a été créé pour rendre votre trading plus confortable et efficace.
Plus de l'auteur
Burning Scalper
Stepan Sinic
Indicateurs
Burning Scalper - Advanced MFI Trading System Indicator Description Burning Scalper is a comprehensive trading system based on an enhanced Money Flow Index (MFI) indicator, designed for precise identification of market entry and exit points. The indicator combines volume and price analysis, providing traders with a complete picture of market dynamics. Key Features Intelligent Trading Signals The indicator automatically identifies optimal market entry points by analyzing extre
FREE
Veritas EA
Stepan Sinic
Experts
Veritas EA : Une Réinvention du Trading Algorithmique La Philosophie Veritas Après de nombreuses années dans l'industrie, nous sommes convaincus que les modèles statiques ne fonctionnent pas sur ces marchés. Veritas — est la preuve que seul un modèle dynamique peut l'emporter. Nous avons conçu ce robot sur la base de deux principes : une transparence totale et aucune logique statique. L'algorithme s'adapte en permanence aux conditions du marché, car chaque jour sur le marché est unique. Notre ob
TrenderFlex PRO
Stepan Sinic
Indicateurs
TrendFlex Pro - Système Professionnel de Canaux Adaptatifs TrendFlex Pro est un indicateur innovant de nouvelle génération qui utilise des enveloppes gaussiennes adaptatives pour identifier avec précision les niveaux de support et de résistance dynamiques. L'indicateur s'ajuste automatiquement à la volatilité du marché et génère des signaux de trading de haute précision. Avantages Clés : Technologie Adaptative - s'ajuste automatiquement à tout instrument et horizon de temps Deux Modes d
Chart Revolution EA
Stepan Sinic
Utilitaires
CHART REVOLUTION EA - Une Révolution dans le Trading Semi-Automatique ! Fatigué de l'interface standard et peu pratique de MT5 ? Oubliez le passage constant d'une fenêtre à l'autre et les calculs complexes ! Chart Revolution EA est un panneau de trading professionnel de nouvelle génération qui transformera votre graphique en un centre de commande complet pour le trader ! POURQUOI CHOISIR CHART REVOLUTION ? Tout sur un seul écran - plus de fenêtres superflues Exécution instantanée - ouvr
BluePrint Adaptive Trader
Stepan Sinic
Indicateurs
BluePrint Adaptive Trader - Professional Trading System Advanced Channel Trading System based on our proprietary TrenderFlex PRO algorithm Learn more about TrenderFlex PRO KEY FEATURES • TrenderFlex PRO Channel Technology - Advanced channel calculation based on our proven algorithm • Adaptive Risk Management - Automatic TP/SL calculation based on channel width • Win Rate Statistics - Real-time tracking of TP1, TP2, TP3 success rates • Multi-Timeframe Analysis - Monitor 7 timeframes simultaneou
Reflex Panel
Stepan Sinic
Utilitaires
CHART REVOLUTION EA - Une Révolution dans le Trading Semi-Automatique ! Fatigué de l'interface standard et peu pratique de MT5 ? Oubliez le passage constant d'une fenêtre à l'autre et les calculs complexes ! Chart Revolution EA est un panneau de trading professionnel de nouvelle génération qui transformera votre graphique en un centre de commande complet pour le trader ! POURQUOI CHOISIR CHART REVOLUTION ? Tout sur un seul écran - plus de fenêtres superflues Exécution instantanée - ouvr
