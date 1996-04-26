MT5 to Telegram Repeater

### Panneau Telegram FTBP - Votre Centre de Notification sur le Graphique





Le **Panneau Telegram FTBP** n'est pas seulement un Expert Advisor, mais un outil complet pour les traders qui souhaitent recevoir des notifications instantanées de leurs transactions sur Telegram et gérer le style visuel de leur terminal. Le produit est entièrement gratuit !





### Caractéristiques Principales





* **Notifications instantanées sur Telegram :** Recevez des alertes pour chaque transaction ouverte et fermée, y compris le ticker, le volume et le résultat financier.

* **Panneau de contrôle interactif :** Oubliez la fenêtre de paramètres standard `F7`. Toutes les fonctions sont gérées depuis un panneau pratique et intuitif directement sur le graphique.

* **Interface flexible :** Le panneau peut être minimisé en un seul bouton et déplacé librement sur le graphique, afin de ne pas interférer avec votre analyse.

* **Personnalisation du graphique :** Dans l'onglet "Couleurs", vous pouvez basculer instantanément entre trois thèmes de couleurs professionnels (Sombre, Clair, Bleu) pour réduire la fatigue oculaire.

* **Rapports manuels :** À tout moment, générez et envoyez des rapports de transactions des dernières 24 heures ou de la dernière semaine sur votre Telegram.

* **Support multilingue :** L'interface du panneau est entièrement traduite en trois langues : **anglais, russe et allemand**.





### Comment Utiliser





1. Attachez l'Expert Advisor à un graphique.

2. Dans la fenêtre des paramètres standard (`Inputs`), entrez votre `Telegram Bot Token` et votre `Telegram Chat ID`.

3. Dans votre terminal, allez dans `Outils > Options > Experts Advisors`.

4. Cochez la case `Autoriser WebRequest pour les URL suivantes :`.

5. Cliquez sur l'icône `+` et ajoutez l'adresse suivante : ` https://api.telegram.org

6. Un bouton "Show Panel" apparaîtra sur le graphique. Cliquez dessus pour déployer le panneau de contrôle.

7. Utilisez les onglets pour naviguer entre les fonctions.





Cet outil a été créé pour rendre votre trading plus confortable et efficace.