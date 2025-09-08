TrenderFlex PRO
- Indicatori
- Stepan Sinic
- Versione: 1.10
- Aggiornato: 8 settembre 2025
- Attivazioni: 5
🎯 TrendFlex Pro - Sistema Professionale di Canali Adattivi
TrendFlex Pro è un innovativo indicatore di nuova generazione che utilizza inviluppi gaussiani adattivi per identificare con precisione i livelli dinamici di supporto e resistenza. L'indicatore si adatta automaticamente alla volatilità del mercato e genera segnali di trading di alta precisione.
⚡ Vantaggi Chiave:
- ✅ Tecnologia Adattiva - si adatta automaticamente a qualsiasi strumento e timeframe
- ✅ Due Modalità Operative - Dinamica (con ridisegno) e Statica (senza ridisegno)
- ✅ Segnali Intelligenti - filtra i falsi breakout con conferma
- ✅ Statistiche Visive - pannello integrato del tasso di successo dei segnali
- ✅ Versatilità - funziona su Forex, indici, criptovalute, azioni
- ✅ Ottimizzato - carico minimo sul terminale
📊 Come Funziona:
L'indicatore utilizza la ponderazione gaussiana per costruire un canale adattivo attorno al prezzo. A differenza dei canali standard, TrendFlex Pro modifica dinamicamente l'ampiezza delle bande a seconda della volatilità del mercato, il che gli consente di:
- 📈 Identificare con precisione i momenti di ipercomprato/ipervenduto
- 🎯 Cogliere le inversioni di tendenza agli estremi
- 💰 Entrare nel mercato su breakout con un'alta probabilità di continuazione del movimento
🚀 Segnali di Trading:
SEGNALE DI ACQUISTO (BUY):
- 🟢 Appare quando il prezzo chiude SOTTO la banda inferiore del canale
- 🟢 Una freccia verde appare sotto la candela
- 🟢 Logica: Il mercato è ipervenduto, ci si aspetta un rimbalzo verso l'alto
SEGNALE DI VENDITA (SELL):
- 🔴 Appare quando il prezzo chiude SOPRA la banda superiore del canale
- 🔴 Una freccia rossa appare sopra la candela
- 🔴 Logica: Il mercato è ipercomprato, ci si aspetta una correzione verso il basso
⚙️ Parametri di Input:
Impostazioni Principali di TrendFlex:
|Parametro
|Predefinito
|Descrizione
|Flex Bandwidth
|8.0
|Larghezza della finestra gaussiana. Valore più alto = linee più morbide
|Flex Multiplier
|3.0
|Moltiplicatore del canale. Più alto = canale più ampio
|Price Source
|PRICE_CLOSE
|Fonte del prezzo per il calcolo (Close/Open/High/Low/Median/Typical)
Impostazioni dei Segnali:
|Parametro
|Predefinito
|Descrizione
|Show Trading Signals
|true
|Mostra frecce dei segnali
|Signal Arrow Size
|3
|Dimensione delle frecce (1-5)
|Alert on New Signals
|false
|Avvisi sonori per nuovi segnali
Impostazioni di Visualizzazione:
|Parametro
|Predefinito
|Descrizione
|Dynamic Repainting Mode
|true
|Modalità dinamica (true) o modalità statica (false)
|Upper Band Color
|Turquoise
|Colore della banda superiore
|Lower Band Color
|Red
|Colore della banda inferiore
📈 Modalità Operative:
1. Modalità Dinamica (Dynamic Mode)
- ✨ Ridisegna il canale in tempo reale
- ✨ Massima precisione per la situazione attuale
- ✨ Ideale per l'analisi e per trovare punti di ingresso
2. Modalità Statica (Static Mode)
- 🔒 Non ridisegna i valori storici
- 🔒 Adatto per testare le strategie
- 🔒 I segnali sono fissati in modo permanente
💡 Raccomandazioni d'Uso:
Impostazioni Ottimali per Diversi Stili:
Scalping (M1-M15):
Flex Bandwidth: 5-7 Flex Multiplier: 2.0-2.5 Dynamic Mode: true
Day Trading (M30-H4):
Flex Bandwidth: 8-10 Flex Multiplier: 3.0-3.5 Dynamic Mode: true
Trading a Lungo Termine (D1-W1):
Flex Bandwidth: 12-15 Flex Multiplier: 3.5-4.0 Dynamic Mode: true
🎯 Strategie di Trading:
Strategia 1: Rimbalzo dai Bordi
- Acquistare su un segnale BUY, con obiettivo al centro del canale
- Vendere su un segnale SELL, con obiettivo al centro del canale
- Stop-loss: 10-20 punti oltre il bordo del canale
Strategia 2: Breakout con Continuazione
- Entrare su un segnale nella direzione del trend principale
- Mantenere la posizione fino al raggiungimento del bordo opposto
- Prendere profitti parziali a livelli chiave
📊 Il pannello delle statistiche include:
- 📈 Numero di segnali di acquisto/vendita
- 📊 Numero totale di segnali
- ✅ Tasso di Successo - percentuale di segnali riusciti
- 🕐 Timeframe e simbolo attuali
⚠️ Informazioni Importanti:
- ⚡ L'indicatore NON ridisegna i segnali (frecce)
- ⚡ Funziona su tutti i tipi di account (ECN, Standard, Cent)
- ⚡ Compatibile con MT5 build 2000 e successive
- ⚡ Supporta tutte le coppie di valute e i CFD
🚀 Vantaggi di TrendFlex Pro:
- Precisione Matematica - utilizza una funzione gaussiana per lo smorzamento
- Adattabilità - si adatta automaticamente alla volatilità
- Versatilità - qualsiasi strumento e timeframe
- Visualizzazione - splendida visualizzazione con tecnologia Canvas
- Prestazioni - codice ottimizzato
- Supporto - aggiornamenti e miglioramenti regolari
💬 Supporto e Aggiornamenti:
✉️ Supporto tecnico e risposte alle domande nella sezione commenti
🔄 Aggiornamenti gratuiti per tutti gli acquirenti
📚 Documentazione dettagliata ed esempi di utilizzo
