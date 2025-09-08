TrenderFlex PRO

🎯 TrendFlex Pro - Sistema Professionale di Canali Adattivi

TrendFlex Pro è un innovativo indicatore di nuova generazione che utilizza inviluppi gaussiani adattivi per identificare con precisione i livelli dinamici di supporto e resistenza. L'indicatore si adatta automaticamente alla volatilità del mercato e genera segnali di trading di alta precisione.

Vantaggi Chiave:

  • Tecnologia Adattiva - si adatta automaticamente a qualsiasi strumento e timeframe
  • Due Modalità Operative - Dinamica (con ridisegno) e Statica (senza ridisegno)
  • Segnali Intelligenti - filtra i falsi breakout con conferma
  • Statistiche Visive - pannello integrato del tasso di successo dei segnali
  • Versatilità - funziona su Forex, indici, criptovalute, azioni
  • Ottimizzato - carico minimo sul terminale

📊 Come Funziona:

L'indicatore utilizza la ponderazione gaussiana per costruire un canale adattivo attorno al prezzo. A differenza dei canali standard, TrendFlex Pro modifica dinamicamente l'ampiezza delle bande a seconda della volatilità del mercato, il che gli consente di:

  • 📈 Identificare con precisione i momenti di ipercomprato/ipervenduto
  • 🎯 Cogliere le inversioni di tendenza agli estremi
  • 💰 Entrare nel mercato su breakout con un'alta probabilità di continuazione del movimento

🚀 Segnali di Trading:

SEGNALE DI ACQUISTO (BUY):

  • 🟢 Appare quando il prezzo chiude SOTTO la banda inferiore del canale
  • 🟢 Una freccia verde appare sotto la candela
  • 🟢 Logica: Il mercato è ipervenduto, ci si aspetta un rimbalzo verso l'alto

SEGNALE DI VENDITA (SELL):

  • 🔴 Appare quando il prezzo chiude SOPRA la banda superiore del canale
  • 🔴 Una freccia rossa appare sopra la candela
  • 🔴 Logica: Il mercato è ipercomprato, ci si aspetta una correzione verso il basso

⚙️ Parametri di Input:

Impostazioni Principali di TrendFlex:

Parametro Predefinito Descrizione
Flex Bandwidth 8.0 Larghezza della finestra gaussiana. Valore più alto = linee più morbide
Flex Multiplier 3.0 Moltiplicatore del canale. Più alto = canale più ampio
Price Source PRICE_CLOSE Fonte del prezzo per il calcolo (Close/Open/High/Low/Median/Typical)

Impostazioni dei Segnali:

Parametro Predefinito Descrizione
Show Trading Signals true Mostra frecce dei segnali
Signal Arrow Size 3 Dimensione delle frecce (1-5)
Alert on New Signals false Avvisi sonori per nuovi segnali

Impostazioni di Visualizzazione:

Parametro Predefinito Descrizione
Dynamic Repainting Mode true Modalità dinamica (true) o modalità statica (false)
Upper Band Color Turquoise Colore della banda superiore
Lower Band Color Red Colore della banda inferiore

📈 Modalità Operative:

1. Modalità Dinamica (Dynamic Mode)

  • ✨ Ridisegna il canale in tempo reale
  • ✨ Massima precisione per la situazione attuale
  • ✨ Ideale per l'analisi e per trovare punti di ingresso

2. Modalità Statica (Static Mode)

  • 🔒 Non ridisegna i valori storici
  • 🔒 Adatto per testare le strategie
  • 🔒 I segnali sono fissati in modo permanente

💡 Raccomandazioni d'Uso:

Impostazioni Ottimali per Diversi Stili:

Scalping (M1-M15):

Flex Bandwidth: 5-7 Flex Multiplier: 2.0-2.5 Dynamic Mode: true

Day Trading (M30-H4):

Flex Bandwidth: 8-10 Flex Multiplier: 3.0-3.5 Dynamic Mode: true

Trading a Lungo Termine (D1-W1):

Flex Bandwidth: 12-15 Flex Multiplier: 3.5-4.0 Dynamic Mode: true

🎯 Strategie di Trading:

Strategia 1: Rimbalzo dai Bordi

  • Acquistare su un segnale BUY, con obiettivo al centro del canale
  • Vendere su un segnale SELL, con obiettivo al centro del canale
  • Stop-loss: 10-20 punti oltre il bordo del canale

Strategia 2: Breakout con Continuazione

  • Entrare su un segnale nella direzione del trend principale
  • Mantenere la posizione fino al raggiungimento del bordo opposto
  • Prendere profitti parziali a livelli chiave

📊 Il pannello delle statistiche include:

  • 📈 Numero di segnali di acquisto/vendita
  • 📊 Numero totale di segnali
  • ✅ Tasso di Successo - percentuale di segnali riusciti
  • 🕐 Timeframe e simbolo attuali

⚠️ Informazioni Importanti:

  • ⚡ L'indicatore NON ridisegna i segnali (frecce)
  • ⚡ Funziona su tutti i tipi di account (ECN, Standard, Cent)
  • ⚡ Compatibile con MT5 build 2000 e successive
  • ⚡ Supporta tutte le coppie di valute e i CFD

🚀 Vantaggi di TrendFlex Pro:

  1. Precisione Matematica - utilizza una funzione gaussiana per lo smorzamento
  2. Adattabilità - si adatta automaticamente alla volatilità
  3. Versatilità - qualsiasi strumento e timeframe
  4. Visualizzazione - splendida visualizzazione con tecnologia Canvas
  5. Prestazioni - codice ottimizzato
  6. Supporto - aggiornamenti e miglioramenti regolari

💬 Supporto e Aggiornamenti:

✉️ Supporto tecnico e risposte alle domande nella sezione commenti
🔄 Aggiornamenti gratuiti per tutti gli acquirenti
📚 Documentazione dettagliata ed esempi di utilizzo

© 2024 FOREX BP | TrendFlex Pro Trading System

Fai trading con fiducia usando una tecnologia all'avanguardia!

