Vladimir Lekhovitser

Loophole

Vladimir Lekhovitser
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 66%
Leverate-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
98
Profit Trade:
76 (77.55%)
Loss Trade:
22 (22.45%)
Best Trade:
7.49 USD
Worst Trade:
-4.84 USD
Profitto lordo:
171.28 USD (14 135 pips)
Perdita lorda:
-39.56 USD (3 061 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (23.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.99 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
86.74%
Massimo carico di deposito:
1.77%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
24.67
Long Trade:
57 (58.16%)
Short Trade:
41 (41.84%)
Fattore di profitto:
4.33
Profitto previsto:
1.34 USD
Profitto medio:
2.25 USD
Perdita media:
-1.80 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.84 USD (1)
Crescita mensile:
5.23%
Previsione annuale:
63.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.34 USD (1.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.96% (5.34 USD)
Per equità:
9.68% (31.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 132
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.49 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.09 USD
Massima perdita consecutiva: -4.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Leverate-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.18 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 01:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.