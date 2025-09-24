📌 Impulse Box Trader – Expert Advisor de Breakout Professionnel

🚀 Breakouts précis. Compatible multi-courtiers.

Impulse Box Trader est un EA puissant pour MetaTrader 5, conçu spécifiquement pour le trading de breakouts précis sur l’unité de temps M15.

Il identifie dynamiquement les zones de prix les plus fortes et trade les mouvements impulsifs avec une gestion intelligente du capital – sans martingale ni stratégies de moyennage risquées.

✅ Fonctionnalités principales:

🔹 Détection automatique des zones de breakout

🔹 Compatible avec plusieurs courtiers (0.01 / 0.1 lot)

🔹 Panneau de contrôle interactif directement sur le graphique

🔹 Système AutoLot intelligent avec gestion par paliers basée sur le capital

🔹 Trailing stop dynamique pour sécuriser les gains

🔹 Filtres de tendance et de sessions pour plus de précision

🔹 Take-profit basé sur l’equity pour verrouiller les profits automatiquement

🔹 Protection contre les séries de pertes et scaling de risque

🔹 NOUVEAU : Mode agressif avec scaling accru et contrôle du risque basé sur l’equity

💼 Optimisé pour un trading professionnel



Supporte les comptes micro et standards

Détection automatique du courtier et ajustement des lots

Stratégie stable à long terme avec drawdowns maîtrisés

Convient aux comptes dès 250 USD

📌 Configuration recommandée :



Symbole : US500 / SPX500 / S&P500 CFD

Unité de temps : M15

Capital minimum : 250 USD

💰 Prix de lancement : 99 USD – Augmentation prévue avec les futures mises à jour !

Achetez maintenant et recevez les mises à jour gratuites à vie.

⚠️ Important :

Le mode Validation est uniquement destiné à la vérification sur MQL5 Market.

Désactivez-le avant tout trading réel ou backtest.



