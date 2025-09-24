Impulse Box Trader

📌 Impulse Box Trader – Expert Advisor de Breakout Professionnel

🚀 Breakouts précis. Compatible multi-courtiers.
Impulse Box Trader est un EA puissant pour MetaTrader 5, conçu spécifiquement pour le trading de breakouts précis sur l’unité de temps M15.
Il identifie dynamiquement les zones de prix les plus fortes et trade les mouvements impulsifs avec une gestion intelligente du capital – sans martingale ni stratégies de moyennage risquées.

Fonctionnalités principales:
🔹 Détection automatique des zones de breakout
🔹 Compatible avec plusieurs courtiers (0.01 / 0.1 lot)
🔹 Panneau de contrôle interactif directement sur le graphique
🔹 Système AutoLot intelligent avec gestion par paliers basée sur le capital
🔹 Trailing stop dynamique pour sécuriser les gains
🔹 Filtres de tendance et de sessions pour plus de précision
🔹 Take-profit basé sur l’equity pour verrouiller les profits automatiquement
🔹 Protection contre les séries de pertes et scaling de risque
🔹 NOUVEAU : Mode agressif avec scaling accru et contrôle du risque basé sur l’equity

💼 Optimisé pour un trading professionnel

  • Supporte les comptes micro et standards
  • Détection automatique du courtier et ajustement des lots
  • Stratégie stable à long terme avec drawdowns maîtrisés
  • Convient aux comptes dès 250 USD

📌 Configuration recommandée :

  • Symbole : US500 / SPX500 / S&P500 CFD
  • Unité de temps : M15
  • Capital minimum : 250 USD

💰 Prix de lancement : 99 USD – Augmentation prévue avec les futures mises à jour !
Achetez maintenant et recevez les mises à jour gratuites à vie.

⚠️ Important :
Le mode Validation est uniquement destiné à la vérification sur MQL5 Market.
Désactivez-le avant tout trading réel ou backtest.


Produits recommandés
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Experts
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - for the successful created training bases I will provide an advisor for temporary use free of charge. - training bases will be laid out as training progresses. - training requires approximately 20 epochs. It is possible to use one of two strategies - either trading in 2 directions, or - using SL. When using SL, the trading results will be identical to the learning outcomes. Since during training, only 1 order is used at a ti
FREE
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     est un robot de trading multifonctionnel conçu pour le trading actif sur les instruments financiers les plus prisés, incluant les paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’or (XAU/USD), le pétrole (Brent, WTI) et les cryptomonnaies (BTC, ETH, LTC, etc.). Le cœur de son algorithme repose sur une version modernisée de la moyenne mobile de Hull (HMA), offrant des signaux plus clairs comparés aux Moving Average classiques. Le conseiller s’adap
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Salut les commerçants ! Je présente la Stratégie "Duende", Duende est un algorithme qui détecte des modèles de différents niveaux hauts et bas, où ils restent constants pour faire de bonnes entrées, avec un système de récupération interrogeant diverses choses comme le seuil de rentabilité et les croisements entre pairs Il a prouvé qu'il contrôlait plusieurs devises sans problème, avec un contrôle puissant des nouvelles pendant le marché il est possible de le gérer avec tous les symboles dont v
Grid King MT5
Profalgo Limited
4 (9)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
The Last Pharaon
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
Experts
More informations at Telegram group: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA  uses a return-to-average strategy coupled with buying and selling exhaust zone detection. ️ Expert Advisor for Forex ️ Any Symbol, CDFs, etc.  ️ Developed for  Metatrader 5 ️ Swing/Position trading ️ Accuracy higher than 95% ️ Low Drawndown Indicators available for setups settings: EMA200  • moving average of 200 periods (other periods can be used with excellent results as well); RSI  • Checks the levels on sale for th
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT5 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement.  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de matières premières (CCI) Bougies classiques Heiken
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
VHV Trend U
Hadi Sadek
Experts
LAUNCH PROMO -- Buy One EA, if you like it, put feedback and get the second for Free This is the opposite EA of my other EA "VHV Trend D" This EA is based on Up Trends with a customized intelligent algorithm in combination with RSI .  Not too many parameters, it is very simple to use. Live Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Recommended Time Frame is H1. Recommended Currency Pair : any currency pair can work (Tested on EURUSD) Amount: 100 $ Fixed Lot, default 0.1 - you can change a
Ganesha EA
Tuti Imelda
Experts
Introducing  Ganesha EA  – Expert Advisor base on Trend determine with market structure analisys and Supply Demand and OrderBlock level.   I design Ganesha EA for XAUUSD/Gold and GBPUSD  pairs, and not using any dangerous strategy like martingale, grid, etc..  This EA protected by Auto Stoploss and Takeprofit.   Installation Recommendation Running Ganesha EA at GBPUSD and/or XAUUSD pairs on  H1 timeframes . You can start to trade with $ 300 Minimum initial Deposit Account Type : Hedged The recom
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
Experts
CloseAllOrders Protected EA One-Click Trade Manager with License Protection & Account-Currency P/L Targets Overview This Expert Advisor provides three chart buttons to instantly close all trades, winning trades, or losing trades with a single click. You can also set a total floating profit or loss target in your account’s base currency; the EA will automatically close all positions when the target is reached and then disable itself until you enter a new limit. A built-in license check ensures
AdvisorKing
Artem Grishchenko
Experts
AdvisorKing is a multi-currency scalper that uses proprietary trading algorithms. Entering the market is carried out using filters, which allows the trading advisor to get good results during a low-volatility trading session. This system is designed for long-term trading and is suitable for traders who are used to stability and minimal risk. The trading advisor does not contain such dangerous strategies as grid and martingale. For questions about setting up and installing a trading advisor, you
AI SpectraCore Genesis EA MT5
Dolores Martin Munoz
4.5 (4)
Experts
SpectraCore Genesis Conçu pour l’or. Affûté pour la précision. Il agit lorsque les autres hésitent. SpectraCore Genesis n’est pas un Expert Advisor comme les autres. C’est un système de trading algorithmique de niveau professionnel, développé exclusivement pour le XAU/USD (or) . Pas de stratégies génériques, pas de compromis — uniquement de la structure, du contrôle du risque et une exécution algorithmiquement maîtrisée. Ce robot ne se précipite pas. Il attend . Et il intervient avec précision ,
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA est basé sur cet article : https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDITIONS COMMERCIALES - Recherchez les paires de devises qui se négocient en dessous de l'EMA et du MACD de la période X pour être en territoire négatif. - Attendez que le prix dépasse l'EMA de la période X, puis assurez-vous que MACD est soit en train de passer du négatif au positif, soit est passé en territoire positif dans les cinq barres. - Aller long 10 pips au-dessus
EA Smart Golden Wolf Scalper MT5
Ruslan Pishun
4.5 (2)
Experts
The scalper EA uses strategies based on intra-bar trading on the H1 and H2 timeframes. Also many filters are used to find the right signals to open an order. The EA uses pending orders   BuyStop and SellStop. The EA trades on two pairs: EURUSD, USDJPY and two timeframes H1, H2. Also, the adviser can be installed on other currencies using the instructions:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750726 The EA places a protective stop order on all orders. The adviser is safe and does not require any s
Straddle Scalper
Remi Passanello
Experts
Aperçu: Le scalpeur à cheval est une ouverture EA à cheval à des heures et / ou des jours particuliers. Le Take Profit est généré dynamiquement à l'aide du ratio ATR. Conditions: Un compte de couverture est nécessaire pour ouvrir des chevauchements. Une optimisation stricte (en prix ouverts) est obligatoire. Qu'est-ce qu'un chevauchement ? Un chevauchement est l'action d'ouvrir un achat et une vente en même temps. Comment fonctionne cet EA ? Après avoir été optimisé avec succès, l'EA ouv
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Experts
ReversiLot is a powerful automated trading tool on the MetaTrader 5 platform, created for professional traders and investors. This advisor is based on a money management strategy using Martingale and can adapt to market conditions. Key Features: Dynamic Lot Management: The initial lot size is calculated based on the risk percentage of the deposit. The ability to increase the lot size by multiplying after each losing trade. Flexible Parameter Settings: RiskPercentage – the risk percentage for ca
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experts
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experts
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
GCA Scalping Ranges EA
James Peyton Jr Page
Experts
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. Join the conversation over at our Discord channel  -  https://discord.gg/ScsdkTnwyA I will do my best to be around to answer any questions and help set up. If you want to add your settings screenshots its more than welcome! The EA looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long an
Alpha Trigger
Ming Ying Lee
Experts
Alpha Trigger - Advanced Precision Trading System Harness the Power of Strategic Market Timing The Alpha Trigger system is a sophisticated algorithmic trading solution designed to capture high-probability market movements during key trading sessions. By leveraging advanced price action analysis and precise entry timing, Alpha Trigger aims to capitalize on institutional market flows and breakout opportunities. Introductory Price - $299, will go up $100 every 10 purchases Live Signal - https
Form Designer Assistant
Maryna Shulzhenko
Experts
Form Designer : Advanced Trading Bot for Forex and Cryptocurrency Markets Form Designer represents the latest advancement in automated trading technology designed to perform optimally in both the Forex and Cryptocurrency markets (with supported brokers). This highly effective tool has unique capabilities, making it an indispensable assistant for traders. Key features and benefits: Multi-currency: Form Designer supports a wide range of currency pairs, providing flexibility and versatility in t
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
Round Lock est un conseiller intelligent avec verrouillage dynamique des positions. Ce conseiller de trading avancé met en œuvre une stratégie de verrouillage bidirectionnel des ordres avec une croissance progressive des positions et une adaptation dynamique au marché . Avantages du cadenas rond: Contrôle des risques par verrouillage de position, Croissance dynamique des volumes dans les secteurs tendances du marché, Paramètres de comportement flexibles en fonction des limites, Adapté aux phase
Pips Sniper hunt
Shady Ahmed Ali Obda
Experts
This program works on the MT5 platform and on a time frame of 30 minutes, and the minimum deposit amount must be at least $ 3000 and achieve profits of up to 100% of the deposit amount and is compatible with most MT5 platforms and achieves the best results with the EUR/USD pair and therefore it is the best with this pair only One of the best programs for scalping traders fans
GoldStorm
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Experts
GoldStorm - Advanced Gold Trading Algorithm (XAU/USD) After intensive research, programming, and testing, GoldStorm was created – an innovative Expert Advisor (EA) developed in MQL5. This advanced trading algorithm is designed specifically for trading gold (XAU/USD) and fully utilizes market dynamics and price volatility. How Does GoldStorm Work? GoldStorm uses a strategy based on precise pending orders. After a position is activated, one of two actions occurs: Pyramiding Positions – If the mark
GOLD Slayer AI
Mohamad Taha
Experts
Gold Slayer AI – The Ultimate Smart Trading Weapon for XAUUSD & EURUSD Unleash the power of true intelligent trading. Gold Slayer AI is not just another Expert Advisor. It’s an elite, market-proven algorithm tailored specifically for XAUUSD (Gold) and EURUSD . Designed with precision, this EA combines deep market analysis , AI-powered decisions , and institutional-level risk management —all packed into one smart machine. Why Gold Slayer AI? Smart RSI + EMA Filtering – Trades only in h
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Plus de l'auteur
S500 Precision Block EA
Christian Alexander Foehl
Experts
Conseiller Expert professionnel pour S&P500 sur MetaTrader 5 – désormais optimisé pour tous les courtiers et effets de levier Price Action réel sans surcharge d’indicateurs SP500 Precision Block est un EA avancé conçu pour trader l’indice S&P500 (CFD : US500 / SPX500) sur l’unité de temps M30. Il détecte les blocs d’ordres uniquement via l’action des prix, privilégiant stabilité et performance à long terme sans logique d’indicateurs excessive. Fonctionnalités principales • Détection automa
Impulse Box Trader Mini
Christian Alexander Foehl
Experts
Impulse Box Trader Mini Ceci est la version gratuite de l’ EA Impulse Box Trader pour MetaTrader 5. La stratégie et les fonctionnalités sont identiques à la version complète, avec une limitation importante : La taille de lot est limitée à 0.02 / 0.2 par 10,000 $ . Cela réduit les performances mais permet une évaluation transparente de toutes les fonctionnalités de l’EA. Configuration recommandée : Période : M15 Symbole : US500 / SPX500 / S&P500 CFD Capital minimum : 100 $ Remarque : Avant le
FREE
SP500 Precision Block EA
Christian Alexander Foehl
Experts
SP500 Precision Block EA – VERSION GRATUITE Il s'agit de la version démo gratuite de l’ Expert Advisor professionnel pour le S&P500 sur MetaTrader 5. La logique de trading, la stratégie et toutes les fonctionnalités sont identiques à la version complète – avec une restriction importante : La taille du lot est fixée à 0.01 / 0.1 . Cela réduit les performances mais permet une évaluation transparente de toutes les fonctionnalités. Fonctionnalités principales : • Détection automatique des bl
FREE
S500 Precision Block Indicator
Christian Alexander Foehl
Indicateurs
Indicateur S 500 Precision Block – Votre Visualisation Gratuite des Blocs d'Ordres Cet indicateur affiche précisément les Blocs d'Ordres haussiers et baissiers sur les graphiques M30 du S&P 500 – directement extrait de notre EA "S 500 Precision Block" éprouvé. Découvrez l'action des prix pure et améliorez votre vue d'ensemble du marché. Note Importante : Cet indicateur a été spécifiquement développé et optimisé pour les symboles S&P 500 sur la période M30. Sa fonctionnalité fiable n'est garantie
FREE
Quant Kelly Trader
Christian Alexander Foehl
Experts
L’ EA Quant Kelly Trader combine des signaux de structure de marché précis avec une gestion des risques de Kelly scientifiquement fondée. Il a été développé spécifiquement pour le S&P500 (US500) sur M15 et associe croissance rapide du capital et risque contrôlé – une approche inspirée par les plus grands quants et investisseurs du monde. Avec un accent clair sur les phases d’accumulation et une formule de Kelly adaptée , l’EA offre un outil professionnel aux traders souhaitant exploiter le p
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis