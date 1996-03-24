Gold Gap
Anton Zverev
- Anton Zverev
In modo che in futuro possiamo entrare nel mercato durante i Gap:
Verrà venduta un'edizione limitata di 200-300 copie.
Raccomandazioni
- Coppia di valute: XAUUSD
- Periodo di tempo: qualsiasi
- Gestione del rischio: consiglio un rischio massimo di 0,01 lotti per $ 300
- Broker: il migliore è IC Markets, sono adatti solo i broker con time shift +3 GMT
Un gap nel Forex, o rottura del prezzo, è una situazione in cui il prezzo di apertura di un nuovo periodo di negoziazione (ad esempio, un giorno) differisce significativamente dal prezzo di chiusura del periodo precedente, creando una rottura o un gap sul grafico. Questo fenomeno si verifica spesso sul mercato Forex dopo i fine settimana o le festività, quando notizie importanti possono influenzare il prezzo delle valute.
- Lacuna comune:Un piccolo gap che spesso si verifica all'interno di un intervallo di negoziazione esistente e viene rapidamente chiuso.
- Divario di distacco:Indica la formazione di una nuova tendenza dopo un periodo di consolidamento.
- Divario incontrollato:Conferma la forza del trend attuale.
- Divario di esaurimento:Si verifica alla fine di un forte impulso sui prezzi.