Pure AI MT4

5


Consulente di trading unico per EURUSD
Si basa su un'architettura in cui ogni decisione di trading non è formata da un algoritmo monolitico, ma dall'interazione di blocchi logici indipendenti: filtri indicatori, condizioni di ingresso, uscite e regole di controllo.

IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere la guida all'installazione e le istruzioni di configurazione.

Caratteristiche principali: modularità e flessibilità
Il consulente è implementato come un insieme di componenti intercambiabili e configurabili:
Blocchi indicatori: implementano l'analisi utilizzando diversi indicatori tecnici. Per la coppia EURUSD, vengono utilizzati di default i seguenti:
Medie mobili (MA): per determinare la direzione principale del trend.
Indicatore RSI o MACD (selezionato dall'utente): come trigger per confermare il punto di ingresso.
Regole di ingresso e uscita: sono definite come un insieme di condizioni logiche (ad esempio: "trend rialzista" + "RSI inferiore a 30" = segnale di acquisto). Filtri e moduli aggiuntivi: consentono di aggiungere limiti di tempo, filtri per la volatilità, controllo dello spread, ecc.

Adattamento intelligente per EURUSD
La coppia EURUSD è caratterizzata da elevata liquidità, volatilità moderata e fasi di trend in rapida evoluzione. Per un lavoro efficace su questa coppia, il consulente offre:
Regolazione dinamica della sensibilità degli indicatori (ad esempio, periodi di media mobile, livelli di RSI e MACD).
Possibilità di scegliere i timeframe di analisi: il trend può essere determinato su H1 e i segnali possono essere confermati su M15.
Integrazione di un modulo di valutazione della volatilità, che consente di ignorare i falsi segnali nei momenti di forte espansione del range.

Requisiti minimi e raccomandazioni
Consiglio RoboForex - Conti con codice referral "dtas" Spread da 0 / Rendimento delle commissioni fino all'85%
Deposito iniziale minimo: $100
Timeframe - H1
Leva finanziaria non inferiore a 1:100, consigliata 1:500.
Tipo di conto: Copertura. Utilizza un VPS per far funzionare l'EA 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (obbligatorio).

Vantaggi:
Estensibilità: aggiunta di nuovi indicatori o filtri, senza modificare la logica di base.
Flessibilità: configurazione separata di ogni componente della strategia.
Testabilità: backtest isolati di ogni catena logica.
Affidabilità: riduzione della sovra-ottimizzazione grazie al test indipendente dei blocchi.


Recensioni 1
LD1899
26
LD1899 2025.06.21 10:57 
 

expert with great promises, 1 week that I use it and it has brought good results. I recommend everyone to buy this and the other products. Seller always available usually responds by the end of the day to all questions support also from the community.

Rispondi alla recensione