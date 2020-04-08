Support and Resistance Made Easy
### Domina i Mercati con il Rilevamento Professionale di Supporto e Resistenza
**Finalmente, un indicatore che fa tutto il lavoro pesante per te.**
Smetti di sforzare gli occhi cercando di identificare manualmente i livelli di supporto e resistenza sui grafici. Il nostro Indicatore SNR Automatico trasforma il tuo trading rivelando istantaneamente i livelli di prezzo critici che osservano i trader professionali!
#### Perché i Trader Stanno Passando al Rilevamento SNR Automatizzato
L'analisi manuale richiede ore e spesso perde livelli cruciali. Il nostro indicatore scansiona automaticamente l'azione dei prezzi, identificando sia i livelli principali che i punti di inversione minori che potrebbero determinare il successo o il fallimento dei tuoi trade. Non perderai mai più un altro livello chiave.
#### Quattro Potenti Funzionalità che Ti Distinguono
**Sistema di Allarme Intelligente**: Ricevi notifiche istantanee quando il prezzo si avvicina ai tuoi livelli critici. Non più fissare gli schermi — fai trading con fiducia sapendo che sarai avvisato di ogni opportunità.
**Opzioni di Visualizzazione Personalizzabili**: Passa tra la visualizzazione di Solo Supporto, Solo Resistenza o Entrambi con un solo clic. Concentrati esattamente su ciò che conta per la tua strategia di trading senza confusione sul grafico.
**Filtro Livelli Maggiori/Minori**: Alterna tra livelli maggiori e livelli minori a breve termine. Adatta la tua vista per corrispondere al tuo timeframe e stile di trading.
**Avvisi di Rifiuto Pinbar**: Il santo graal dei segnali di entrata — ricevi notifiche quando il prezzo raggiunge il tuo livello SNR E forma una pinbar di rifiuto. Questa combinazione è un eccellente componente dei sistemi di trading.
#### Un Componente Critico del tuo Sistema di Trading
Con il nostro Indicatore SNR potrai:
- Ridurre il tempo di analisi dell'80% migliorando al contempo l'accuratezza
- Non perdere mai un livello critico di supporto o resistenza
- Utilizzare questi livelli per entrate o uscite che completano il tuo sistema di trading