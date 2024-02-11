Drawdown Manager MT4 является важным инструментом для трейдеров, использующих MetaTrader 4, предназначенным для защиты вашего торгового капитала путем активного управления просадками и обеспечения безопасности ваших инвестиций. Идеально подходит как для индивидуальных трейдеров, так и для проприетарных торговых компаний, этот инструмент предоставляет надежное решение для поддержания целостности вашей торговой стратегии и безопасности капитала.

С такими продвинутыми функциями, как оповещения в реальном времени и настраиваемые параметры риска, Drawdown Manager MT4 гарантирует, что вы сможете эффективно контролировать и управлять своей торговой деятельностью. Независимо от того, хотите ли вы закрыть убыточные сделки или получать мгновенные уведомления, этот инструмент разработан для повышения вашей торговой эффективности и минимизации потенциальных убытков.

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Ключевые особенности

Всплывающие оповещения: Выдает всплывающие оповещения MetaTrader при сигнальных событиях, чтобы вы никогда не пропустили торговую установку.

Push-уведомления: Отправляет уведомления в реальном времени на ваше мобильное приложение MetaTrader для мониторинга на ходу.

Email-уведомления: Отправляет уведомления по электронной почте о сигнальных событиях для удаленного мониторинга, когда вы вдали от терминала.

Панель инструментов на графике: Отображает панель информации в реальном времени прямо на графике для мгновенного обзора статуса.

Безопасная торговая конфигурация: Устанавливает максимальные лимиты для открытых сделок, процент просадки и частоту торговли для эффективного управления рисками.

Настраиваемые параметры действий: Автоматизирует закрытие сделок, регулирует видимость графика и управляет действиями терминала на основе условий просадки.

Drawdown Manager MT4 является вашим надежным решением для снижения рисков при торговле на MetaTrader 4, обеспечивая защиту вашего капитала на протяжении всего вашего торгового пути.

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