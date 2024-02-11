Drawdown Manager MT4

Drawdown Manager MT4 является важным инструментом для трейдеров, использующих MetaTrader 4, предназначенным для защиты вашего торгового капитала путем активного управления просадками и обеспечения безопасности ваших инвестиций. Идеально подходит как для индивидуальных трейдеров, так и для проприетарных торговых компаний, этот инструмент предоставляет надежное решение для поддержания целостности вашей торговой стратегии и безопасности капитала.

С такими продвинутыми функциями, как оповещения в реальном времени и настраиваемые параметры риска, Drawdown Manager MT4 гарантирует, что вы сможете эффективно контролировать и управлять своей торговой деятельностью. Независимо от того, хотите ли вы закрыть убыточные сделки или получать мгновенные уведомления, этот инструмент разработан для повышения вашей торговой эффективности и минимизации потенциальных убытков.

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Ключевые особенности

  • Всплывающие оповещения: Выдает всплывающие оповещения MetaTrader при сигнальных событиях, чтобы вы никогда не пропустили торговую установку.
  • Push-уведомления: Отправляет уведомления в реальном времени на ваше мобильное приложение MetaTrader для мониторинга на ходу.
  • Email-уведомления: Отправляет уведомления по электронной почте о сигнальных событиях для удаленного мониторинга, когда вы вдали от терминала.
  • Панель инструментов на графике: Отображает панель информации в реальном времени прямо на графике для мгновенного обзора статуса.
  • Безопасная торговая конфигурация: Устанавливает максимальные лимиты для открытых сделок, процент просадки и частоту торговли для эффективного управления рисками.
  • Настраиваемые параметры действий: Автоматизирует закрытие сделок, регулирует видимость графика и управляет действиями терминала на основе условий просадки.

Drawdown Manager MT4 является вашим надежным решением для снижения рисков при торговле на MetaTrader 4, обеспечивая защиту вашего капитала на протяжении всего вашего торгового пути.

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Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Утилиты
Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок   Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Утилиты
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Утилиты
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
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Индикаторы
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FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Утилиты
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5 (1)
Индикаторы
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Индикаторы
Улучшите свой торговый опыт с Day and Week Separator MT5, мощным индикатором, предназначенным для plot настраиваемых разделительных линий для дней и недель. Этот инструмент идеально подходит для трейдеров, стремящихся ориентироваться в сложностях различных часовых поясов брокеров, обеспечивая ясность и точность в их анализе графиков. Четко обозначая торговые сессии и переходы между днями и неделями, Day and Week Separator MT5 значительно улучшает способность трейдеров планировать и реализовывать
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5 (1)
Утилиты
Представляем STM Trade Panel MT4, необходимую утилиту, разработанную специально для трейдеров, использующих MetaTrader 4. Этот мощный инструмент упрощает выполнение и управление сделками, обеспечивая оптимизированный опыт как для новичков, так и для опытных трейдеров, стремящихся повысить свою торговую эффективность. STM Trade Panel MT4 предлагает ключевые преимущества, такие как размещение заказов в один клик и настраиваемые параметры торговли, что позволяет пользователям быстро реагировать на
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Утилиты
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1 (1)
Индикаторы
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Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Повысьте точность своих торговых решений с помощью   Angle of Moving Average MT4 , инновационного индикатора, который измеряет угол наклона скользящих средних, предоставляя ясное понимание направления и силы тренда. Основанный на принципе измерения углового наклона скользящих средних за определенное количество баров, этот инструмент стал основой технического анализа с момента его появления в торговых сообществах около 2010 года. Широко обсуждаемый на форумах, таких как Forex Factory, и высоко о
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Эксперты
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skycheok
49
skycheok 2024.04.12 07:28 
 

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