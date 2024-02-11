Drawdown Manager MT4

Drawdown Manager MT4 est un Expert Advisor robuste pour MetaTrader 4, conçu comme un protecteur de capital pour gérer les trades et protéger votre compte de trading. Cet outil a été spécifiquement développé pour les entreprises de trading propriétaire, améliorant votre expérience de trading grâce à des fonctionnalités avancées de gestion des risques, garantissant la sécurité de vos investissements. Il surveille et contrôle les activités de trading sans exécuter de trades, se concentrant sur la protection du capital et l’optimisation des performances du compte.

Remarque : Téléchargez et testez la version démo de Drawdown Manager MT4 sur votre compte démo ici.

Vous pouvez télécharger la version MT5 ici : Drawdown Manager MT5

Vous pouvez télécharger la version complète pour MT4 ici : Drawdown Manager MT4

Pour une documentation détaillée : Guide des Paramètres Détaillé

Fonctionnalités :

  • Paramètres généraux : Configurez des paramètres essentiels tels que le Magic Number pour l’identification des trades, des montants de perte fixes ou des limites basées sur un pourcentage, alignés sur votre stratégie de risque.
  • Swaps et commissions : Activez la surveillance des frais de swap et de commission pour garantir que les coûts correspondent à vos objectifs de trading.
  • Paramètres de protection : Définissez des limites maximales pour les trades ouverts, les positions longues/courtes, les ordres en attente, les pourcentages de drawdown et le nombre de trades par jour/semaine/mois pour un contrôle efficace des risques.
  • Paramètres d’actions : Automatisez la fermeture des trades pendant les drawdowns, ajustez la visibilité des graphiques, contrôlez la fermeture du terminal et, si nécessaire, fermez uniquement le trade avec la plus grande perte.
  • Paramètres d’affichage : Personnalisez l’apparence du tableau de bord, y compris les dimensions du panneau, la taille du texte et les couleurs des titres, étiquettes et valeurs pour une meilleure lisibilité.
  • Paramètres d’alertes : Activez les notifications via des alertes, des notifications système ou des e-mails pour rester informé des activités de trading et des seuils de risque.

Remarque : Drawdown Manager MT4 est un outil indispensable pour les traders et les entreprises de trading propriétaire cherchant à protéger leur capital et à gérer les risques. Il offre une supervision complète des trades et des mesures de protection personnalisables, alignées sur votre stratégie de trading, mais ne garantit pas de profits.

Conseil important :
Ceci est un outil professionnel de gestion des trades, pas un système de génération de profits. Assurez-vous de le configurer correctement en fonction de votre tolérance au risque :

  • Testez minutieusement sur un compte démo avant de l’utiliser en réel.
  • Des mises à jour régulières et des configurations optimisées sont publiées périodiquement. Consultez le blog MQL5 dans la section documentation ci-dessus pour les dernières recommandations.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.


Filtrer:
skycheok
49
skycheok 2024.04.12 07:28 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis