- MonthName
- ShortMonthName
- DayName
- ShortDayName
- DaysInMonth
- DateTime
- Date
- Time
- Sec
- Min
- Hour
- Day
- Mon
- Year
- SecDec
- SecInc
- MinDec
- MinInc
- HourDec
- HourInc
- DayDec
- DayInc
- MonDec
- MonInc
- YearDec
- YearInc
CDateTime
CDateTime è una struttura per lavorare con data ed ora.
Descrizione
CDateTime è una struttura derivata da MqlDateTime, è usata per le operazioni con data e ora nei controlli.
Dichiarazione
|
struct CDateTime
Titolo
|
#include <Tools\DateTime.mqh>
Metodi della Classe
|
Proprietà
|
|
Ottiene nome del mese
|
Ottiene nome breve del mese
|
Ottiene il nome completo del giorno in una settimana
|
Ottiene breve nome del giorno in una settimana
|
Ottiene il numero di giorni nel mese
|
Medoti Get/Set
|
|
Metodi Gets/Sets data ed ora
|
Imposta la data
|
Imposta l'ora
|
Imposta secondi
|
Imposta minuti
|
Imposta ora
|
Imposta giorno del mese
|
Imposta mese
|
Imposta l'anno
|
Metodi aggiuntivi
|
|
Sottrae un determinato numero di secondi
|
Aggiunge il numero specificato di secondi
|
Sottrae il numero di minuti specificato
|
Aggiunge il numero specificato di minuti
|
Sottrae un determinato numero di ore
|
Aggiunge un determinato numero di ore
|
Sottrae un determinato numero di giorni
|
Aggiunge un determinato numero di giorni
|
Sottrae un determinato numero di mesi
|
Aggiunge il numero specificato di mesi
|
Sottrae un determinato numero di anni
|
Aggiunge un determinato numero di anni