DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCDateTime 

CDateTime

CDateTime è una struttura per lavorare con data ed ora.

Descrizione

CDateTime è una struttura derivata da MqlDateTime, è usata per le operazioni con data e ora nei controlli.

Dichiarazione

   struct CDateTime

Titolo

   #include <Tools\DateTime.mqh>

Metodi della Classe

Proprietà

 

MonthName

Ottiene nome del mese

ShortMonthName

Ottiene nome breve del mese

DayName

Ottiene il nome completo del giorno in una settimana

ShortDayName

Ottiene breve nome del giorno in una settimana

DaysInMonth

Ottiene il numero di giorni nel mese

Medoti Get/Set

 

DateTime

Metodi Gets/Sets data ed ora

Date

Imposta la data

Time

Imposta l'ora

Sec

Imposta secondi

Min

Imposta minuti

Hour

Imposta ora

Day

Imposta giorno del mese

Mon

Imposta mese

Year

Imposta l'anno

Metodi aggiuntivi

 

SecDec

Sottrae un determinato numero di secondi

SecInc

Aggiunge il numero specificato di secondi

MinDec

Sottrae il numero di minuti specificato

MinInc

Aggiunge il numero specificato di minuti

HourDec

Sottrae un determinato numero di ore

HourInc

Aggiunge un determinato numero di ore

DayDec

Sottrae un determinato numero di giorni

DayInc

Aggiunge un determinato numero di giorni

MonDec

Sottrae un determinato numero di mesi

MonInc

Aggiunge il numero specificato di mesi

YearDec

Sottrae un determinato numero di anni

YearInc

Aggiunge un determinato numero di anni

 