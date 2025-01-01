CRect
CRect è una classe dell'area rettangolare del chart.
Descrizione
CRect è una classe dell'area, è definita da due coordinate degli angoli superiore sinistro e inferiore destro di un rettangolo in coordinate Cartesiane.
Dichiarazione
class CRect
Titolo
#include <Controls\Rect.mqh>
Metodi della Classe
Proprietà
Ottiene/Imposta la coordinata X nell'angolo in alto a sinistra
Ottiene/Imposta la coordinata Y dell'angolo in alto a sinistra
Ottiene/Imposta la coordinata X nell'angolo in basso a destra
Ottiene/Imposta la coordinata Y dell'angolo in basso a destra
Ottiene/Imposta la larghezza
Ottiene/Imposta l'altezza
Imposta le nuove coordinate dell'area utilizzando le coordinate della classe CRect
Imposta nuove coordinate della classe CRect
Esegue lo slittamento relativo delle coordinate CRect
Controlla se il punto è all'interno dell'area della classe CRect
Metodi aggiuntivi
Ottiene le coordinate dell'area come stringa