DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCRect 

CRect

CRect è una classe dell'area rettangolare del chart.

Descrizione

CRect è una classe dell'area, è definita da due coordinate degli angoli superiore sinistro e inferiore destro di un rettangolo in coordinate Cartesiane.

Dichiarazione

   class CRect

Titolo

   #include <Controls\Rect.mqh>

Metodi della Classe

Proprietà

 

Left

Ottiene/Imposta la coordinata X nell'angolo in alto a sinistra

Top

Ottiene/Imposta la coordinata Y dell'angolo in alto a sinistra

Right

Ottiene/Imposta la coordinata X nell'angolo in basso a destra

Bottom

Ottiene/Imposta la coordinata Y dell'angolo in basso a destra

Larghezza

Ottiene/Imposta la larghezza

Altezza

Ottiene/Imposta l'altezza

SetBound

Imposta le nuove coordinate dell'area utilizzando le coordinate della classe CRect

Move

Imposta nuove coordinate della classe CRect

Shift

Esegue lo slittamento relativo delle coordinate CRect

Contains

Controlla se il punto è all'interno dell'area della classe CRect

Metodi aggiuntivi

 

Format

Ottiene le coordinate dell'area come stringa

 