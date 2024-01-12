Implementare i modelli ONNX in classi
Introduzione
Nell'articolo precedente, abbiamo utilizzato due modelli ONNX per organizzare il classificatore di voto. L'intero testo sorgente è stato organizzato come un unico file MQL5. L'intero codice è stato suddiviso in funzioni. Ma se provassimo a scambiare i modelli? O aggiungere un altro modello? Il testo originale diventerà ancora più grande. Proviamo l'approccio orientato agli oggetti.
1. Quali modelli utilizzeremo?
Nel precedente classificatore di voto, abbiamo utilizzato un modello di classificazione e un modello di regressione. Nel modello di regressione, invece della previsione del movimento del prezzo (in calo, in rialzo, senza variazioni), otteniamo il prezzo previsto utilizzato per calcolare la classe. Tuttavia, in questo caso, non disponiamo di una distribuzione di probabilità per classe, il che non consente il cosiddetto "voto morbido".
Abbiamo preparato 3 modelli di classificazione. Due modelli sono già stati utilizzati nell'articolo "Un esempio di come assemblare i modelli ONNX in MQL5". Il primo modello (regressione) è stato convertito in un modello di classificazione. L’addestramento è stato condotto su una serie di 10 prezzi OHLC. Il secondo modello è quello di classificazione. L'addestramento è stato condotto su una serie di 63 prezzi di Chiusura.
Infine, c'è un altro modello. Il modello di classificazione è stato addestrato su una serie di 30 prezzi di Chiusura e su una serie di medie mobili semplici con periodi di media di 21 e 34. Non abbiamo fatto alcuna ipotesi sull'intersezione delle medie mobili con il grafico delle Chiusure, ne tra di loro - tutti i pattern saranno calcolati e ricordati dalla rete sotto forma di matrici di coefficienti tra gli strati.
Tutti i modelli sono stati addestrati sui dati del server MetaQuotes-Demo, EURUSD D1 dal 2010.01.01 al 2023.01.01. Gli script di addestramento per tutti e tre i modelli sono scritti in Python e sono allegati a questo articolo. Non forniremo qui i loro codici sorgente per non distogliere l'attenzione del lettore dall'argomento principale del nostro articolo.
2. È necessaria una classe base per tutti i modelli
Ci sono tre modelli. Ognuno di essi si differenzia dagli altri per le dimensioni e la preparazione dei dati di input. Tutti i modelli presentano la stessa interfaccia. Le classi di tutti i modelli devono essere ereditate dalla stessa classe base.
Proviamo a rappresentare la classe base.
//+------------------------------------------------------------------+ //| ModelSymbolPeriod.mqh | //| Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ //--- price movement prediction #define PRICE_UP 0 #define PRICE_SAME 1 #define PRICE_DOWN 2 //+------------------------------------------------------------------+ //| Base class for models based on trained symbol and period | //+------------------------------------------------------------------+ class CModelSymbolPeriod { protected: long m_handle; // created model session handle string m_symbol; // symbol of trained data ENUM_TIMEFRAMES m_period; // timeframe of trained data datetime m_next_bar; // time of next bar (we work at bar begin only) double m_class_delta; // delta to recognize "price the same" in regression models public: //+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CModelSymbolPeriod(const string symbol,const ENUM_TIMEFRAMES period,const double class_delta=0.0001) { m_handle=INVALID_HANDLE; m_symbol=symbol; m_period=period; m_next_bar=0; m_class_delta=class_delta; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Destructor | //+------------------------------------------------------------------+ ~CModelSymbolPeriod(void) { Shutdown(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| virtual stub for Init | //+------------------------------------------------------------------+ virtual bool Init(const string symbol,const ENUM_TIMEFRAMES period) { return(false); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check for initialization, create model | //+------------------------------------------------------------------+ bool CheckInit(const string symbol,const ENUM_TIMEFRAMES period,const uchar& model[]) { //--- check symbol, period if(symbol!=m_symbol || period!=m_period) { PrintFormat("Model must work with %s,%s",m_symbol,EnumToString(m_period)); return(false); } //--- create a model from static buffer m_handle=OnnxCreateFromBuffer(model,ONNX_DEFAULT); if(m_handle==INVALID_HANDLE) { Print("OnnxCreateFromBuffer error ",GetLastError()); return(false); } //--- ok return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Release ONNX session | //+------------------------------------------------------------------+ void Shutdown(void) { if(m_handle!=INVALID_HANDLE) { OnnxRelease(m_handle); m_handle=INVALID_HANDLE; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check for continue OnTick | //+------------------------------------------------------------------+ virtual bool CheckOnTick(void) { //--- check new bar if(TimeCurrent()<m_next_bar) return(false); //--- set next bar time m_next_bar=TimeCurrent(); m_next_bar-=m_next_bar%PeriodSeconds(m_period); m_next_bar+=PeriodSeconds(m_period); //--- work on new day bar return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| virtual stub for PredictPrice (regression model) | //+------------------------------------------------------------------+ virtual double PredictPrice(void) { return(DBL_MAX); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Predict class (regression -> classification) | //+------------------------------------------------------------------+ virtual int PredictClass(void) { double predicted_price=PredictPrice(); if(predicted_price==DBL_MAX) return(-1); int predicted_class=-1; double last_close=iClose(m_symbol,m_period,1); //--- classify predicted price movement double delta=last_close-predicted_price; if(fabs(delta)<=m_class_delta) predicted_class=PRICE_SAME; else { if(delta<0) predicted_class=PRICE_UP; else predicted_class=PRICE_DOWN; } //--- return predicted class return(predicted_class); } }; //+------------------------------------------------------------------+
La classe base può essere utilizzata sia per i modelli di regressione che per quelli di classificazione. È sufficiente implementare il metodo appropriato nella classe discendente — PredictPrice o PredictClass.
La classe base imposta il simbolo-periodo con cui il modello deve lavorare (i dati su cui il modello è stato addestrato). La classe base controlla anche che l'EA che utilizza il modello lavori con il simbolo-periodo richiesto e crea una sessione ONNX per eseguire il modello. La classe base prevede il lavoro solo all'inizio di una nuova barra.
3. Classe del primo modello
Il nostro primo modello si chiama model.eurusd.D1.10.class.onnx, che è un modello di classificazione addestrato su EURUSD D1 su una serie di 10 prezzi OHLC.
//+------------------------------------------------------------------+ //| ModelEurusdD1_10Class.mqh | //| Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #include "ModelSymbolPeriod.mqh" #resource "Python/model.eurusd.D1.10.class.onnx" as uchar model_eurusd_D1_10_class[] //+------------------------------------------------------------------+ //| ONNX-model wrapper class | //+------------------------------------------------------------------+ class CModelEurusdD1_10Class : public CModelSymbolPeriod { private: int m_sample_size; public: //+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CModelEurusdD1_10Class(void) : CModelSymbolPeriod("EURUSD",PERIOD_D1) { m_sample_size=10; } //+------------------------------------------------------------------+ //| ONNX-model initialization | //+------------------------------------------------------------------+ virtual bool Init(const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period) { //--- check symbol, period, create model if(!CModelSymbolPeriod::CheckInit(symbol,period,model_eurusd_D1_10_class)) { Print("model_eurusd_D1_10_class : initialization error"); return(false); } //--- since not all sizes defined in the input tensor we must set them explicitly //--- first index - batch size, second index - series size, third index - number of series (OHLC) const long input_shape[] = {1,m_sample_size,4}; if(!OnnxSetInputShape(m_handle,0,input_shape)) { Print("model_eurusd_D1_10_class : OnnxSetInputShape error ",GetLastError()); return(false); } //--- since not all sizes defined in the output tensor we must set them explicitly //--- first index - batch size, must match the batch size of the input tensor //--- second index - number of classes (up, same or down) const long output_shape[] = {1,3}; if(!OnnxSetOutputShape(m_handle,0,output_shape)) { Print("model_eurusd_D1_10_class : OnnxSetOutputShape error ",GetLastError()); return(false); } //--- ok return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Predict class | //+------------------------------------------------------------------+ virtual int PredictClass(void) { static matrixf input_data(m_sample_size,4); // matrix for prepared input data static vectorf output_data(3); // vector to get result static matrix mm(m_sample_size,4); // matrix of horizontal vectors Mean static matrix ms(m_sample_size,4); // matrix of horizontal vectors Std static matrix x_norm(m_sample_size,4); // matrix for prices normalize //--- prepare input data matrix rates; //--- request last bars if(!rates.CopyRates(m_symbol,m_period,COPY_RATES_OHLC,1,m_sample_size)) return(-1); //--- get series Mean vector m=rates.Mean(1); //--- get series Std vector s=rates.Std(1); //--- prepare matrices for prices normalization for(int i=0; i<m_sample_size; i++) { mm.Row(m,i); ms.Row(s,i); } //--- the input of the model must be a set of vertical OHLC vectors x_norm=rates.Transpose(); //--- normalize prices x_norm-=mm; x_norm/=ms; //--- run the inference input_data.Assign(x_norm); if(!OnnxRun(m_handle,ONNX_NO_CONVERSION,input_data,output_data)) return(-1); //--- evaluate prediction return(int(output_data.ArgMax())); } }; //+------------------------------------------------------------------+
Come già detto in precedenza: "Ci sono tre modelli. Ognuno di essi si differenzia dagli altri per le dimensioni e la preparazione dei dati in input". Abbiamo ridefinito solo due metodi — Init e PredictClass. Gli stessi metodi saranno ridefiniti in altre due classi per gli altri due modelli.
Il metodo Init richiama il metodo della classe base CheckInit, dove viene creata una sessione per il nostro modello ONNX e vengono impostate esplicitamente le dimensioni dei tensori di input e output. Qui ci sono più commenti che codice.
Il metodo PredictClass prevede esattamente la stessa preparazione dei dati di input che si usa per l'addestramento del modello. L'input è una matrice di prezzi OHLC normalizzati.
4. Verifichiamo come funziona
Per testare le prestazioni della nostra classe è stato creato un Expert Advisor molto compatto.
//+------------------------------------------------------------------+ //| ONNX.eurusd.D1.Prediction.mq5 | //| Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "ModelEurusdD1_10Class.mqh" #include <Trade\Trade.mqh> input double InpLots = 1.0; // Lots amount to open position CModelEurusdD1_10Class ExtModel; CTrade ExtTrade; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { if(!ExtModel.Init(_Symbol,_Period)) return(INIT_FAILED); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { ExtModel.Shutdown(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { if(!ExtModel.CheckOnTick()) return; //--- predict next price movement int predicted_class=ExtModel.PredictClass(); //--- check trading according to prediction if(predicted_class>=0) if(PositionSelect(_Symbol)) CheckForClose(predicted_class); else CheckForOpen(predicted_class); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check for open position conditions | //+------------------------------------------------------------------+ void CheckForOpen(const int predicted_class) { ENUM_ORDER_TYPE signal=WRONG_VALUE; //--- check signals if(predicted_class==PRICE_DOWN) signal=ORDER_TYPE_SELL; // sell condition else { if(predicted_class==PRICE_UP) signal=ORDER_TYPE_BUY; // buy condition } //--- open position if possible according to signal if(signal!=WRONG_VALUE && TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED)) { double price=SymbolInfoDouble(_Symbol,(signal==ORDER_TYPE_SELL) ? SYMBOL_BID : SYMBOL_ASK); ExtTrade.PositionOpen(_Symbol,signal,InpLots,price,0,0); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check for close position conditions | //+------------------------------------------------------------------+ void CheckForClose(const int predicted_class) { bool bsignal=false; //--- position already selected before long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE); //--- check signals if(type==POSITION_TYPE_BUY && predicted_class==PRICE_DOWN) bsignal=true; if(type==POSITION_TYPE_SELL && predicted_class==PRICE_UP) bsignal=true; //--- close position if possible if(bsignal && TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED)) { ExtTrade.PositionClose(_Symbol,3); //--- open opposite CheckForOpen(predicted_class); } } //+------------------------------------------------------------------+
Poiché il modello è stato addestrato sui dati dei prezzi fino al 2023, lanciamo il test a partire dal 1° gennaio 2023.
Il risultato viene visualizzato di seguito:
Come possiamo vedere, il modello è perfettamente funzionante.
5. Classe del secondo modello
Il secondo modello si chiama model.eurusd.D1.30.class.onnx. Il modello di classificazione addestrato su EURUSD D1 su una serie di 30 prezzi Close e due medie mobili semplici con periodi di mediazione di 21 e 34.
//+------------------------------------------------------------------+ //| ModelEurusdD1_30Class.mqh | //| Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #include "ModelSymbolPeriod.mqh" #resource "Python/model.eurusd.D1.30.class.onnx" as uchar model_eurusd_D1_30_class[] //+------------------------------------------------------------------+ //| ONNX-model wrapper class | //+------------------------------------------------------------------+ class CModelEurusdD1_30Class : public CModelSymbolPeriod { private: int m_sample_size; int m_fast_period; int m_slow_period; int m_sma_fast; int m_sma_slow; public: //+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CModelEurusdD1_30Class(void) : CModelSymbolPeriod("EURUSD",PERIOD_D1) { m_sample_size=30; m_fast_period=21; m_slow_period=34; m_sma_fast=INVALID_HANDLE; m_sma_slow=INVALID_HANDLE; } //+------------------------------------------------------------------+ //| ONNX-model initialization | //+------------------------------------------------------------------+ virtual bool Init(const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period) { //--- check symbol, period, create model if(!CModelSymbolPeriod::CheckInit(symbol,period,model_eurusd_D1_30_class)) { Print("model_eurusd_D1_30_class : initialization error"); return(false); } //--- since not all sizes defined in the input tensor we must set them explicitly //--- first index - batch size, second index - series size, third index - number of series (Close, MA fast, MA slow) const long input_shape[] = {1,m_sample_size,3}; if(!OnnxSetInputShape(m_handle,0,input_shape)) { Print("model_eurusd_D1_30_class : OnnxSetInputShape error ",GetLastError()); return(false); } //--- since not all sizes defined in the output tensor we must set them explicitly //--- first index - batch size, must match the batch size of the input tensor //--- second index - number of classes (up, same or down) const long output_shape[] = {1,3}; if(!OnnxSetOutputShape(m_handle,0,output_shape)) { Print("model_eurusd_D1_30_class : OnnxSetOutputShape error ",GetLastError()); return(false); } //--- indicators m_sma_fast=iMA(m_symbol,m_period,m_fast_period,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE); m_sma_slow=iMA(m_symbol,m_period,m_slow_period,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE); if(m_sma_fast==INVALID_HANDLE || m_sma_slow==INVALID_HANDLE) { Print("model_eurusd_D1_30_class : cannot create indicator"); return(false); } //--- ok return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Predict class | //+------------------------------------------------------------------+ virtual int PredictClass(void) { static matrixf input_data(m_sample_size,3); // matrix for prepared input data static vectorf output_data(3); // vector to get result static matrix x_norm(m_sample_size,3); // matrix for prices normalize static vector vtemp(m_sample_size); static double ma_buffer[]; //--- request last bars if(!vtemp.CopyRates(m_symbol,m_period,COPY_RATES_CLOSE,1,m_sample_size)) return(-1); //--- get series Mean double m=vtemp.Mean(); //--- get series Std double s=vtemp.Std(); //--- normalize vtemp-=m; vtemp/=s; x_norm.Col(vtemp,0); //--- fast sma if(CopyBuffer(m_sma_fast,0,1,m_sample_size,ma_buffer)!=m_sample_size) return(-1); vtemp.Assign(ma_buffer); m=vtemp.Mean(); s=vtemp.Std(); vtemp-=m; vtemp/=s; x_norm.Col(vtemp,1); //--- slow sma if(CopyBuffer(m_sma_slow,0,1,m_sample_size,ma_buffer)!=m_sample_size) return(-1); vtemp.Assign(ma_buffer); m=vtemp.Mean(); s=vtemp.Std(); vtemp-=m; vtemp/=s; x_norm.Col(vtemp,2); //--- run the inference input_data.Assign(x_norm); if(!OnnxRun(m_handle,ONNX_NO_CONVERSION,input_data,output_data)) return(-1); //--- evaluate prediction return(int(output_data.ArgMax())); } }; //+------------------------------------------------------------------+
Come nella classe precedente, il metodo della classe base CheckInit viene richiamato nel metodo Init. Nel metodo della classe base, viene creata una sessione per il modello ONNX e vengono impostate esplicitamente le dimensioni dei tensori di ingresso e di uscita.
Il metodo PredictClass fornisce una serie di 30 chiusure precedenti e le medie mobili calcolate. I dati vengono normalizzati come nell'addestramento.
Vediamo come funziona questo modello. Per fare questo, modifichiamo solo due stringhe dell’EA test
#include "ModelEurusdD1_30Class.mqh" #include <Trade\Trade.mqh> input double InpLots = 1.0; // Lots amount to open position CModelEurusdD1_30Class ExtModel; CTrade ExtTrade;
I parametri del test sono gli stessi.
Vediamo che il modello funziona.
6. Classe del terzo modello
L'ultimo modello si chiama model.eurusd.D1.63.class.onnx. Il modello di classificazione addestrato su EURUSD D1 su una serie di 63 prezzi Close.
//+------------------------------------------------------------------+ //| ModelEurusdD1_63.mqh | //| Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #include "ModelSymbolPeriod.mqh" #resource "Python/model.eurusd.D1.63.class.onnx" as uchar model_eurusd_D1_63_class[] //+------------------------------------------------------------------+ //| ONNX-model wrapper class | //+------------------------------------------------------------------+ class CModelEurusdD1_63Class : public CModelSymbolPeriod { private: int m_sample_size; public: //+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CModelEurusdD1_63Class(void) : CModelSymbolPeriod("EURUSD",PERIOD_D1,0.0001) { m_sample_size=63; } //+------------------------------------------------------------------+ //| ONNX-model initialization | //+------------------------------------------------------------------+ virtual bool Init(const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period) { //--- check symbol, period, create model if(!CModelSymbolPeriod::CheckInit(symbol,period,model_eurusd_D1_63_class)) { Print("model_eurusd_D1_63_class : initialization error"); return(false); } //--- since not all sizes defined in the input tensor we must set them explicitly //--- first index - batch size, second index - series size const long input_shape[] = {1,m_sample_size}; if(!OnnxSetInputShape(m_handle,0,input_shape)) { Print("model_eurusd_D1_63_class : OnnxSetInputShape error ",GetLastError()); return(false); } //--- since not all sizes defined in the output tensor we must set them explicitly //--- first index - batch size, must match the batch size of the input tensor //--- second index - number of classes (up, same or down) const long output_shape[] = {1,3}; if(!OnnxSetOutputShape(m_handle,0,output_shape)) { Print("model_eurusd_D1_63_class : OnnxSetOutputShape error ",GetLastError()); return(false); } //--- ok return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Predict class | //+------------------------------------------------------------------+ virtual int PredictClass(void) { static vectorf input_data(m_sample_size); // vector for prepared input data static vectorf output_data(3); // vector to get result //--- request last bars if(!input_data.CopyRates(m_symbol,m_period,COPY_RATES_CLOSE,1,m_sample_size)) return(-1); //--- get series Mean float m=input_data.Mean(); //--- get series Std float s=input_data.Std(); //--- normalize prices input_data-=m; input_data/=s; //--- run the inference if(!OnnxRun(m_handle,ONNX_NO_CONVERSION,input_data,output_data)) return(-1); //--- evaluate prediction return(int(output_data.ArgMax())); } }; //+------------------------------------------------------------------+
Questo è il modello più semplice dei tre. Ecco perché il codice del metodo PredictClass è così compatto.
Cambiamo di nuovo due stringhe nell'EA
#include "ModelEurusdD1_63Class.mqh" #include <Trade\Trade.mqh> input double InpLots = 1.0; // Lots amount to open position CModelEurusdD1_63Class ExtModel; CTrade ExtTrade;
Avviare il test con le stesse impostazioni.
Il modello funziona.
7. Raccolta di tutti i modelli in un unico EA. Voto duro (Hard voting)
Tutti e tre i modelli hanno dimostrato la loro capacità di lavoro. Ora cerchiamo di combinare i loro sforzi. Organizziamo una votazione di modelli.
Prè dichiarazioni e definizioni
#include "ModelEurusdD1_10Class.mqh" #include "ModelEurusdD1_30Class.mqh" #include "ModelEurusdD1_63Class.mqh" #include <Trade\Trade.mqh> input double InpLots = 1.0; // Lots amount to open position CModelSymbolPeriod *ExtModels[3]; CTrade ExtTrade;
Funzione OnInit
int OnInit() { ExtModels[0]=new CModelEurusdD1_10Class; ExtModels[1]=new CModelEurusdD1_30Class; ExtModels[2]=new CModelEurusdD1_63Class; for(long i=0; i<ExtModels.Size(); i++) if(!ExtModels[i].Init(_Symbol,_Period)) return(INIT_FAILED); //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
Funzione OnTick
void OnTick() { for(long i=0; i<ExtModels.Size(); i++) if(!ExtModels[i].CheckOnTick()) return; //--- predict next price movement int returned[3]={0,0,0}; //--- collect returned classes for(long i=0; i<ExtModels.Size(); i++) { int pred=ExtModels[i].PredictClass(); if(pred>=0) returned[pred]++; } //--- get one prediction for all models int predicted_class=-1; //--- count votes for predictions for(int n=0; n<3; n++) { if(returned[n]>=2) { predicted_class=n; break; } } //--- check trading according to prediction if(predicted_class>=0) if(PositionSelect(_Symbol)) CheckForClose(predicted_class); else CheckForOpen(predicted_class); }
La maggioranza dei voti viene calcolata in base all'equazione <numero totale di voti>/2 + 1. Per un totale di 3 voti, la maggioranza è di 2 voti. Si tratta di un cosiddetto "voto duro".
Il risultato del test è ancora con le stesse impostazioni.
Ricordiamo il lavoro di tutti e tre i modelli separatamente, ovvero il numero di operazioni profittevoli e non profittevoli. Primo modello - 11 : 3, secondo - 6 : 1, terzo - 16 : 10.
Sembra che abbiamo migliorato il risultato con l'aiuto di un voto duro - 16 : 4. Ma, naturalmente, è necessario esaminare i rapporti completi e i grafici del test.
8. Voto morbido (Soft voting)
Il voto morbido si differenzia da quello duro perché non viene preso in considerazione il numero di voti, ma la somma delle probabilità di tutte e tre le classi di tutti e tre i modelli. La classe viene scelta tramite la probabilità più alta.
Per garantire un voto morbido, è necessario apportare alcune modifiche.
Nella classe base:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Predict class (regression -> classification) | //+------------------------------------------------------------------+ virtual int PredictClass(vector& probabilities) { ... //--- set predicted probability as 1.0 probabilities.Fill(0); if(predicted_class<(int)probabilities.Size()) probabilities[predicted_class]=1; //--- and return predicted class return(predicted_class); }
Nelle classi discendenti:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Predict class | //+------------------------------------------------------------------+ virtual int PredictClass(vector& probabilities) { ... //--- evaluate prediction probabilities.Assign(output_data); return(int(output_data.ArgMax())); }
Nell'EA:
#include "ModelEurusdD1_10Class.mqh" #include "ModelEurusdD1_30Class.mqh" #include "ModelEurusdD1_63Class.mqh" #include <Trade\Trade.mqh> enum EnVotes { Two=2, // Two votes Three=3, // Three votes Soft=4 // Soft voting }; input double InpLots = 1.0; // Lots amount to open position input EnVotes InpVotes = Two; // Votes to make trade decision CModelSymbolPeriod *ExtModels[3]; CTrade ExtTrade;
void OnTick() { for(long i=0; i<ExtModels.Size(); i++) if(!ExtModels[i].CheckOnTick()) return; //--- predict next price movement int returned[3]={0,0,0}; vector soft=vector::Zeros(3); //--- collect returned classes for(long i=0; i<ExtModels.Size(); i++) { vector prob(3); int pred=ExtModels[i].PredictClass(prob); if(pred>=0) { returned[pred]++; soft+=prob; } } //--- get one prediction for all models int predicted_class=-1; //--- soft or hard voting if(InpVotes==Soft) predicted_class=(int)soft.ArgMax(); else { //--- count votes for predictions for(int n=0; n<3; n++) { if(returned[n]>=InpVotes) { predicted_class=n; break; } } } //--- check trading according to prediction if(predicted_class>=0) if(PositionSelect(_Symbol)) CheckForClose(predicted_class); else CheckForOpen(predicted_class); }
Le impostazioni del test sono le stesse. Negli input, selezionare Soft.
Il risultato è il seguente.
Operazioni redditizie — 15, operazioni non redditizie — 3. Anche in termini monetari, il voto duro si è rivelato migliore del voto morbido.
Vediamo il risultato di una votazione all'unanimità, cioè con un numero di voti pari a 3.
Trading molto conservativo. L'unica operazione non profittevole è stata chiusa alla fine dei test (forse, non era profittevole).
Nota importante: Notare che i modelli utilizzati nell'articolo sono presentati solo per dimostrare come lavorare con i modelli ONNX utilizzando il linguaggio MQL5. L'Expert Advisor non è destinato al trading su conti reali.
Conclusioni
In questo articolo abbiamo mostrato come la programmazione orientata agli oggetti faciliti la scrittura dei programmi. Tutte le complessità dei modelli sono nascoste nelle loro classi (i modelli possono essere molto più complessi di quelli che abbiamo presentato come esempio). Il resto della "complessità" si inserisce in 45 stringhe della funzione OnTick.
È davvero interessante, grazie mille.
Nel file ML ONNX.eurusd.D1.30.class.Training.py allegato all'articolo, ci sono le seguenti righe di codice (riga 48 - 59) in def collect_dataset():
Qual è la logica dietro la riga evidenziata sopra?
La classificazione si basa sulla differenza tra il 'ma_slow' del primo campione(x[0][-1]) e il 'close' del nuovo target(w.iloc[-1]['close']). Inoltre ci sarebbe una differenza di tempo di'sample_size-1'.
Inoltre:
if delta>0: y = 1, 0, 0
non dovrebbe essere y = 0,0,1? Cioè un segnale di vendita.
Analogamente a ONNX.eurusd.D1.10.class.Training.py in def collect_dataset(), riga45-47:
x = w[['open', 'high', 'low', 'close']].iloc[:-1].values delta = x[3][-1] - w.iloc[-1]['close']Come? La classificazione si basa sulla differenza tra il 'close' del quarto campione(x[3][-1]) e il 'close' del nuovo target(w.iloc[-1]['close']); e ci sarebbe una differenza temporale di'sample_size-4'.