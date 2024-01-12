MetaTrader 5 / Esempi
Implementare i modelli ONNX in classi

Implementare i modelli ONNX in classi

695 3
MetaQuotes
MetaQuotes

Introduzione

Nell'articolo precedente, abbiamo utilizzato due modelli ONNX per organizzare il classificatore di voto. L'intero testo sorgente è stato organizzato come un unico file MQL5. L'intero codice è stato suddiviso in funzioni. Ma se provassimo a scambiare i modelli? O aggiungere un altro modello? Il testo originale diventerà ancora più grande. Proviamo l'approccio orientato agli oggetti.


1. Quali modelli utilizzeremo?

Nel precedente classificatore di voto, abbiamo utilizzato un modello di classificazione e un modello di regressione. Nel modello di regressione, invece della previsione del movimento del prezzo (in calo, in rialzo, senza variazioni), otteniamo il prezzo previsto utilizzato per calcolare la classe. Tuttavia, in questo caso, non disponiamo di una distribuzione di probabilità per classe, il che non consente il cosiddetto "voto morbido".

Abbiamo preparato 3 modelli di classificazione. Due modelli sono già stati utilizzati nell'articolo "Un esempio di come assemblare i modelli ONNX in MQL5". Il primo modello (regressione) è stato convertito in un modello di classificazione. L’addestramento è stato condotto su una serie di 10 prezzi OHLC. Il secondo modello è quello di classificazione. L'addestramento è stato condotto su una serie di 63 prezzi di Chiusura.

Infine, c'è un altro modello. Il modello di classificazione è stato addestrato su una serie di 30 prezzi di Chiusura e su una serie di medie mobili semplici con periodi di media di 21 e 34. Non abbiamo fatto alcuna ipotesi sull'intersezione delle medie mobili con il grafico delle Chiusure, ne tra di loro - tutti i pattern saranno calcolati e ricordati dalla rete sotto forma di matrici di coefficienti tra gli strati.

Tutti i modelli sono stati addestrati sui dati del server MetaQuotes-Demo, EURUSD D1 dal 2010.01.01 al 2023.01.01. Gli script di addestramento per tutti e tre i modelli sono scritti in Python e sono allegati a questo articolo. Non forniremo qui i loro codici sorgente per non distogliere l'attenzione del lettore dall'argomento principale del nostro articolo.


2. È necessaria una classe base per tutti i modelli

Ci sono tre modelli. Ognuno di essi si differenzia dagli altri per le dimensioni e la preparazione dei dati di input. Tutti i modelli presentano la stessa interfaccia. Le classi di tutti i modelli devono essere ereditate dalla stessa classe base.

Proviamo a rappresentare la classe base.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            ModelSymbolPeriod.mqh |
//|                                  Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+

//--- price movement prediction
#define PRICE_UP   0
#define PRICE_SAME 1
#define PRICE_DOWN 2

//+------------------------------------------------------------------+
//| Base class for models based on trained symbol and period         |
//+------------------------------------------------------------------+
class CModelSymbolPeriod
  {
protected:
   long              m_handle;           // created model session handle
   string            m_symbol;           // symbol of trained data
   ENUM_TIMEFRAMES   m_period;           // timeframe of trained data
   datetime          m_next_bar;         // time of next bar (we work at bar begin only)
   double            m_class_delta;      // delta to recognize "price the same" in regression models

public:
   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Constructor                                                      |
   //+------------------------------------------------------------------+
   CModelSymbolPeriod(const string symbol,const ENUM_TIMEFRAMES period,const double class_delta=0.0001)
     {
      m_handle=INVALID_HANDLE;
      m_symbol=symbol;
      m_period=period;
      m_next_bar=0;
      m_class_delta=class_delta;
     }

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Destructor                                                       |
   //+------------------------------------------------------------------+
   ~CModelSymbolPeriod(void)
     {
      Shutdown();
     }

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| virtual stub for Init                                            |
   //+------------------------------------------------------------------+
   virtual bool Init(const string symbol,const ENUM_TIMEFRAMES period)
     {
      return(false);
     }

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Check for initialization, create model                           |
   //+------------------------------------------------------------------+
   bool CheckInit(const string symbol,const ENUM_TIMEFRAMES period,const uchar& model[])
     {
      //--- check symbol, period
      if(symbol!=m_symbol || period!=m_period)
        {
         PrintFormat("Model must work with %s,%s",m_symbol,EnumToString(m_period));
         return(false);
        }

      //--- create a model from static buffer
      m_handle=OnnxCreateFromBuffer(model,ONNX_DEFAULT);
      if(m_handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print("OnnxCreateFromBuffer error ",GetLastError());
         return(false);
        }

      //--- ok
      return(true);
     }

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Release ONNX session                                             |
   //+------------------------------------------------------------------+
   void Shutdown(void)
     {
      if(m_handle!=INVALID_HANDLE)
        {
         OnnxRelease(m_handle);
         m_handle=INVALID_HANDLE;
        }
     }

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Check for continue OnTick                                        |
   //+------------------------------------------------------------------+
   virtual bool CheckOnTick(void)
     {
      //--- check new bar
      if(TimeCurrent()<m_next_bar)
         return(false);
      //--- set next bar time
      m_next_bar=TimeCurrent();
      m_next_bar-=m_next_bar%PeriodSeconds(m_period);
      m_next_bar+=PeriodSeconds(m_period);

      //--- work on new day bar
      return(true);
     }

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| virtual stub for PredictPrice (regression model)                 |
   //+------------------------------------------------------------------+
   virtual double PredictPrice(void)
     {
      return(DBL_MAX);
     }

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Predict class (regression -> classification)                     |
   //+------------------------------------------------------------------+
   virtual int PredictClass(void)
     {
      double predicted_price=PredictPrice();
      if(predicted_price==DBL_MAX)
         return(-1);

      int    predicted_class=-1;
      double last_close=iClose(m_symbol,m_period,1);
      //--- classify predicted price movement
      double delta=last_close-predicted_price;
      if(fabs(delta)<=m_class_delta)
         predicted_class=PRICE_SAME;
      else
        {
         if(delta<0)
            predicted_class=PRICE_UP;
         else
            predicted_class=PRICE_DOWN;
        }

      //--- return predicted class
      return(predicted_class);
     }
  };
//+------------------------------------------------------------------+

La classe base può essere utilizzata sia per i modelli di regressione che per quelli di classificazione. È sufficiente implementare il metodo appropriato nella classe discendente — PredictPrice o PredictClass.

La classe base imposta il simbolo-periodo con cui il modello deve lavorare (i dati su cui il modello è stato addestrato). La classe base controlla anche che l'EA che utilizza il modello lavori con il simbolo-periodo richiesto e crea una sessione ONNX per eseguire il modello. La classe base prevede il lavoro solo all'inizio di una nuova barra.


3. Classe del primo modello

Il nostro primo modello si chiama model.eurusd.D1.10.class.onnx, che è un modello di classificazione addestrato su EURUSD D1 su una serie di 10 prezzi OHLC.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        ModelEurusdD1_10Class.mqh |
//|                                  Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "ModelSymbolPeriod.mqh"

#resource "Python/model.eurusd.D1.10.class.onnx" as uchar model_eurusd_D1_10_class[]

//+------------------------------------------------------------------+
//| ONNX-model wrapper class                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
class CModelEurusdD1_10Class : public CModelSymbolPeriod
  {
private:
   int               m_sample_size;

public:
   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Constructor                                                      |
   //+------------------------------------------------------------------+
   CModelEurusdD1_10Class(void) : CModelSymbolPeriod("EURUSD",PERIOD_D1)
     {
      m_sample_size=10;
     }

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| ONNX-model initialization                                        |
   //+------------------------------------------------------------------+
   virtual bool Init(const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period)
     {
      //--- check symbol, period, create model
      if(!CModelSymbolPeriod::CheckInit(symbol,period,model_eurusd_D1_10_class))
        {
         Print("model_eurusd_D1_10_class : initialization error");
         return(false);
        }

      //--- since not all sizes defined in the input tensor we must set them explicitly
      //--- first index - batch size, second index - series size, third index - number of series (OHLC)
      const long input_shape[] = {1,m_sample_size,4};
      if(!OnnxSetInputShape(m_handle,0,input_shape))
        {
         Print("model_eurusd_D1_10_class : OnnxSetInputShape error ",GetLastError());
         return(false);
        }
   
      //--- since not all sizes defined in the output tensor we must set them explicitly
      //--- first index - batch size, must match the batch size of the input tensor
      //--- second index - number of classes (up, same or down)
      const long output_shape[] = {1,3};
      if(!OnnxSetOutputShape(m_handle,0,output_shape))
        {
         Print("model_eurusd_D1_10_class : OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());
         return(false);
        }
      //--- ok
      return(true);
     }

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Predict class                                                    |
   //+------------------------------------------------------------------+
   virtual int PredictClass(void)
     {
      static matrixf input_data(m_sample_size,4);    // matrix for prepared input data
      static vectorf output_data(3);                 // vector to get result
      static matrix  mm(m_sample_size,4);            // matrix of horizontal vectors Mean
      static matrix  ms(m_sample_size,4);            // matrix of horizontal vectors Std
      static matrix  x_norm(m_sample_size,4);        // matrix for prices normalize
   
      //--- prepare input data
      matrix rates;
      //--- request last bars
      if(!rates.CopyRates(m_symbol,m_period,COPY_RATES_OHLC,1,m_sample_size))
         return(-1);
      //--- get series Mean
      vector m=rates.Mean(1);
      //--- get series Std
      vector s=rates.Std(1);
      //--- prepare matrices for prices normalization
      for(int i=0; i<m_sample_size; i++)
        {
         mm.Row(m,i);
         ms.Row(s,i);
        }
      //--- the input of the model must be a set of vertical OHLC vectors
      x_norm=rates.Transpose();
      //--- normalize prices
      x_norm-=mm;
      x_norm/=ms;
   
      //--- run the inference
      input_data.Assign(x_norm);
      if(!OnnxRun(m_handle,ONNX_NO_CONVERSION,input_data,output_data))
         return(-1);
      //--- evaluate prediction
      return(int(output_data.ArgMax()));
     }
  };
//+------------------------------------------------------------------+

Come già detto in precedenza: "Ci sono tre modelli. Ognuno di essi si differenzia dagli altri per le dimensioni e la preparazione dei dati in input". Abbiamo ridefinito solo due metodi — Init e PredictClass. Gli stessi metodi saranno ridefiniti in altre due classi per gli altri due modelli.

Il metodo Init richiama il metodo della classe base CheckInit, dove viene creata una sessione per il nostro modello ONNX e vengono impostate esplicitamente le dimensioni dei tensori di input e output. Qui ci sono più commenti che codice.

Il metodo PredictClass prevede esattamente la stessa preparazione dei dati di input che si usa per l'addestramento del modello. L'input è una matrice di prezzi OHLC normalizzati.


4. Verifichiamo come funziona

Per testare le prestazioni della nostra classe è stato creato un Expert Advisor molto compatto.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                    ONNX.eurusd.D1.Prediction.mq5 |
//|                                  Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd."
#property link        "https://www.mql5.com"
#property version     "1.00"

#include "ModelEurusdD1_10Class.mqh"
#include <Trade\Trade.mqh>

input double InpLots = 1.0;    // Lots amount to open position

CModelEurusdD1_10Class ExtModel;
CTrade                 ExtTrade;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   if(!ExtModel.Init(_Symbol,_Period))
      return(INIT_FAILED);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   ExtModel.Shutdown();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   if(!ExtModel.CheckOnTick())
      return;

//--- predict next price movement
   int predicted_class=ExtModel.PredictClass();
//--- check trading according to prediction
   if(predicted_class>=0)
      if(PositionSelect(_Symbol))
         CheckForClose(predicted_class);
      else
         CheckForOpen(predicted_class);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for open position conditions                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen(const int predicted_class)
  {
   ENUM_ORDER_TYPE signal=WRONG_VALUE;
//--- check signals

   if(predicted_class==PRICE_DOWN)
      signal=ORDER_TYPE_SELL;    // sell condition
   else
     {
      if(predicted_class==PRICE_UP)
         signal=ORDER_TYPE_BUY;  // buy condition
     }

//--- open position if possible according to signal
   if(signal!=WRONG_VALUE && TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
     {
      double price=SymbolInfoDouble(_Symbol,(signal==ORDER_TYPE_SELL) ? SYMBOL_BID : SYMBOL_ASK);
      ExtTrade.PositionOpen(_Symbol,signal,InpLots,price,0,0);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for close position conditions                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose(const int predicted_class)
  {
   bool bsignal=false;
//--- position already selected before
   long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
//--- check signals
   if(type==POSITION_TYPE_BUY && predicted_class==PRICE_DOWN)
      bsignal=true;
   if(type==POSITION_TYPE_SELL && predicted_class==PRICE_UP)
      bsignal=true;

//--- close position if possible
   if(bsignal && TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
     {
      ExtTrade.PositionClose(_Symbol,3);
      //--- open opposite
      CheckForOpen(predicted_class);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Poiché il modello è stato addestrato sui dati dei prezzi fino al 2023, lanciamo il test a partire dal 1° gennaio 2023.

Impostazioni del test

Il risultato viene visualizzato di seguito:

Risultati del test

Come possiamo vedere, il modello è perfettamente funzionante.


5. Classe del secondo modello

Il secondo modello si chiama model.eurusd.D1.30.class.onnx. Il modello di classificazione addestrato su EURUSD D1 su una serie di 30 prezzi Close e due medie mobili semplici con periodi di mediazione di 21 e 34. 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        ModelEurusdD1_30Class.mqh |
//|                                  Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "ModelSymbolPeriod.mqh"

#resource "Python/model.eurusd.D1.30.class.onnx" as uchar model_eurusd_D1_30_class[]

//+------------------------------------------------------------------+
//| ONNX-model wrapper class                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
class CModelEurusdD1_30Class : public CModelSymbolPeriod
  {
private:
   int               m_sample_size;
   int               m_fast_period;
   int               m_slow_period;
   int               m_sma_fast;
   int               m_sma_slow;

public:
   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Constructor                                                      |
   //+------------------------------------------------------------------+
   CModelEurusdD1_30Class(void) : CModelSymbolPeriod("EURUSD",PERIOD_D1)
     {
      m_sample_size=30;
      m_fast_period=21;
      m_slow_period=34;
      m_sma_fast=INVALID_HANDLE;
      m_sma_slow=INVALID_HANDLE;
     }

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| ONNX-model initialization                                        |
   //+------------------------------------------------------------------+
   virtual bool Init(const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period)
     {
      //--- check symbol, period, create model
      if(!CModelSymbolPeriod::CheckInit(symbol,period,model_eurusd_D1_30_class))
        {
         Print("model_eurusd_D1_30_class : initialization error");
         return(false);
        }

      //--- since not all sizes defined in the input tensor we must set them explicitly
      //--- first index - batch size, second index - series size, third index - number of series (Close, MA fast, MA slow)
      const long input_shape[] = {1,m_sample_size,3};
      if(!OnnxSetInputShape(m_handle,0,input_shape))
        {
         Print("model_eurusd_D1_30_class : OnnxSetInputShape error ",GetLastError());
         return(false);
        }
   
      //--- since not all sizes defined in the output tensor we must set them explicitly
      //--- first index - batch size, must match the batch size of the input tensor
      //--- second index - number of classes (up, same or down)
      const long output_shape[] = {1,3};
      if(!OnnxSetOutputShape(m_handle,0,output_shape))
        {
         Print("model_eurusd_D1_30_class : OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());
         return(false);
        }
      //--- indicators
      m_sma_fast=iMA(m_symbol,m_period,m_fast_period,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
      m_sma_slow=iMA(m_symbol,m_period,m_slow_period,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
      if(m_sma_fast==INVALID_HANDLE || m_sma_slow==INVALID_HANDLE)
        {
         Print("model_eurusd_D1_30_class : cannot create indicator");
         return(false);
        }
      //--- ok
      return(true);
     }

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Predict class                                                    |
   //+------------------------------------------------------------------+
   virtual int PredictClass(void)
     {
      static matrixf input_data(m_sample_size,3);    // matrix for prepared input data
      static vectorf output_data(3);                 // vector to get result
      static matrix  x_norm(m_sample_size,3);        // matrix for prices normalize
      static vector  vtemp(m_sample_size);
      static double  ma_buffer[];
   
      //--- request last bars
      if(!vtemp.CopyRates(m_symbol,m_period,COPY_RATES_CLOSE,1,m_sample_size))
         return(-1);
      //--- get series Mean
      double m=vtemp.Mean();
      //--- get series Std
      double s=vtemp.Std();
      //--- normalize
      vtemp-=m;
      vtemp/=s;
      x_norm.Col(vtemp,0);
      //--- fast sma
      if(CopyBuffer(m_sma_fast,0,1,m_sample_size,ma_buffer)!=m_sample_size)
         return(-1);
      vtemp.Assign(ma_buffer);
      m=vtemp.Mean();
      s=vtemp.Std();
      vtemp-=m;
      vtemp/=s;
      x_norm.Col(vtemp,1);
      //--- slow sma
      if(CopyBuffer(m_sma_slow,0,1,m_sample_size,ma_buffer)!=m_sample_size)
         return(-1);
      vtemp.Assign(ma_buffer);
      m=vtemp.Mean();
      s=vtemp.Std();
      vtemp-=m;
      vtemp/=s;
      x_norm.Col(vtemp,2);
   
      //--- run the inference
      input_data.Assign(x_norm);
      if(!OnnxRun(m_handle,ONNX_NO_CONVERSION,input_data,output_data))
         return(-1);
      //--- evaluate prediction
      return(int(output_data.ArgMax()));
     }
  };
//+------------------------------------------------------------------+

Come nella classe precedente, il metodo della classe base CheckInit viene richiamato nel metodo Init. Nel metodo della classe base, viene creata una sessione per il modello ONNX e vengono impostate esplicitamente le dimensioni dei tensori di ingresso e di uscita.

Il metodo PredictClass fornisce una serie di 30 chiusure precedenti e le medie mobili calcolate. I dati vengono normalizzati come nell'addestramento.

Vediamo come funziona questo modello. Per fare questo, modifichiamo solo due stringhe dell’EA test

#include "ModelEurusdD1_30Class.mqh"
#include <Trade\Trade.mqh>

input double InpLots = 1.0;    // Lots amount to open position

CModelEurusdD1_30Class ExtModel;
CTrade                 ExtTrade;

I parametri del test sono gli stessi.

Risultati del test del secondo modello

Vediamo che il modello funziona.


6. Classe del terzo modello

L'ultimo modello si chiama model.eurusd.D1.63.class.onnx. Il modello di classificazione addestrato su EURUSD D1 su una serie di 63 prezzi Close.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             ModelEurusdD1_63.mqh |
//|                                  Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "ModelSymbolPeriod.mqh"

#resource "Python/model.eurusd.D1.63.class.onnx" as uchar model_eurusd_D1_63_class[]

//+------------------------------------------------------------------+
//| ONNX-model wrapper class                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
class CModelEurusdD1_63Class : public CModelSymbolPeriod
  {
private:
   int               m_sample_size;

public:
   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Constructor                                                      |
   //+------------------------------------------------------------------+
   CModelEurusdD1_63Class(void) : CModelSymbolPeriod("EURUSD",PERIOD_D1,0.0001)
     {
      m_sample_size=63;
     }

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| ONNX-model initialization                                        |
   //+------------------------------------------------------------------+
   virtual bool Init(const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period)
     {
      //--- check symbol, period, create model
      if(!CModelSymbolPeriod::CheckInit(symbol,period,model_eurusd_D1_63_class))
        {
         Print("model_eurusd_D1_63_class : initialization error");
         return(false);
        }

      //--- since not all sizes defined in the input tensor we must set them explicitly
      //--- first index - batch size, second index - series size
      const long input_shape[] = {1,m_sample_size};
      if(!OnnxSetInputShape(m_handle,0,input_shape))
        {
         Print("model_eurusd_D1_63_class : OnnxSetInputShape error ",GetLastError());
         return(false);
        }
   
      //--- since not all sizes defined in the output tensor we must set them explicitly
      //--- first index - batch size, must match the batch size of the input tensor
      //--- second index - number of classes (up, same or down)
      const long output_shape[] = {1,3};
      if(!OnnxSetOutputShape(m_handle,0,output_shape))
        {
         Print("model_eurusd_D1_63_class : OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());
         return(false);
        }
      //--- ok
      return(true);
     }

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Predict class                                                    |
   //+------------------------------------------------------------------+
   virtual int PredictClass(void)
     {
      static vectorf input_data(m_sample_size);  // vector for prepared input data
      static vectorf output_data(3);             // vector to get result
   
      //--- request last bars
      if(!input_data.CopyRates(m_symbol,m_period,COPY_RATES_CLOSE,1,m_sample_size))
         return(-1);
      //--- get series Mean
      float m=input_data.Mean();
      //--- get series Std
      float s=input_data.Std();
      //--- normalize prices
      input_data-=m;
      input_data/=s;
   
      //--- run the inference
      if(!OnnxRun(m_handle,ONNX_NO_CONVERSION,input_data,output_data))
         return(-1);
      //--- evaluate prediction
      return(int(output_data.ArgMax()));
     }
  };
//+------------------------------------------------------------------+

Questo è il modello più semplice dei tre. Ecco perché il codice del metodo PredictClass è così compatto.

Cambiamo di nuovo due stringhe nell'EA

#include "ModelEurusdD1_63Class.mqh"
#include <Trade\Trade.mqh>

input double InpLots = 1.0;    // Lots amount to open position

CModelEurusdD1_63Class ExtModel;
CTrade                 ExtTrade;

Avviare il test con le stesse impostazioni.

Risultati del test del terzo modello

Il modello funziona.



7. Raccolta di tutti i modelli in un unico EA. Voto duro (Hard voting)

Tutti e tre i modelli hanno dimostrato la loro capacità di lavoro. Ora cerchiamo di combinare i loro sforzi. Organizziamo una votazione di modelli.

Prè dichiarazioni e definizioni

#include "ModelEurusdD1_10Class.mqh"
#include "ModelEurusdD1_30Class.mqh"
#include "ModelEurusdD1_63Class.mqh"
#include <Trade\Trade.mqh>

input double  InpLots  = 1.0;    // Lots amount to open position

CModelSymbolPeriod *ExtModels[3];
CTrade              ExtTrade;

Funzione OnInit

int OnInit()
  {
   ExtModels[0]=new CModelEurusdD1_10Class;
   ExtModels[1]=new CModelEurusdD1_30Class;
   ExtModels[2]=new CModelEurusdD1_63Class;

   for(long i=0; i<ExtModels.Size(); i++)
      if(!ExtModels[i].Init(_Symbol,_Period))
         return(INIT_FAILED);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

Funzione OnTick

void OnTick()
  {
   for(long i=0; i<ExtModels.Size(); i++)
      if(!ExtModels[i].CheckOnTick())
         return;

//--- predict next price movement
   int returned[3]={0,0,0};
//--- collect returned classes
   for(long i=0; i<ExtModels.Size(); i++)
     {
      int pred=ExtModels[i].PredictClass();
      if(pred>=0)
         returned[pred]++;
     }
//--- get one prediction for all models
   int predicted_class=-1;
//--- count votes for predictions
   for(int n=0; n<3; n++)
     {
      if(returned[n]>=2)
        {
         predicted_class=n;
         break;
        }
     }

//--- check trading according to prediction
   if(predicted_class>=0)
      if(PositionSelect(_Symbol))
         CheckForClose(predicted_class);
      else
         CheckForOpen(predicted_class);
  }

La maggioranza dei voti viene calcolata in base all'equazione <numero totale di voti>/2 + 1. Per un totale di 3 voti, la maggioranza è di 2 voti. Si tratta di un cosiddetto "voto duro".

Il risultato del test è ancora con le stesse impostazioni.

Risultati del test di voto duro

Ricordiamo il lavoro di tutti e tre i modelli separatamente, ovvero il numero di operazioni profittevoli e non profittevoli. Primo modello - 11 : 3, secondo - 6 : 1, terzo - 16 : 10.

Sembra che abbiamo migliorato il risultato con l'aiuto di un voto duro - 16 : 4. Ma, naturalmente, è necessario esaminare i rapporti completi e i grafici del test.


8. Voto morbido (Soft voting)

Il voto morbido si differenzia da quello duro perché non viene preso in considerazione il numero di voti, ma la somma delle probabilità di tutte e tre le classi di tutti e tre i modelli. La classe viene scelta tramite la probabilità più alta.

Per garantire un voto morbido, è necessario apportare alcune modifiche.

Nella classe base:

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Predict class (regression -> classification)                     |
   //+------------------------------------------------------------------+
   virtual int PredictClass(vector& probabilities)
     {
...
      //--- set predicted probability as 1.0
      probabilities.Fill(0);
      if(predicted_class<(int)probabilities.Size())
         probabilities[predicted_class]=1;
      //--- and return predicted class
      return(predicted_class);
     }

Nelle classi discendenti:

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Predict class                                                    |
   //+------------------------------------------------------------------+
   virtual int PredictClass(vector& probabilities)
     {
...
      //--- evaluate prediction
      probabilities.Assign(output_data);
      return(int(output_data.ArgMax()));
     }

Nell'EA:

#include "ModelEurusdD1_10Class.mqh"
#include "ModelEurusdD1_30Class.mqh"
#include "ModelEurusdD1_63Class.mqh"
#include <Trade\Trade.mqh>

enum EnVotes
  {
   Two=2,    // Two votes
   Three=3,  // Three votes
   Soft=4    // Soft voting
  };

input double  InpLots  = 1.0;    // Lots amount to open position
input EnVotes InpVotes = Two;    // Votes to make trade decision

CModelSymbolPeriod *ExtModels[3];
CTrade              ExtTrade;

void OnTick()
  {
   for(long i=0; i<ExtModels.Size(); i++)
      if(!ExtModels[i].CheckOnTick())
         return;

//--- predict next price movement
   int    returned[3]={0,0,0};
   vector soft=vector::Zeros(3);
//--- collect returned classes
   for(long i=0; i<ExtModels.Size(); i++)
     {
      vector prob(3);
      int    pred=ExtModels[i].PredictClass(prob);
      if(pred>=0)
        {
         returned[pred]++;
         soft+=prob;
        }
     }
//--- get one prediction for all models
   int predicted_class=-1;
//--- soft or hard voting
   if(InpVotes==Soft)
      predicted_class=(int)soft.ArgMax();
   else
     {
      //--- count votes for predictions
      for(int n=0; n<3; n++)
        {
         if(returned[n]>=InpVotes)
           {
            predicted_class=n;
            break;
           }
        }
     }

//--- check trading according to prediction
   if(predicted_class>=0)
      if(PositionSelect(_Symbol))
         CheckForClose(predicted_class);
      else
         CheckForOpen(predicted_class);
  }

Le impostazioni del test sono le stesse. Negli input, selezionare Soft.

Impostazioni di input

Il risultato è il seguente.

Risultati del test del voto morbido

Operazioni redditizie — 15, operazioni non redditizie — 3. Anche in termini monetari, il voto duro si è rivelato migliore del voto morbido.


Vediamo il risultato di una votazione all'unanimità, cioè con un numero di voti pari a 3.

Risultati del test di voto all'unanimità

Trading molto conservativo. L'unica operazione non profittevole è stata chiusa alla fine dei test (forse, non era profittevole).

Grafico di prova del voto all'unanimità


Nota importante: Notare che i modelli utilizzati nell'articolo sono presentati solo per dimostrare come lavorare con i modelli ONNX utilizzando il linguaggio MQL5. L'Expert Advisor non è destinato al trading su conti reali.


Conclusioni

In questo articolo abbiamo mostrato come la programmazione orientata agli oggetti faciliti la scrittura dei programmi. Tutte le complessità dei modelli sono nascoste nelle loro classi (i modelli possono essere molto più complessi di quelli che abbiamo presentato come esempio). Il resto della "complessità" si inserisce in 45 stringhe della funzione OnTick.


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/12484

