CotationsSections
Devises / NRIM
Retour à Actions

NRIM: Northrim BanCorp Inc

91.04 USD 1.66 (1.79%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NRIM a changé de -1.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 90.67 et à un maximum de 92.58.

Suivez la dynamique Northrim BanCorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NRIM Nouvelles

Range quotidien
90.67 92.58
Range Annuel
63.68 100.01
Clôture Précédente
92.70
Ouverture
92.58
Bid
91.04
Ask
91.34
Plus Bas
90.67
Plus Haut
92.58
Volume
119
Changement quotidien
-1.79%
Changement Mensuel
-2.11%
Changement à 6 Mois
19.41%
Changement Annuel
32.77%
20 septembre, samedi