Devises / NRIM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NRIM: Northrim BanCorp Inc
91.04 USD 1.66 (1.79%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NRIM a changé de -1.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 90.67 et à un maximum de 92.58.
Suivez la dynamique Northrim BanCorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NRIM Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Northrim BanCorp announces 4-for-1 stock split to boost liquidity
- Northrim BanCorp chairman Joe Schierhorn to retire at year-end
- Northrim BanCorp declares $0.64 quarterly dividend
- Why Northrim BanCorp (NRIM) is a Great Dividend Stock Right Now
- Northrim BanCorp: Low Asset Yields To Mitigate Fed Rate Cut Impacts (NASDAQ:NRIM)
- Northrim earnings missed by $0.18, revenue topped estimates
- Northrim BanCorp (NRIM) Lags Q2 Earnings Estimates
- Hope Bancorp (HOPE) Lags Q2 Earnings Estimates
- Why Northrim BanCorp (NRIM) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Northrim BanCorp Q1 2025 slides: EPS surges 61% YoY amid diversification strategy
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Northrim BanCorp stock soars to all-time high of $91.73
- Northrim BanCorp, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend of $0.64 per Share
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
- 31 Upcoming Dividend Increases, Including 3 Kings
Range quotidien
90.67 92.58
Range Annuel
63.68 100.01
- Clôture Précédente
- 92.70
- Ouverture
- 92.58
- Bid
- 91.04
- Ask
- 91.34
- Plus Bas
- 90.67
- Plus Haut
- 92.58
- Volume
- 119
- Changement quotidien
- -1.79%
- Changement Mensuel
- -2.11%
- Changement à 6 Mois
- 19.41%
- Changement Annuel
- 32.77%
20 septembre, samedi