통화 / NRIM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NRIM: Northrim BanCorp Inc
91.04 USD 1.66 (1.79%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NRIM 환율이 오늘 -1.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 90.67이고 고가는 92.58이었습니다.
Northrim BanCorp Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NRIM News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Northrim BanCorp announces 4-for-1 stock split to boost liquidity
- Northrim BanCorp chairman Joe Schierhorn to retire at year-end
- Northrim BanCorp declares $0.64 quarterly dividend
- Why Northrim BanCorp (NRIM) is a Great Dividend Stock Right Now
- Northrim BanCorp: Low Asset Yields To Mitigate Fed Rate Cut Impacts (NASDAQ:NRIM)
- Northrim earnings missed by $0.18, revenue topped estimates
- Northrim BanCorp (NRIM) Lags Q2 Earnings Estimates
- Hope Bancorp (HOPE) Lags Q2 Earnings Estimates
- Why Northrim BanCorp (NRIM) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Northrim BanCorp Q1 2025 slides: EPS surges 61% YoY amid diversification strategy
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Northrim BanCorp stock soars to all-time high of $91.73
- Northrim BanCorp, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend of $0.64 per Share
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
- 31 Upcoming Dividend Increases, Including 3 Kings
일일 변동 비율
90.67 92.58
년간 변동
63.68 100.01
- 이전 종가
- 92.70
- 시가
- 92.58
- Bid
- 91.04
- Ask
- 91.34
- 저가
- 90.67
- 고가
- 92.58
- 볼륨
- 119
- 일일 변동
- -1.79%
- 월 변동
- -2.11%
- 6개월 변동
- 19.41%
- 년간 변동율
- 32.77%
20 9월, 토요일