시세섹션
통화 / NRIM
주식로 돌아가기

NRIM: Northrim BanCorp Inc

91.04 USD 1.66 (1.79%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

NRIM 환율이 오늘 -1.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 90.67이고 고가는 92.58이었습니다.

Northrim BanCorp Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NRIM News

일일 변동 비율
90.67 92.58
년간 변동
63.68 100.01
이전 종가
92.70
시가
92.58
Bid
91.04
Ask
91.34
저가
90.67
고가
92.58
볼륨
119
일일 변동
-1.79%
월 변동
-2.11%
6개월 변동
19.41%
년간 변동율
32.77%
20 9월, 토요일