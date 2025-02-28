Валюты / NRIM
NRIM: Northrim BanCorp Inc
88.43 USD 2.04 (2.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NRIM за сегодня изменился на -2.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.28, а максимальная — 90.51.
Следите за динамикой Northrim BanCorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
87.28 90.51
Годовой диапазон
63.68 100.01
- Предыдущее закрытие
- 90.47
- Open
- 90.51
- Bid
- 88.43
- Ask
- 88.73
- Low
- 87.28
- High
- 90.51
- Объем
- 127
- Дневное изменение
- -2.25%
- Месячное изменение
- -4.91%
- 6-месячное изменение
- 15.99%
- Годовое изменение
- 28.96%
