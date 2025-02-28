通貨 / NRIM
NRIM: Northrim BanCorp Inc
92.70 USD 3.22 (3.60%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NRIMの今日の為替レートは、3.60%変化しました。日中、通貨は1あたり89.49の安値と92.91の高値で取引されました。
Northrim BanCorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NRIM News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Northrim BanCorp announces 4-for-1 stock split to boost liquidity
- Northrim BanCorp chairman Joe Schierhorn to retire at year-end
- Northrim BanCorp declares $0.64 quarterly dividend
- Why Northrim BanCorp (NRIM) is a Great Dividend Stock Right Now
- Northrim BanCorp: Low Asset Yields To Mitigate Fed Rate Cut Impacts (NASDAQ:NRIM)
- Northrim earnings missed by $0.18, revenue topped estimates
- Northrim BanCorp (NRIM) Lags Q2 Earnings Estimates
- Hope Bancorp (HOPE) Lags Q2 Earnings Estimates
- Why Northrim BanCorp (NRIM) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Northrim BanCorp Q1 2025 slides: EPS surges 61% YoY amid diversification strategy
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Northrim BanCorp stock soars to all-time high of $91.73
- Northrim BanCorp, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend of $0.64 per Share
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
- 31 Upcoming Dividend Increases, Including 3 Kings
1日のレンジ
89.49 92.91
1年のレンジ
63.68 100.01
- 以前の終値
- 89.48
- 始値
- 90.06
- 買値
- 92.70
- 買値
- 93.00
- 安値
- 89.49
- 高値
- 92.91
- 出来高
- 116
- 1日の変化
- 3.60%
- 1ヶ月の変化
- -0.32%
- 6ヶ月の変化
- 21.59%
- 1年の変化
- 35.19%
