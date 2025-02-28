クォートセクション
通貨 / NRIM
株に戻る

NRIM: Northrim BanCorp Inc

92.70 USD 3.22 (3.60%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NRIMの今日の為替レートは、3.60%変化しました。日中、通貨は1あたり89.49の安値と92.91の高値で取引されました。

Northrim BanCorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NRIM News

1日のレンジ
89.49 92.91
1年のレンジ
63.68 100.01
以前の終値
89.48
始値
90.06
買値
92.70
買値
93.00
安値
89.49
高値
92.91
出来高
116
1日の変化
3.60%
1ヶ月の変化
-0.32%
6ヶ月の変化
21.59%
1年の変化
35.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K