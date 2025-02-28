Währungen / NRIM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NRIM: Northrim BanCorp Inc
91.80 USD 0.90 (0.97%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NRIM hat sich für heute um -0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.78 bis zu einem Hoch von 92.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Northrim BanCorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NRIM News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Northrim BanCorp announces 4-for-1 stock split to boost liquidity
- Northrim BanCorp chairman Joe Schierhorn to retire at year-end
- Northrim BanCorp declares $0.64 quarterly dividend
- Why Northrim BanCorp (NRIM) is a Great Dividend Stock Right Now
- Northrim BanCorp: Low Asset Yields To Mitigate Fed Rate Cut Impacts (NASDAQ:NRIM)
- Northrim earnings missed by $0.18, revenue topped estimates
- Northrim BanCorp (NRIM) Lags Q2 Earnings Estimates
- Hope Bancorp (HOPE) Lags Q2 Earnings Estimates
- Why Northrim BanCorp (NRIM) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Northrim BanCorp Q1 2025 slides: EPS surges 61% YoY amid diversification strategy
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Northrim BanCorp stock soars to all-time high of $91.73
- Northrim BanCorp, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend of $0.64 per Share
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
- 31 Upcoming Dividend Increases, Including 3 Kings
Tagesspanne
91.78 92.58
Jahresspanne
63.68 100.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 92.70
- Eröffnung
- 92.58
- Bid
- 91.80
- Ask
- 92.10
- Tief
- 91.78
- Hoch
- 92.58
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- -0.97%
- Monatsänderung
- -1.29%
- 6-Monatsänderung
- 20.41%
- Jahresänderung
- 33.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K