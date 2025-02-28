KurseKategorien
NRIM: Northrim BanCorp Inc

91.80 USD 0.90 (0.97%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NRIM hat sich für heute um -0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.78 bis zu einem Hoch von 92.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die Northrim BanCorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
91.78 92.58
Jahresspanne
63.68 100.01
Vorheriger Schlusskurs
92.70
Eröffnung
92.58
Bid
91.80
Ask
92.10
Tief
91.78
Hoch
92.58
Volumen
24
Tagesänderung
-0.97%
Monatsänderung
-1.29%
6-Monatsänderung
20.41%
Jahresänderung
33.88%
