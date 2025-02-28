Dövizler / NRIM
NRIM: Northrim BanCorp Inc
91.04 USD 1.66 (1.79%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NRIM fiyatı bugün -1.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 90.67 ve Yüksek fiyatı olarak 92.58 aralığında işlem gördü.
Northrim BanCorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NRIM haberleri
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Northrim BanCorp announces 4-for-1 stock split to boost liquidity
- Northrim BanCorp chairman Joe Schierhorn to retire at year-end
- Northrim BanCorp declares $0.64 quarterly dividend
- Why Northrim BanCorp (NRIM) is a Great Dividend Stock Right Now
- Northrim BanCorp: Low Asset Yields To Mitigate Fed Rate Cut Impacts (NASDAQ:NRIM)
- Northrim earnings missed by $0.18, revenue topped estimates
- Northrim BanCorp (NRIM) Lags Q2 Earnings Estimates
- Hope Bancorp (HOPE) Lags Q2 Earnings Estimates
- Why Northrim BanCorp (NRIM) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Northrim BanCorp Q1 2025 slides: EPS surges 61% YoY amid diversification strategy
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Northrim BanCorp stock soars to all-time high of $91.73
- Northrim BanCorp, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend of $0.64 per Share
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
- 31 Upcoming Dividend Increases, Including 3 Kings
Günlük aralık
90.67 92.58
Yıllık aralık
63.68 100.01
- Önceki kapanış
- 92.70
- Açılış
- 92.58
- Satış
- 91.04
- Alış
- 91.34
- Düşük
- 90.67
- Yüksek
- 92.58
- Hacim
- 119
- Günlük değişim
- -1.79%
- Aylık değişim
- -2.11%
- 6 aylık değişim
- 19.41%
- Yıllık değişim
- 32.77%
21 Eylül, Pazar