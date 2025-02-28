FiyatlarBölümler
NRIM: Northrim BanCorp Inc

91.04 USD 1.66 (1.79%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NRIM fiyatı bugün -1.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 90.67 ve Yüksek fiyatı olarak 92.58 aralığında işlem gördü.

Northrim BanCorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
90.67 92.58
Yıllık aralık
63.68 100.01
Önceki kapanış
92.70
Açılış
92.58
Satış
91.04
Alış
91.34
Düşük
90.67
Yüksek
92.58
Hacim
119
Günlük değişim
-1.79%
Aylık değişim
-2.11%
6 aylık değişim
19.41%
Yıllık değişim
32.77%
21 Eylül, Pazar