LGO: Largo Inc
1.82 USD 0.05 (2.82%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LGO a changé de 2.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.72 et à un maximum de 1.82.
Suivez la dynamique Largo Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LGO Nouvelles
- Vanadium Miners News For The Month Of August 2025
- Glass Lewis sues Texas over proxy advice restrictions
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Largo Resources stock at $3.70
- Largo stock rises on improved vanadium production amid turnaround plan
- Largo reports improved vanadium production in Q2 2025
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Largo Resources stock amid production gains
- Vanadium Miners News For The Month Of June 2025
- Largo Provides Update on its Operational Turnaround Progress; Delivers Improved May Production
- Largo Announces $10 Million Factoring Facility to Accelerate Receivables and Support Working Capital
- Vanadium Miners News For The Month Of May 2025
- U.K. energy regulator Ofgem cuts price cap by 7% to reflect lower wholesale costs
- Largo stock price target cut to $3.70 at H.C. Wainwright
- Largo Reports Q1 2025 Financial Results with Continued Focus on Production Stability and Cost Reduction Efforts
- Vanadium Miners News For The Month Of March 2025
Range quotidien
1.72 1.82
Range Annuel
1.12 2.84
- Clôture Précédente
- 1.77
- Ouverture
- 1.77
- Bid
- 1.82
- Ask
- 2.12
- Plus Bas
- 1.72
- Plus Haut
- 1.82
- Volume
- 334
- Changement quotidien
- 2.82%
- Changement Mensuel
- 21.33%
- Changement à 6 Mois
- 15.19%
- Changement Annuel
- -11.65%
20 septembre, samedi