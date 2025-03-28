Валюты / LGO
LGO: Largo Inc
1.74 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LGO за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.69, а максимальная — 1.77.
Следите за динамикой Largo Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.69 1.77
Годовой диапазон
1.12 2.84
- Предыдущее закрытие
- 1.74
- Open
- 1.76
- Bid
- 1.74
- Ask
- 2.04
- Low
- 1.69
- High
- 1.77
- Объем
- 279
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 16.00%
- 6-месячное изменение
- 10.13%
- Годовое изменение
- -15.53%
