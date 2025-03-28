Währungen / LGO
LGO: Largo Inc
1.80 USD 0.03 (1.69%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LGO hat sich für heute um 1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.72 bis zu einem Hoch von 1.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Largo Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.72 1.80
Jahresspanne
1.12 2.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.77
- Eröffnung
- 1.77
- Bid
- 1.80
- Ask
- 2.10
- Tief
- 1.72
- Hoch
- 1.80
- Volumen
- 129
- Tagesänderung
- 1.69%
- Monatsänderung
- 20.00%
- 6-Monatsänderung
- 13.92%
- Jahresänderung
- -12.62%
