IBBQ: Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
24.07 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IBBQ a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.07 et à un maximum de 24.07.
Suivez la dynamique Invesco Nasdaq Biotechnology ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IBBQ Nouvelles
Range quotidien
24.07 24.07
Range Annuel
17.84 24.66
- Clôture Précédente
- 24.07
- Ouverture
- 24.07
- Bid
- 24.07
- Ask
- 24.37
- Plus Bas
- 24.07
- Plus Haut
- 24.07
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 1.95%
- Changement à 6 Mois
- 13.97%
- Changement Annuel
- 0.96%
23 septembre, mardi
12:30
USD
- Act
- $-251.312 B
- Fcst
- $-406.051 B
- Prev
- $-439.822 B
13:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Act
-
- Fcst
- 4.04 M
- Prev
- 4.01 M
14:00
USD
- Act
-
- Fcst
- -2.0%
- Prev
- 2.0%
16:35
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.641%