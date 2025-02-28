Валюты / IBBQ
IBBQ: Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
24.07 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IBBQ за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.07, а максимальная — 24.07.
Следите за динамикой Invesco Nasdaq Biotechnology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.07 24.07
Годовой диапазон
17.84 24.66
- Предыдущее закрытие
- 24.07
- Open
- 24.07
- Bid
- 24.07
- Ask
- 24.37
- Low
- 24.07
- High
- 24.07
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.95%
- 6-месячное изменение
- 13.97%
- Годовое изменение
- 0.96%
