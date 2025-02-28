КотировкиРазделы
Валюты / IBBQ
Назад в Рынок акций США

IBBQ: Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

24.07 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IBBQ за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.07, а максимальная — 24.07.

Следите за динамикой Invesco Nasdaq Biotechnology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IBBQ

Дневной диапазон
24.07 24.07
Годовой диапазон
17.84 24.66
Предыдущее закрытие
24.07
Open
24.07
Bid
24.07
Ask
24.37
Low
24.07
High
24.07
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.95%
6-месячное изменение
13.97%
Годовое изменение
0.96%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
$​-251.312 млрд
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-439.822 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%