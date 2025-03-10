FiyatlarBölümler
Dövizler / IBBQ
Geri dön - Hisse senetleri

IBBQ: Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

24.07 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IBBQ fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.07 ve Yüksek fiyatı olarak 24.07 aralığında işlem gördü.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IBBQ haberleri

Günlük aralık
24.07 24.07
Yıllık aralık
17.84 24.66
Önceki kapanış
24.07
Açılış
24.07
Satış
24.07
Alış
24.37
Düşük
24.07
Yüksek
24.07
Hacim
2
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
1.95%
6 aylık değişim
13.97%
Yıllık değişim
0.96%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
$​-251.312 B
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%