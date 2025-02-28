Währungen / IBBQ
IBBQ: Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
24.07 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IBBQ hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.07 bis zu einem Hoch von 24.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Nasdaq Biotechnology ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.07 24.07
Jahresspanne
17.84 24.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.07
- Eröffnung
- 24.07
- Bid
- 24.07
- Ask
- 24.37
- Tief
- 24.07
- Hoch
- 24.07
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 1.95%
- 6-Monatsänderung
- 13.97%
- Jahresänderung
- 0.96%
