Devises / CLDT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CLDT: Chatham Lodging Trust (REIT) of Beneficial Interest
7.08 USD 0.04 (0.56%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CLDT a changé de -0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.04 et à un maximum de 7.13.
Suivez la dynamique Chatham Lodging Trust (REIT) of Beneficial Interest. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLDT Nouvelles
- Chatham Lodging Trust declares quarterly dividends
- Chatham (CLDT) EPS Drops 30%
- Chatham Lodging Trust (CLDT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Chatham Lodging (CLDT) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Summit Hotel Properties (INN) Q2 FFO Top Estimates
- Gaming and Leisure Properties (GLPI) Matches Q2 FFO Estimates
- The State Of REITs: July 2025 Edition
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 7): Chatham Lodging Trust Stock (NYSE:CLDT)
- Chatham Lodging Declares Quarterly Common, Preferred Dividend
- Chatham Lodging Trust: Grabbing An 8.2% Return On Preferred Equity (NYSE:CLDT)
- The State Of REITs: April 2025 Edition
- 8 U.S. REITs Announce Dividend Increases In March
- Tariff Tantrum
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 31, 2025 - TipRanks.com
- Tariff Turbulence
- Chatham Lodging Trust: Near 8% From The Preferred Stock (NYSE:CLDT)
Range quotidien
7.04 7.13
Range Annuel
5.83 10.00
- Clôture Précédente
- 7.12
- Ouverture
- 7.10
- Bid
- 7.08
- Ask
- 7.38
- Plus Bas
- 7.04
- Plus Haut
- 7.13
- Volume
- 413
- Changement quotidien
- -0.56%
- Changement Mensuel
- -6.72%
- Changement à 6 Mois
- 0.14%
- Changement Annuel
- -16.31%
20 septembre, samedi