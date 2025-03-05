Moedas / CLDT
CLDT: Chatham Lodging Trust (REIT) of Beneficial Interest
7.08 USD 0.15 (2.16%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CLDT para hoje mudou para 2.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.98 e o mais alto foi 7.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Chatham Lodging Trust (REIT) of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
6.98 7.09
Faixa anual
5.83 10.00
- Fechamento anterior
- 6.93
- Open
- 7.00
- Bid
- 7.08
- Ask
- 7.38
- Low
- 6.98
- High
- 7.09
- Volume
- 245
- Mudança diária
- 2.16%
- Mudança mensal
- -6.72%
- Mudança de 6 meses
- 0.14%
- Mudança anual
- -16.31%
