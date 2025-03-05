Валюты / CLDT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CLDT: Chatham Lodging Trust (REIT) of Beneficial Interest
7.04 USD 0.02 (0.28%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLDT за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.87, а максимальная — 7.05.
Следите за динамикой Chatham Lodging Trust (REIT) of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CLDT
- Chatham Lodging Trust declares quarterly dividends
- Chatham (CLDT) EPS Drops 30%
- Chatham Lodging Trust (CLDT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Chatham Lodging (CLDT) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Summit Hotel Properties (INN) Q2 FFO Top Estimates
- Gaming and Leisure Properties (GLPI) Matches Q2 FFO Estimates
- The State Of REITs: July 2025 Edition
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 7): Chatham Lodging Trust Stock (NYSE:CLDT)
- Chatham Lodging Declares Quarterly Common, Preferred Dividend
- Chatham Lodging Trust: Grabbing An 8.2% Return On Preferred Equity (NYSE:CLDT)
- The State Of REITs: April 2025 Edition
- 8 U.S. REITs Announce Dividend Increases In March
- Tariff Tantrum
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 31, 2025 - TipRanks.com
- Tariff Turbulence
- Chatham Lodging Trust: Near 8% From The Preferred Stock (NYSE:CLDT)
Дневной диапазон
6.87 7.05
Годовой диапазон
5.83 10.00
- Предыдущее закрытие
- 7.02
- Open
- 7.05
- Bid
- 7.04
- Ask
- 7.34
- Low
- 6.87
- High
- 7.05
- Объем
- 509
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- -7.25%
- 6-месячное изменение
- -0.42%
- Годовое изменение
- -16.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.