货币 / CLDT
CLDT: Chatham Lodging Trust (REIT) of Beneficial Interest
6.97 USD 0.07 (0.99%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CLDT汇率已更改-0.99%。当日，交易品种以低点6.96和高点7.08进行交易。
关注Chatham Lodging Trust (REIT) of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CLDT新闻
- Chatham Lodging Trust declares quarterly dividends
- Chatham (CLDT) EPS Drops 30%
- Chatham Lodging Trust (CLDT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Chatham Lodging (CLDT) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Summit Hotel Properties (INN) Q2 FFO Top Estimates
- Gaming and Leisure Properties (GLPI) Matches Q2 FFO Estimates
- The State Of REITs: July 2025 Edition
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 7): Chatham Lodging Trust Stock (NYSE:CLDT)
- Chatham Lodging Declares Quarterly Common, Preferred Dividend
- Chatham Lodging Trust: Grabbing An 8.2% Return On Preferred Equity (NYSE:CLDT)
- The State Of REITs: April 2025 Edition
- 8 U.S. REITs Announce Dividend Increases In March
- Tariff Tantrum
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 31, 2025 - TipRanks.com
- Tariff Turbulence
- Chatham Lodging Trust: Near 8% From The Preferred Stock (NYSE:CLDT)
日范围
6.96 7.08
年范围
5.83 10.00
- 前一天收盘价
- 7.04
- 开盘价
- 7.06
- 卖价
- 6.97
- 买价
- 7.27
- 最低价
- 6.96
- 最高价
- 7.08
- 交易量
- 230
- 日变化
- -0.99%
- 月变化
- -8.17%
- 6个月变化
- -1.41%
- 年变化
- -17.61%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值