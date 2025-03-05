FiyatlarBölümler
Dövizler / CLDT
Geri dön - Hisse senetleri

CLDT: Chatham Lodging Trust (REIT) of Beneficial Interest

7.08 USD 0.04 (0.56%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CLDT fiyatı bugün -0.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.04 ve Yüksek fiyatı olarak 7.13 aralığında işlem gördü.

Chatham Lodging Trust (REIT) of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CLDT haberleri

Günlük aralık
7.04 7.13
Yıllık aralık
5.83 10.00
Önceki kapanış
7.12
Açılış
7.10
Satış
7.08
Alış
7.38
Düşük
7.04
Yüksek
7.13
Hacim
413
Günlük değişim
-0.56%
Aylık değişim
-6.72%
6 aylık değişim
0.14%
Yıllık değişim
-16.31%
21 Eylül, Pazar