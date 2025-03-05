通貨 / CLDT
CLDT: Chatham Lodging Trust (REIT) of Beneficial Interest
7.12 USD 0.19 (2.74%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CLDTの今日の為替レートは、2.74%変化しました。日中、通貨は1あたり6.98の安値と7.13の高値で取引されました。
Chatham Lodging Trust (REIT) of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
6.98 7.13
1年のレンジ
5.83 10.00
- 以前の終値
- 6.93
- 始値
- 7.00
- 買値
- 7.12
- 買値
- 7.42
- 安値
- 6.98
- 高値
- 7.13
- 出来高
- 525
- 1日の変化
- 2.74%
- 1ヶ月の変化
- -6.19%
- 6ヶ月の変化
- 0.71%
- 1年の変化
- -15.84%
